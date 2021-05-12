"Крыльям Советов" не хватило до победы одного шага Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Победители ФНЛ не смогли преподнести еще одну сенсацию. «Железнодорожники» гарантировали себе попадание в Лигу Европы, но еще хотят в Лигу Чемпионов. Рассказываем, что произошло после матча «Локомотив» — «Крылья Советов» в финале Кубка России по футболу.

Решающая игра турнира проходила на арене «Нижний Новгород». На трибунах собрались более 20 тысяч болельщиков — 50 % от общей посещаемости стадиона. Из-за пандемии больше нельзя. Фанаты увидели четыре забитых мяча. Счет открыл Камано. Сарвели сравнял его после прекрасной комбинации. Во втором тайме «Локо» дожал соперника из лиги рангом ниже — Смолов отличился с пенальти, а Мурило точно пробил после подачи с углового.

Футболисты «Крыльев» не могли сдержать счет после финального свистка. Поражение получилось очень обидным.

— Не считаю, что мы совсем провалили второй тайм. Он был хуже первого однозначно, но в футболе очень много вещей бывает по счету и игра во втором тайме была как раз одним из таких проявлений, — отметил на послематчевой пресс-конференции наставник волжан Игорь Осинькин.

Специалист подчеркнул, что сильно расстраиваться нет повода. Одного шага не хватило до завоевания трофея и попадания в Лигу Европы.

— Но считаю, что этим сезоном мы будем гордиться достаточно долго, — подчеркнул Осинькин.

«КС» не пробились в еврокубки, но точно будут играть в РПЛ в следующем сезоне. Они прошли лицензирование. В текущем розыгрыше ФНЛ, чемпионами которого самарцы стали, осталась только одна игра — 15 мая на выезде с «Балтикой». В ней у них есть шанс набрать 101 очко по итогам лиги — это рекордный показатель.

"Локомотив" выигрывает Кубок России чаще остальных в стране Фото: с сайта ФК "Локомотив" (Москва).

«Локомотив» завоевал свой уже 9-й в новейшей истории Кубок России. Больше нет ни у кого. Футболисты не скрывали эмоций и качали Николича на руках. Марко в свою очередь поблагодарил игроков за хорошо проделанную работу, а соперника за достойную игру.

Среди тех, кто добывал сегодняшнюю победу, юный воспитанник самарского футбола Максим Мухин. Текущий сезон — первый для него на таком уровне и уже очень успешный. Парня даже вызывают в сборную.

— Доверие тренера сыграло большое роль. Спасибо большое Марко, если бы не он, у меня не было бы такого успеха. «Крылья» очень хорошая команда, играют в атакующий футбол, было очень тяжело с ними играть, они молодцы, — заявил полузащитник в эфире «Матч ТВ».

Теперь «железнодорожники» в следующем сезоне гарантировали себе попадание в групповой этап Лиги Европы. Впрочем, есть у них шансы и на Лигу Чемпионов. Для этого «Локо» нужно точно обыгрывать «Урал» в 30-м туре Премьер-лиги и надеяться, что «Спартак» проиграет «Ахмату».

Добавим, что на стадионе после финального свистка прошло яркое световое шоу. Церемония награждения финалистов совпала с празднованием 800-летия Нижнего Новгорода.

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