Била ремнем до болячек на руках: в Самаре мать пять лет измывалась над дочкой, но взрослые этого не замечали

Сейчас мать отдали под суд, а девочка переехала жить к отцу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы считали, что это просто ребенок с низкой учебной мотивацией, просили маму следить за тем, чтобы она выполняла домашнюю работу, но все было без толку. Дважды проводили ей психолого-медико-педагогические экспертизы, которые подтвердили, что ей нужна адаптированная программа, - в школе, где Лиза (имена героев этой истории изменены. Прим.автора) проучилась восемь лет, до сих пор не видят ничего экстраординарного в том, что произошло.

Из дочек в няньки

А произошло вот что: в 2015 года мама Лизы – Дарья, развелась с мужем Сашей, забрала двух дочек, Лизу и Машу и вышла замуж за Славу. Вскоре родила Славика-младшего, за которым старшая дочь должна была следить. Если взрослые оба были на работе или Славик болел, сидела с ним Лиза. Она же присматривала за Машей. Если кто-то из детей шалил, за всех получала Лиза.

Постепенно из дочки она превратилась в служанку. Дошло даже до того, что питалась она только объедками, которые оставались после остальных членов семьи. Лизе было строжайше запрещено лазить в холодильник или по шкафам. В качестве наказания ее могли жестоко отлупить ремнем или поставить в угол на пару суток.

30 августа прошлого года за то, что Лиза через окошко поболтала с подружкой, мать и отчим избили ее так, что под глазами у 15-летней девочки выступили синяки.

1 сентября она пришла в школу, но кроме одноклассников, на ее внешний вид никто не обратил внимания. На следующий день к завучу пришла бабушка Лизы - Зинаида Ивановна - с логичным вопросом: почему в школе в упор не видят, что ребенку нужна помощь?

Тогда синяки у девочки, наконец, заметили, отправили ее в больницу, плюс сообщили о произошедшем в полицию. Впрочем на тот момент там уже было заявление от отца Лизы с просьбой привлечь его «бывшую» к ответственности за избиение дочери.

Просто больной ребенок?

- Ранее семья не состояла на профилактических учетах, информация о неблагополучии Лизы в органах опеки отсутствовала, по месту жительства члены семьи характеризовались положительно. Факты неисполнения матерью своих родительских обязанностей школой не выявлялись, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в прокуратуре Самарской области.

Как же так? Ведь во время следствия одноклассники рассказывали: в 2019 году у нее рука гноилась, она говорила, что это ее ремнем с пряжкой избили. А еще жаловалась, что ее вечно заставляют сидеть с младшим братом, не пускают гулять, и вечно называют за чужие шалости.

Но классный руководитель ничего этого не видела, ссылаясь на то, что Лиза всегда ходила в одежде с длинными рукавами, лицо скрывала за челкой, да и вообще… в классе освещение тусклое.

- У нее была слабая успеваемость, мама ее на собрания не ходила, мы с ней общались в основном по телефону. Когда Лиза на протяжении месяца не делала домашние задания, то я ходила к ней домой, чтобы поговорить с родителями. Но кардинально ситуация не изменилась, - объяснялась классный руководитель со следователями, когда те возбудили уголовное дело на мать Лизы. – Девочка она очень замкнутая, у нее мало друзей. Да, я видела царапины у нее на руках, но она говорила, что играла с котом или с братиком. Никогда ни на что не жаловалась.

Никто не виноват

Пожалуй, только бабушка, Зинаида Ивановна беспокоилась тем, как выглядит девочка, но и ей Лиза опасалась жаловаться. Потому что за это ее ждало новое наказание. А реальной помощи не было.

Окружающим ее мама, Дарья, говорила, что все дело в родовой травме дочки: мол, отсюда и ее заторможенность, и «фантазии», и прочие странности – например, впадая в истерику, она могла сама себя кусать и биться головой о стену.

Следователи Дарье не поверили. В отношении женщины возбудили уголовное дело по ст.156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней, соединенное с жестоким обращением».

- Дело уже в суде, в настоящее время идет допрос свидетелей, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в прокуратуре Красноглинского района.

Дарью вряд ли посадят – ведь раньше она ни в чем предосудительном замечена не была. Женщина при этом судится за Лизу с бывшим мужем, ведь девочка сейчас живет с ним и его родителями. К слову, успеваемость девочки после переселения резко улучшилась, да и к окружающим она стала чуть более открыта и доверчива.

ОФИЦИАЛЬНО

Ольга Лысикова, заместитель министра образования и науки Самарской области

- Семья ранее не состояла на профилактическом учете. У девочки были проблемы с успеваемостью, поэтому педагог-психолог и классный руководитель организовали ее психолого-педагогическое сопровождение. Классный руководитель регулярно информировала мать девочки об ее успеваемости. О ситуации в семье администрация школы узнала только после визита бабушки, после этого к работе подключили социального педагога школы и инспектора по делам несовершеннолетних. Сейчас девочка живет с отцом и бабушкой, мать родительских прав при этом не лишена. В той семье остались еще двое детей, их регулярно посещают специалисты центра Семья, социальный педагог и классный руководитель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Девочка-подросток в Самаре годами питалась объедками и получала ремня за съеденную сестрой колбасу

В школе делали вид, что все в порядке, а синяки заметили только после того, как дело дошло до полиции (подробности)