Школьника из Тольятти арестовали за то, что он пообещал «повторить Казань»

Детей и взрослых эвакуировали, пострадавших нет Фото: СОЦСЕТИ

13 мая 2021 года полицейским города Тольятти поступило сообщение, что в школе №43 может произойти акт терроризма. К месту происшествия прибыли оперативные службы города, в школе провели экстренную эвакуацию учеников и сотрудников.

- После сообщения из УМВД России по городу Тольятти, поступившего в образовательное учреждение, в школе №43 проведена эвакуация учащихся и сотрудников. Ведутся следственные действия, - рассказали в правительстве Самарской области.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, возле здание школы собрались все спецслужбы города — пожарные, полиция, спасатели и медики.

Спецслужбы не нашли в здании опасных предметов Фото: СОЦСЕТИ

Сообщение поступило от анонимного источника. Террорист рассказал, что расстреляет учеников школы и повторит события в Казани 11 мая.

- В настоящее время подозреваемый задержан, его личность установлена. Им оказался 17-летний подросток, стоящий на учете в ПНД, в том числе с диагнозом амнезия, - рассказали КП-Самара в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

Сотрудники правоохранительных органов проверили помещения школы, к счастью взрывчатых веществ обнаружено не было. Дети и учителя тольяттинской школы не пострадали, после завершения обследования здания, они вернулись в классы. Расследование продолжается.

Напомним, за последние дни это уже не первый анонимный звонок, с отсылкой на «казанского стрелка». Так, уголовное дело в отношении «шутника» было заведено в Тюмени. Там, 17-летний подросток, стоящий на учете в ПДН, заявил, что готовит акт терроризма. Также завели дело на подростка за ложное сообщение об акте терроризма в Приамурье. Анонимные сообщения о расстреле учеников появились в школах Москвы, Крыма и других городах России.

- Это что? Челлендж? Неужели эти подростки не понимают, что это очень плохая шутка? - восклицают в социальных сетях пользователи.

Напомним, утром 11 мая 2021 года в казанской гимназии №175 случилась страшная трагедия. 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу и убил 9 человек, из которых семь детей и две учительницы, более 20 человек получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время «казанский стрелок» арестован, Галявиева заключили под стражу на два месяца. Расследование уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более человек», продолжается.

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