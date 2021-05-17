«Его мама теперь не хочет жить»: очевидцы рассказали о смерти двухлетнего малыша, выпавшего из окна в Самаре

У ребенка не было шансов выжить ФОТО: Самара life
Фото: Соцсети
Мальчик умирал на маминых руках
В обстоятельствах страшной трагедии разбираются самарские следователи. В воскресенье 16 мая в Железнодорожном районе города погиб двухлетний мальчик. Судя по всему, он лишился жизни из-за роковой случайности и невнимательности своих близких.
Все произошло на улице Рабочей. Ребенок выпал из окна многоэтажного дома, которое было приоткрыто.
— Как я слышал, семья, в которой есть и другие дети, вернулась с какой-то поездки. Родители отвлеклись, а малыш залез на окно и рухнул вниз вместе с маскитной сеткой, — поделился с корреспондентом «КП-Самара» местный житель Альберт Семенов (личные данные изменены).
Очевидцы рассказывают, что сразу после случившегося мама выбежала на улицу и взяла сына на руки. К сожалению, шансов выжить у него после падения с такой высоты — свидетели говорят об 11 этаже — не было.
Это нормальная семья
В социальных сетях быстро разлетелась информация о происшествии. Многие пользователи винят именно мать погибшего, которая просто не имела права вести себя так невнимательно. Впрочем, есть и те, кто женщину защищает.
— Его мама теперь жить не хочет. Никто не застрахован, к сожалению, от таких вот моментов. Предугадать этого тоже нельзя. Я знаю эту девушку, она очень порядочная и ответственная мать. У нее благополучная семья, есть старшая дочь. Страшно нам об этом услышать, а ее чувства сейчас не передать никакими словами, — пишет Ольга А.
По адресу трагедии работали сотрудники полиции и следственного управления.
— По факту произошедшего проводится проверка. Процессуального решение пока не принято, — сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по региону.
Запоминайте правила, чтобы не попасть в такую ситуацию
После этого ЧП в СК и в областном ГУ МВД напомнили, что при теплой погоде риск повторения таких жутких ситуаций растет. Чтобы ничего подобного не произошло с вашими близкими, нужно соблюдать ряд правил:
1. Не оставляйте ребенка без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами;
2. Не ставьте мебель поблизости с окнами, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник;
3. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падения, а напротив, только создают ощущение безопасности;
4. Установите на окна фиксаторы или блокираторы;
5. Проводите с ребенком профилактические беседы;
6. Во время проветривания открывайте фрамуги и форточки. Если вы все же открываете окно, то не открывайте его больше чем на 10 см, для этой цели поставьте ограничители;
7. Не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых;
8. Никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире;
9. Не показывайте ребенку, как открывается окно;
10. Не учите ребенка подставлять под ноги стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или заглянуть на улицу с балкона.
Не забывайте о правила безопасности!
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Разбирательства по факту происшествия продолжаются. «Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким погибшего малыша.
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ЧП произошло в воскресенье, 16 мая (подробности)