Дело о загадочном исчезновении тольяттинского бизнесмена в Самаре начал разбирать суд присяжных

За информацию о судьбе Александра Душкова родственники и коллеги готовы были заплатить 5 млн рублей

12 мая в Самарском областном суде стартовало рассмотрение уголовного дела Александра Душкова. Директор компании «ЭкоВоз» бесследно исчез 7 сентября 2012 года. И хотя тело так и не нашли, следователи уверены: его похитили и убили, и причастны к этому могут быть Александр Браев, Сергей Стенькин и Роман Зинин. Так ли это, предстоит решить присяжным.

2012 год: исчез в неизвестном направлении

Утром 7 сентября 2012 года гендиректор группы компаний «ЭкоВоз» Александр Душков приехал к детскому дому №10 на ул.Дзержинского в Тольятти. Мужчина занимался благотворительностью, так что в этом нет ничего странного.

Через какое-то время бизнесмен вернулся к своей белой Audi A6 – это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Однако куда он поехал и уехал ли по собственной воле, так и осталось загадкой.

Домой мужчина не вернулся. Его объявили в розыск, машину вскоре нашли брошенной на стоянке неподалеку. Владельца иномарки рядом не было.

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство», но до конца года продвинуться в расследовании не удалось, хотя его и передали от тольяттинских следователей в региональный Следственный комитет. За любую полезную информацию о пропавшем Александре Душкове объявили вознаграждение. Делом интересовался даже президент РФ Владимир Путин, но на ход расследования это никак не повлияло.

Сегодня в Самарском областном суде состоялось первое заседание по этому делу с участием коллегии присяжных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2013 год: пауза в расследовании

В феврале 2013 года стало известно, что следователи нашли видеозапись, на которой видно, что в тот момент, как Александр Душков выходил из ворот детского дома, туда подъехали несколько автомобилей: в том числе серая или белая Lada Kalina и светлый внедорожник (предположительно, белый Volkswagen Tiguan). После этого вслед за Душковым во двор дома, где была припаркована его машина, отправилась группа молодых людей.

Предположительно на той же видеозаписи мог «засветиться» Игорь Тырлышкин – по данным правоохранительных органов, он являлся членом Неверовской бандитской группировки, которая крышевала в Тольятти игорный бизнес, автозаправки и торговлю автозапчастями. Однако допросить Тырлышкина к тому моменту было уже невозможно – в январе 2013 года его застрелили.

Следствие сделало ставку на свидетелей – ведь на видеозаписи были видны случайные прохожие. Компания «ЭкоВоз» увеличила награду с 3 до 5 млн рублей за информацию о судьбе Александра Душкова. Но толку от этого не было. Летом расследование приостановили, возобновили к концу года после многочисленных жалоб в СК РФ, но через год опять поставили на паузу.

Игоря Тырлышкина (фото с сайта ТЛТгород) с самого начала подозревали в причастности к исчезновению Душкова Фото: Александра БУДАЕВА

2018 год: череда задержаний

Еще несколько лет дело то возобновляли, то приостанавливали. Находили свидетелей, проводили обыски, но на главный вопрос – что же стало с Александром Душковым – никто ответить так и не мог, хотя к расследованию привлекли столичных специалистов.

Осенью 2014 года в Подмосковье был задержан Сергей Агеев, женатый на сестре Сергея Неверова, чью группировку связывали с исчезновением Александра Душкова. К маю 2015 года Агеева этапировали в Самарскую область, где его показания «запустили» сразу несколько крупных расследований.

Возможно, в какой-то момент он «дал наводку» и по делу Душкова, хотя следователи ни разу об этом не упоминали. В результате в 2018 году в Самарской и Пензенской областях прошли задержания подозреваемых - тольяттинцев Евгения Егорова и Романа Зинина, а также жителей Пензенской области Сергея Стенькина и Александра Браева. Последний при этом приходился двоюродным братом вдове Игоря Тырлышкина, что вновь породило волну слухов о причастности покойного к исчезновению Душкова.

Тогда же появилась первая версия о том, что же произошло с тольяттинским бизнесменом: «неверовские» подошли к нему «просто поговорить», но завязалась ссора, в результате которой бизнесмена убили.

Предположительно "неверовцы" хотели порекомендовать Душкову быть менее активным в развитии своего бизнеса. Фото: ТЛТгород

2020 год: завершение расследования

Расследование уголовного дела Александра Душкова завершили следователи из Нижегородского подразделения Следственного комитета России.

В итоге «картинка» получилась следующая: «неверовцы» были недовольны успехами «ЭкоВоза» в бизнесе. Поэтому Игорь Тырлышкин и его «бригада» приехали с поговорить с Александром Душковым, а тот незваных гостей встретил «в штыки». Его ударили, запихали в машину и увезли в село Подстепки под Тольятти, где убили. Потом тело расчленили и избавились от него. До сих пор найти его не удалось.

Следствие считает, что в расправе участвовали примерно 7-8 человек, но для начала под суд отдали троих - Александра Браева, Сергея Стенькина и Романа Зинина. Правда, им предъявлено обвинение в похищении, но не убийстве Александра Душкова. К нему присоединили статьи о бандитизме и участии в деятельности организованного преступного сообщества.

Рассматривать дело будет суд присяжных, на формирование коллегии ушло четыре месяца. Наконец, сегодня в Самарском областном суде состоялось первое заседание, на котором гособвинение огласило обвинительное заключение.

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