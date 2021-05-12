От разговоров о Боге до войны: в Самарской области ликвидирована подпольная террористическая ячейка

Благодаря сотрудникам ФСБ подозреваемые не успели реально навредить окружающим Фото: Александр ГЛУЗ

Молодые мусульмане из Самары и Тольятти стали жертвами вербовщиков международной организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», признанной в России террористической и запрещенной. Обсуждение религиозных вопросов плавно перешло в другое русло, и вот уже молодые люди заговорили не о Боге, а о войне с неверными. Открывшейся им «истиной» захотели поделиться с другими, превратившись таким образом в вербовщиков. Распространение литературы «по интересам» и перечисление денег «братьям», которые с оружием в руках пытаются создать «образцовое государство», только усугубило их участь. Конец всему этому в 2019 году положили сотрудники ФСБ.

От разговоров до действий дело не дошло

По версии следствия, террористическая ячейка в Самарской области существовала с октября 2016 по конец сентября 2019 года. Собрания проходили в разных точках, но чаще всего – в Тольятти, там «сочувствующие» собирались 2-3 раза в месяц.

- Чем занимались? Обсуждали, что такое Исламская партия освобождения, как объяснять верующим, что идеология «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация признана в РФ террористической и запрещена. Прим.автора) - единственно верная, как скрывать свои истинные убеждения от окружающих, - рассказывал позже один из учеников ячейки, Алексей Б., силовикам.

Радик рискнул всем и проиграл - свою семью он не увидит еще много лет Фото: Соцсети

Как тольяттинец оказался втянут в религиозные споры мусульманского мира, доподлинно не известно. Однако в друзьях у него день ото дня становилось все больше вчерашних мигрантов. Речи их постепенно становились все более пламенными, взгляды - радикальными, а намерения - сомнительными.

Правда, когда Алексея задержали силовики, он быстро понял, что сотрудничество со следствием – лучший вариант для него. До него неожиданно «дошло»: Исламская партия освобождения – где-то там, далеко, а у него в городе – жена и ребенок, которые были в ужасе, когда узнали о его подпольной деятельности.

За сотрудничество со следствием в ноябре прошлого года Алексей получил относительно мягкий приговор: пять лет лишения свободы. Первые два с половиной года он проведет в тюрьме, остаток срока – в колонии строгого режима.

Стоят на своем

Не все его «товарищи» оказались столь сговорчивы. Эльмар и Радик до последнего были уверены, что им все сойдет с рук. Мы не публикуем их фамилии, потому что приговор молодые люди сейчас пытаются обжаловать. Радика обвиняли в участии в деятельности террористической организации, Эльмара – еще и в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Первого приговорили к 11 годам лишения свободы (из них первые три – в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима), второго – к 12 годам (2 года в тюрьме, остальное – в ИК строгого режима).

Эльмару суд запретил заниматься администрированием сайтов и разнообразных интернет-каналов Фото: Соцсети

На Эльмара суд еще и наложил дополнительное наказание: в течение двух лет после освобождения ему нельзя заниматься администрированием сайтов и разнообразных интернет-каналов.

- Приговор был обжалован, сегодня мы направили документы в апелляционную инстанцию, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в Центральном окружном военном суде.

По данным источников «КП-Самара», эта троица – лишь начало череды судебных процессов над адептами этой террористической ячейки. Всем «ученикам», вербовщикам и «сочувствующим», перечислявшим деньги террористам, грозят длительные сроки заключения.

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