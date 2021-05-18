Хотят построить гостиницу? Для чего разрушают старинную усадьбу в Рождествено

Постройки старинной усадьбы находятся в плачевном состоянии. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Жители Рождествено бьют тревогу. Они обеспокоены строительными работами, которые ведутся на территории, где расположены строения старинной усадьбы Ушаковых-Орловых. По словам сельчан, землю выкупил частный предприниматель, который собирается строить здесь базу отдыха, и уже приступил к сносу исторических построек. Однако в местной администрации уверяют, что никакой базы отдыха здесь возводить не планируют, а исторические памятники находятся в безопасности, хоть и не в лучшем состоянии.

«Разбирают быстро, вручную»

- Мы просим помощи в защите истории и красоты, которая привлекает людей в наше село и за Волгу. В Рождествено прямо сейчас начали разрушать комплекс Ушаковских мастерских и хутор Ушаковых. Это Памятник архитектуры регионального значения, в него входят бывшее общежитие для сезонных рабочих (сейчас здесь располагается сельскохозяйственный техникум), здание мастерских; здания бывшего каретника и бывшей конюшни, - обратились жители к журналисту «КП-Самара». – Не знаем, совпадение или нет, но одновременно начали завозить вагончики и технику к рыбколхозу, на едва ли не последний открытый участок земли у Воложки. Кто и что собирается - неизвестно, нет ни вывесок, ни проектов.

По словам людей, одно здание уже разобрали до фундамент, еще на нескольких сняли крышу и, возможно, также собираются ломать.

Неизвестные рабочие быстро разбирают исторические строения. Фото: предоставлено Комсомолке"

- В селе ходят слухи, что участок рядом с усадьбой выкупил частный предприниматель для постройки базы отдыха, - рассказывают жители. – Этот участок долго простоял заброшенным. В советское время там был совхозный автопарк, пару лет назад здесь размещалась строительная база. Земля в заповедной зоне, приобретать здесь участки для ведения бизнеса нельзя. Как же ее оформили? Примечательно также, что перед покупкой этой участка был пожар в местном сельсовете. Сгорела часть документов в архиве.

Очевидцы уверяют, что неизвестные сносят строения в районе местной достопримечательности – водонапорной башни.

- Сама башня пока стоит, но разбирают находящиеся рядом с ней склады, также построенные в едином стиле, из красного кирпича, - объяснили неравнодушные сельчане.

Как делятся жители, работы по сносу идут очень быстро.

- Работают мигранты, разбирают сугубо вручную, очень редко используют перфоратор во избежание шума, - рассказывают жители. - Территорию огородили высоким забором.

«Ни про какую базу отдыха мы не знаем»

В администрации Рождествено журналисту «Комсомолки» сообщили, что участки земли, на которых находятся постройки усадьбы 19 века, уже давным-давно находятся в частных руках, причем собственники у них разные.

- Никаких изменений за последнее время не произошло, - прокомментировала журналисту «КП-Самара» глава сельского поселения Рождествено Лидия Савельева. - Да, расчищается участок, но до фундамента разобрали только бывшую котельную птицефабрики. Ту часть, которая относится к усадьбе, не тронули. Ни о каких планах по строительству базы отдыха в администрации села не слышали. Да там и место неподходящее, центр села, с одной стороны колледж, с другой - лесопилка – какая база отдыха? Кроме того, в этой части села все участки имеют назначение под индивидуальное жилищное строительство и под личное подсобное хозяйство. Участков, предназначенных для размещения базы отдыха, в Рождествено сейчас нет.

Впрочем, глава поселения не стала скрывать, что состояние исторических построек старинной усадьбы Ушаковых-Орловых сейчас весьма плачевное. За ними никто не следит, и они разрушаются.

- На содержание нужны серьезные средства, а их нет, - разводит руками Лидия Савельева.

Еще в 18 веке Екатерина II подарила Рождествено и прилагающие к нему земли своим любимцам – братьям Орловым. В 1873 году Рождественское имение отделяется от всей собственности Орловых и переходит к купцам, владельцам химических заводов Ушаковым. Они начинают развивать это имение, строят уникальную водонапорную башню, «народный дом» – общежитие доля сезонных рабочих (сейчас в этом здании располагается сельскохозяйственный техникум). Все эти здания уцелели, но почти все находятся в очень плачевном состоянии, разрушаются и нуждаются в срочной реставрации. Однако до тех пор, пока территория села входит в состав национального парка, любое строительство и реставрация здесь практически невозможны. Сейчас инициирована работа по уточнению границ Рождествено и выводу села из состава нацпарка.

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