«Его мама теперь не хочет жить»: очевидцы рассказали о смерти двухлетнего малыша, выпавшего из окна в Самаре

У ребенка не было шансов выжить ФОТО: Самара life Фото: Соцсети

Мальчик умирал на маминых руках

В обстоятельствах страшной трагедии разбираются самарские следователи. В воскресенье 16 мая в Железнодорожном районе города погиб двухлетний мальчик. Судя по всему, он лишился жизни из-за роковой случайности и невнимательности своих близких.

Все произошло на улице Рабочей. Ребенок выпал из окна многоэтажного дома, которое было приоткрыто.

— Как я слышал, семья, в которой есть и другие дети, вернулась с какой-то поездки. Родители отвлеклись, а малыш залез на окно и рухнул вниз вместе с маскитной сеткой, — поделился с корреспондентом «КП-Самара» местный житель Альберт Семенов (личные данные изменены).

Очевидцы рассказывают, что сразу после случившегося мама выбежала на улицу и взяла сына на руки. К сожалению, шансов выжить у него после падения с такой высоты — свидетели говорят об 11 этаже — не было.

Это нормальная семья

В социальных сетях быстро разлетелась информация о происшествии. Многие пользователи винят именно мать погибшего, которая просто не имела права вести себя так невнимательно. Впрочем, есть и те, кто женщину защищает.

— Его мама теперь жить не хочет. Никто не застрахован, к сожалению, от таких вот моментов. Предугадать этого тоже нельзя. Я знаю эту девушку, она очень порядочная и ответственная мать. У нее благополучная семья, есть старшая дочь. Страшно нам об этом услышать, а ее чувства сейчас не передать никакими словами, — пишет Ольга А.

По адресу трагедии работали сотрудники полиции и следственного управления.

— По факту произошедшего проводится проверка. Процессуального решение пока не принято, — сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по региону.

Запоминайте правила, чтобы не попасть в такую ситуацию

После этого ЧП в СК и в областном ГУ МВД напомнили, что при теплой погоде риск повторения таких жутких ситуаций растет. Чтобы ничего подобного не произошло с вашими близкими, нужно соблюдать ряд правил:

1. Не оставляйте ребенка без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами;

2. Не ставьте мебель поблизости с окнами, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник;

3. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падения, а напротив, только создают ощущение безопасности;

4. Установите на окна фиксаторы или блокираторы;

5. Проводите с ребенком профилактические беседы;

6. Во время проветривания открывайте фрамуги и форточки. Если вы все же открываете окно, то не открывайте его больше чем на 10 см, для этой цели поставьте ограничители;

7. Не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых;

8. Никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире;

9. Не показывайте ребенку, как открывается окно;

10. Не учите ребенка подставлять под ноги стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или заглянуть на улицу с балкона.

Не забывайте о правила безопасности! Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Разбирательства по факту происшествия продолжаются. «Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким погибшего малыша.

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ЧП произошло в воскресенье, 16 мая (подробности)