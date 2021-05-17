"Все бросались на помощь, но сами теряли сознание": под Ульяновском рабочий шесть часов плавал в баке с соляркой

Чтобы вызволить горе-ремонтника из топливного бака, потребовалась помощь спасателей. Фото: ГУ МЧС по Ульяновской области

Необычное ЧП произошло 16 мая в Ульяновской области. Рабочий упал в топливный бак корабля и был вынужден проплавать там шесть часов подряд. Все попытки вытащить его со стороны коллег оказались безуспешными – более того, горе-спасатели сами надышались ядовитыми парами и угодили в больницу. Мужчине пришлось провести в топливном баке долгие шесть часов, прежде чем его оттуда извлеки подоспевшие спасатели.

Проигнорировал противогаз

Все произошло на территории Криушинского судоремонтного завода в селе Криуши Сенгилеевского района Ульяновской области в разгар рабочего дня. Как рассказали очевидцы, трое рабочих занимались ремонтом судна. В какой-то момент 23-летний Сергей полез в топливный бак с соляркой, чтобы установить там необходимые датчики. Однако при этом молодой человек понадеялся на «авось» и проигнорировал требования техники безопасности, решив обойтись без необходимого в таких случаях противогаза или респиратора. Это его и сгубило – молодой человек надышался отравленными парами, у него закружилась голова – и он упал прямиком в солярку.

К счастью, парень не захлебнулся и сумел удержаться на поверхности. Ему на помощь бросились было двое коллег - 37-летний и 19-летний мужчины. Однако все их попытки вызволить пострадавшего из дизельного плена оказались тщетными.

- К нему на помощь бросались другие люди, но почему-то о защите они тоже не подумали. В результате в больнице оказались все, да и помочь мужчине они не смогли - сами падали в обморок, отравившись ядовитыми испарениями солярки, - рассказал журналисту "КП" осведомленный источник.

Спасательная операция была непростой. Фото: ГУ МЧС по Ульяновской области

«Кислорода не хватало»

На помощь вызвали спасателей

- Сообщение на пульт дежурного поступило 16 мая в 13 часов 06 минут, - сообщает региональное управление ГУ МЧС. – В топливный отсек теплохода упал молодой парень. В 13 часов 30 минут к месту происшествия выехала дежурная смена аварийно-спасательного отряда пожарно-спасательного центра Службы ГЗ и ПБ Ульяновской области.

Как рассказали спасатели, операция по вызволению молодого человека из топливного отсека получилась непростой.

- Несмотря на использование газодымозащитного оборудования, кислорода катастрофически не хватало, - рассказали в ГУ МЧС по Ульяновской области. – А узкие проходы серьезно затруднили доступ к пострадавшему.

В результате спасателям понадобилась помощь дополнительного резервного экипажа. Сотрудники МЧС спустились в топливный отсек, обвязали бедолагу веревками и осторожно вытянули наверх.

- Спасательная операция заняла около трех часов, - пояснили в ГУ МЧС.

В общей сложности молодой человек, по свидетельствам очевидцев, провел в топливном баке целых шесть часов. Несмотря ни на что, Сергей выжил, и сейчас госпитализирован в больницу