"Им нужны деньги и пушечное мясо": Как террористы вербуют молодежь в соцсетях

По версии следствия, Баходир Маматов находил сторонников при помощи соцсетей Фото: Соцсети

Абдулвохид Ходжаев из Самары этим летом приговорен к 5 годам лишения свободы. Паренек сперва смотрел в интернете ролики про боевиков, постепенно «проникся» их идеями настолько, что запостил уже у себя на страничке несколько весьма опасных высказываний в поддержку запрещенного в России «Исламского государства» - международной террористической организации, сторонники которой порабощают и обезглавливают людей. А в канун Нового года он и вовсе «сделал подарок» тем, кого считал героями – перевел 2,6 тысячи рублей небольшими суммами на счета, которые используются для финансирования деятельности террористов. Так Ходжаев сам стал преступником.

Сотрудники спецслужб рассказали корреспондентам «КП-Самара»: чтобы содержать вооруженных бойцов, террористам нужны деньги. На разоренных преступными группировками территориях их находить сложно. Поэтому «игиловцы» привлекают вербовщиков: они выискивают в соцсетях заинтересованных – тех, кто живет на не захваченных террористами территориях, но хотя бы раз смотрел, лайкал или комментировал видео, которое поддерживает идеологию, близкую боевикам. Задача вербовщиков – понять, чему именно сочувствует пользователь соцсети, на что конкретно у него можно «выманить» деньги. А если повести себя правильно, то и разжечь интерес к деятельности террористической группы, чтобы человек был готов не только поддержать их из дома, но и взять в руки оружие для активных действий - «пушечное мясо» тоже всегда в цене.

Владимир Тарасов, пользуясь инструкциями боевиков, собрал взрывчатку, чтобы подорвать полицейскую машину в 2017 году Фото: Михаил ГОРЮНОВ

- В интернете я наткнулся на видеоролики, которые рассказывают о происходящем в Сирии с другой точки зрения. Ну вы понимаете, с точки зрения террористов. Мне показалось это интересным, я переходил по разным ссылкам, в результате попал на Telegram-канал, где призывали перечислять деньги на покупку оружия и провизии. Там были даже отчеты – сколько денег получено и что на них удалось закупить. Мне стало интересно, я решил тоже попробовать и написал админу, тот объяснил, что нужно делать.

- Он писал мне, что настоящие мусульмане якобы должны защищать халифат, которые строят «наши братья» в Сирии. Если я не чувствую в себе сил взять оружие в руки и сражаться, как «настоящий мужчина», то должен помочь тем, кто готов это делать. Сейчас «братья» в Сирии якобы собирают деньги на покупку военного автомобиля, пользу принесет любая сумма. Он вот перечисляет 1-2 тысячи рублей каждый две недели, это посильный вклад в общее дело, который доступен и мне.

В 2016 году сотрудники ФСБ ликвидировали подпольный молельный дом, напичканный взрывчаткой Фото: кадр с оперативного видео

Это реальные показания свидетелей по делу Баходира Маматова. По версии следствия, гражданин Российской Федерации, жил и работал в Тольятти, женился, воспитывал ребенка. А параллельно весь прошлый год искал сторонников для запрещенной в России международной террористической организации Джебхат ан-Нусра. Как поясняют в спецслужбах, речь идет о террористической группировке в Сирии, известной жестокими расправами над мирными жителями.

Работал Баходир Маматов при помощи соцсетей – «Одноклассники», Telegram, деньги советовал перечислять не с банковских карт, а при помощи переводов на Qiwi-кошельки. Баходиру было довольно просто работать: ему всего 33 года, его цель – ровесники-мусульмане, которых он знает и понимает, как самого себя.

Чтобы вовремя разоблачать вербовщиков и нейтрализовать тот эффект, которого они уже смогли достигнуть, сотрудникам ФСБ приходится работать на опережение.

Баходира Маматова суд приговорил к 11 годам лишения свободы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

За последние годы число терактов в России сократилось в разы. В 2006 году в стране создан Национальный антитеррористический комитет, который возглавляет директор ФСБ. Оно и не удивительно – основная оперативная работа ложится именно на это ведомство.

Мы видим лишь верхушку айсберга – в 2016 году в микрорайоне Красный Пахарь под Самарой ликвидировали подпольный молельный дом, который был напичкан взрывчаткой. В 2017 году сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали Владимира Тарасова в поселке Усть-Кинельский, парень планировал подорвать полицейский автомобиль и даже сумел собрать взрывчатку. В 2019 году в Екатериновке был нейтрализован боевик, который готовил теракт.

Баходир Маматов по решению суда 10 сентября приговорен к 11 годам лишения свободы. Два с половиной из них он проведет в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима.

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