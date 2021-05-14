На машине времени в средние века: самарец стал первым ампутантом-воином на фестивале «Русборг»

Дмитрий Курунов с дружинниками Фото: Личный архив героя публикации

В Липецкой области завершился легендарный военно-исторический фестиваль «Русборг». Он был посвящен битвам викингов 9-11 веков. В этом году среди участников, которых насчитали более 900 человек, была и дружина из Самарской области – «Волжский сокол». Узнать наших земляков можно было по изображению золотого сокола на щитах.

- Я был первый и единственный ампутант, который принимал участие в этих средневековых баталиях, - рассказывает Дмитрий Курунов корреспонденту «КП-Самара». - Во всех массовых сражения и маневрах участвовал наравне со всеми.

Известный в Самаре дайвер в 2016 году во время одного из погружений лишился ноги, но опускать руки не стал. С тех пор Дмитрий активно осваивает новые виды спорта, в числе которых стрельба из лука, хоккей и даже ратное дело. Его опыт вдохновляет и других людей, лишившихся конечностей, смело идти вперед и искать новые увлечения.

Как в учебниках истории

Как рассказал Дмитрий в фестивале «Русборг», его поразила точность исторической реконструкции. Организаторы уделили внимание всем деталям: вместо современных палаток - шатры и юрты совсем как те, что ставили в 9-10 веке. Еда и питье тоже по «старинным рецептам». Смартфоны и планшеты - под строгим запретом.

Турнир между участниками Фото: Из личного архива героя публикации

- Также были запрещены любой пластик или стекло. Мы ели и пили только из глиняной посуды. Еду готовили на костре. В качестве послабления для нас организаторы устроили таверну, - делится впечатления Дмитрий.

Серьезным испытанием для участников фестиваля стала погода. На Липецкую область неожиданно обрушился штормовой ветер. Непогода заметно потрепала лагерь любителей истории.

- С ураганом пришлось буквально бороться. Из-за этого отменили даже часть военных маневров. В нашем лагере из 11 шатров, три шатра повалило, один разорвало пополам. Восстановить его не удалось, пришлось расселять людей, - вспоминает о приключении Дмитрий.

Лагерь после бури Фото: Личный архив героя публикации

Из Самары в фестивале участвовали 15 человек. Допуск на территорию был очень строгим, в частности участникам предстояло подготовить костюмы, которые бы полностью соответствовали эпохи. Без них в лагерь просто не пускали.

- Мне пришлось подготовить два облачения: исторический костюм без доспехов, чтобы я мог передвигаться по лагерю как житель Скандинавии, и военный костюм. На подготовку ушел примерно месяц. Помогли соратники - ребята из клуба «Светлица», мы вместе покупали ткань, шили по моим размерам. Это была командная работа.

Копье до сражения Фото: Личный архив героя публикации

Вместе с заявкой участника Дмитрий отправлял и фото своего облачения, оружия, а также подробно описывал, что это за оружие, как называется, в каких регионах применялось.

- По лагерю ходили маршалы и проверяли соответствие истории, нарушителям - штрафные баллы. Злостные нарушители могут быть не допущены до следующего фестиваля. Организаторы внимательно следили, чтобы участники не просто были в костюмах, но все про них знали: какой регион они представляют, как называются доспехи и оружие, и даже во время каких раскопок их нашли.

Жаркие сражения

Протез не помешал Дмитрию быть в центре событий. Он был копейщиком.

- В маневрах участвовали те, кто могут владеть мечом, копьем или топором. Мы сражались пешим строем. У одного бойца щит и меч, у другого копье. Копейщик прикрывает щитовика. В помощь - те, кто владеет топором на длинном древке, - рассказывает Дмитрий. - Правила сражения таковы: все копья с гуманизатором из овчины и кожи, чтобы не нанести серьезных травм. Мечи, конечно же, затуплены. А вот доспехи и кольчуги должны были полностью соответствовать историческим. Мой доспех весит почти 12 кг, он обшит мощными металлическими пластинами. Битва была такая, что я даже сломал свое копье об соперника. Он не пострадал: под доспехами у него была кольчуга, а под ней ватная поддевка. Поэтом травм нет, а вот эмоций море. Зрелище захватывающее.

После сражения копье сломалось Фото: Личный архив героя публикации

Дмитрий призывает познавать новое, даже если в жизни случилась беда. Ратному делу и даже дайвингу обещает обучить, главное, чтобы было желание.

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