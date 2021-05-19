Программа ВолгаФеста 2021: отвечаем на самые популярные вопросы

"Корабль толерантности" на ВолгаФесте-2019 стал первым проектом Третьяковской галереи, реализованным в Самаре Фото: Данила ТЕЛЕГИН

В этом обновляемом материале мы собираем все, что известно о программе фестиваля ВолгаФест 2021 в Самаре. Текст дополняется по мере поступления новой информации.

Когда будет проходить ВолгаФест 2021

Фестиваль набережных будет проходить с 7 по 20 июня. Решение растянуть его на две недели вместо двух дней отчасти связано с желанием рассеять потоки гостей. Хотя заявленная тема фестиваля - “Движение навстречу”, организаторы все еще не заинтересованы в образовании толп на набережной. Впрочем, в музыкальной программе фестиваля наверняка будут выступления групп, способных собрать сотни слушателей.

Где будет проходить ВолгаФест 2021

В 2020-м году фестиваль проходил у Ладьи, однако на сей раз он вернется на прежнее место - на вторую очередь набережной. Также одним из нововведений ВолгаФеста 2021 организаторы называют фестивальный городок, который вырастет на пляже. В нем разместится резиденция других городов, и на его территории будет находиться отдельная сцена со специально возведенным амфитеатром.

Чем заняться на ВолгаФесте 2021

Фестиваль предложит множество активностей, в которых сможет принять участие любой желающий. И к некоторым из них можно присоединится уже сейчас. Так, например, уже начат прием заявок на участие в “регате сюрреалистических конструкций” под названием “Волжский заплыв”. Также идет голосование за выбор цвета для забора Самарской ГРЭС в рамках проекта “Общее решение”. Ограда будет торжественно окрашена в дни фестиваля.

Одним из самых увлекательных обещает стать на фестивале “Порт картонии” - творческая мастерская со своей историей, мифологией и системой ценностей. Основные события в ней будут проходить по субботам и воскресеньям. Более подробно с программой можно ознакомиться здесь, и подать заявку на участие также следует как можно быстрее.

Традиционно на ВолгаФесте будет представлен паблик-арт художников со всего Поволжья и не только. Наверняка не обойдется без полюбившегося горожанам фестиваля воздушных змеев. И, конечно, будут фуд-корт и ярмарка с товарами волжской или как минимум авторской тематики. Ожидается лекторий с насыщенной программой и детские площадки.

Кто выступит на ВолгаФест 2021

Организаторы не торопятся раскрывать названия музыкальных коллективов, которые сыграют на фестивале набережных. По состоянию на 18 мая точно известно лишь то, что часть музыкального блока будет посвящена космической тематике в связи с 60-летием полета Юрия Гагарина. Поэтому на сценах ВолгаФеста появятся “Ким и Буран” из Петербурга и москвичи “Артек электроника”, чей стиль называют sovietwave.

Материал о ВолгаФесте 2021 будет дополняться вплоть до начала фестиваля.

Летние фестивали в Самаре 2021: что будет, что перенесли, что сократили

Собрали все, что известно о том как пройдут летние фестивали в Самаре 2021

(подробности)