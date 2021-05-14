«Гоняют, как сумасшедшие»: эксперты рассказали, как можно обезопасить самарцев от электросамокатчиков

Не все самокатчики считаются с интересами пешеходов. Фото: Архив "КП"

На днях глава социального комитета Совфеда, сенатор от столицы Инна Святенко не исключила, что в Москве могут быть введены скоростные ограничения для движения по тротуарам электросамокатов. Ранее решение ограничить скорость движения самокатов в городе 15 километрами в час приняли в Санкт-Петербурге. Также в северной столице запретили их парковку на пути следования горожан у метро. В Самаре вопрос введения единых правил движения для самокатчиков тоже весьма актуален: любители быстрой езды зачастую хаотично движутся по тротуару, создавая аварийные ситуации, и первые аварии с пострадавшими уже зафиксированы. Эксперты рассказали «КП-Самара», какими могут быть пути решения этой проблемы.

«Ограничить скорость и ездить по одному»

Зампредседателя Общественной палаты Самарской области, сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский уверен – ограничения для стремительно вошедшего в моду нового вида транспорта действительно нужны.

- Огромное количество кикшеринговых самокатов, появившихся на улицах Самары, несомненно, прибавили комфорта горожанам, это очень удобно и современно, - рассказал Павел Покровский журналисту «КП-Самара». – Однако инициативу об ограничении их скорости я всецело поддерживаю. Независимо от того, по тротуару или по проезжей части едут электросамокаты, они одинаково создают аварийную ситуацию. На тротуарах в Самаре сейчас в рамках программы «Комфортная городская среда» во многих местах появилась тактильная рельефная плитка для незрячих – она естественным образом вынуждает притормаживать. Но помимо ограничений скорости очень важно на законодательном уровне включить электросамокаты в перечень транспортных средств, чтобы у ГИБДД появились основания регулировать их движение. Также я считаю, что недопустимо передвигаться на таких самокатах по двое. Чаще всего так едут парень с девушкой. И в случае аварии парень еще имеет шансы успеть сгруппироваться, а девушка точно улетит кубарем. Это очень опасно. Еще один важный момент – на мой взгляд электросамокаты необходимо оснастить проблесковыми маячками – они двигаются бесшумно, и пешеход, отвлекшийся, например, на ребенка, может самокат просто не заметить.

«Нужны культура и велодорожки»

Другое решение проблемы предлагает руководитель спортивно-туристического клуба «ВелоСамара» Роман Еремкин. Он считает, что акцент необходимо делать не на ограничения, а на воспитание культуры среди пользователей самокатов.

В Самаре инфраструктура для самокатов и велосипедов пока оставляет желать лучшего Фото: Александра БУДАЕВА

- На прокатные самокаты можно технически установить ограничение скорости, но за каждым личным самокатом не уследишь, - пояснил Роман Еремкин журналисту «КП-Самара». – Поэтому нужно изначально прививать самарцам культуру движения по тротуарам и на велосипедах, и на самокатах. Ведь даже при скорости в два километра в час столкновение самоката с пешеходом может окончиться плачевно для обеих сторон.

Действенной мерой, по мнению Романа Еремкина, может стать развитие сети велодорожек.

- Это оптимальный вариант: у велосипеда и электросамоката примерно одинаковая скорость движения, - отмечает эксперт. – Отдельное пространство, где двигаются транспортные средства с одинаковой скоростью, и нет опасности пересечения ни с более медленным потоком пешеходов, ни более быстрым потоком автомобилей, позволит добиться максимально возможной безопасности и комфорта.

«Законы надо принимать для людей, а не против них»

Самарские законодатели вслед за столичными коллегами тоже уже озаботились вопросом регулирования движения электросамокатов.

- Федеральной законодательной инициативы по данному вопросу в областной парламент не поступало, но мы уже начали обсуждать электросамокаты на комитете, - рассказал журналисту «КП-Самара» член комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи Самарской губернской думы Андрей Першин. – При необходимости ограничения возможно внести и на местном уровне, наших полномочий для этого достаточно. Однако прежде чем ограничивать, необходимо разобраться в вопросе, чтобы принимать законы для людей, а не против них. Самокаты оказались очень востребованы среди молодежи, многие ими с удовольствием пользуются. Но регулировать их движение действительно нужно. Возможно, это можно будет сделать без дополнительных законов – самокаты вместе с велосипедами уже внесены в ПДД, нужно просто применять эти нормы на практике. Также в ближайшее время мы отправим запросы в молодежные и другие общественные организации, чтобы узнать их мнение относительно ограничения скоростного режима самокатов. На основании полученных ответов уже будем принимать дальнейшие решения. А вы как считаете - нужно ограничивать скорость движения электросамокатов в городе? Или вопрос можно решить по-другому? Обсудим в комментариях.

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