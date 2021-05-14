В Самарской области горит мусороперерабатывающий завод на площади 10 тыс.кв.метров

Площадь пожара составляет около 10 тысяч квадратных метров. Фото: ГУ МЧС Самарской области

В Самарской области горит мусороперерабатывающий завод около поселка Ташелка в Ставропольском районе. Площадь возгорания уже составила 10 тысяч квадратных метров.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 13.04 14 мая. Очевидцы сообщили огнеборцам о том, что загорелся мусор. На место незамедлительно выдвинулись пожарные расчеты.

В тушении пожара участвует четыре десятка человек. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

- Когда подразделения прибыли на место, выяснилось, что пожар начался на территории завода по переработке мусора, - пояснили в ГУ МЧС по Самарской области. - Для тушения пожара привлечено 41 человек и 14 ед. техники, в том числе от МЧС России 15 человек и 5 ед. техники.

По данным огнеборцев, погибших и пострадавших пока нет, как и угрозы для жителей поселка.

Пожарные сразу выехали на место возгорания. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

- Завод располагается в 800 метрах западнее территории села Ташелка, - пояснили в МЧС. – Площадь пожара отдельными очагами составляет 10000 кв.м. В основном мы фиксируем тление мусора. Угрозы распространения огня на населенные пункты в данный момент нет. Ветер дует от села Ташелка. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС.

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