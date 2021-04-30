Девочка-подросток в Самаре годами питалась объедками и получала ремня за съеденную сестрой колбасу

Девочку били не реже раза в неделю - в зависимости от настроения ее мамы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лизе (имена героев этой истории изменены. Прим.автора) из Самары 15 лет. Сейчас она живет с папой и его родителями. До прошлого года жизнь девочки напоминала всем известную историю о Золушке, вот только роль жестокой мачехи исполняла родная мать Дарья.

Жизнь в страхе

Лиза привыкла быть старшей: она помогала маме по хозяйству, присматривала за младшей сестренкой Машей. В 2015 году мама с папой расстались, в жизни Лизы появился отчим Слава, а потом мама родила Славика-младшего. Так Лиза из девочки-подростка превратилась в бесплатную няньку. Ей тогда было 11 лет.

Никто в семье не мог лучше нее укачать, искупать и покормить младенца. Да, честно говоря, и не пытался. Даже к врачу мама Даша ходила со старшей дочкой – именно она пеленала младенца после осмотра. Она же должна была играть с ним, следить за безопасностью малыша и сестры Маши. Если что-то шло не так, спрос был с Лизы.

- Однажды Машка съела всю колбасу из холодильника, мама подумала, что это я и отхлестала меня ремнем. Мне к холодильнику приближаться нельзя было – мама запрещала. Я кушала обычно после всех, ела то, что осталось. Иногда это были пельмени, суп, а иногда - несколько печенек, - рассказывала позже девочка следователям о своей жизни. От услышанного даже у повидавших всякое полицейских стоял комок в горле.

Лизу били не реже раза в неделю, длительность наказания зависела не от тяжести проступка, а от настроения мамы. Еще девочку ставили в угол – там она могла простоять от двух часов до двух суток. Выйти из угла без разрешения мамы Лиза не могла, иначе снова получила бы ремня. Поэтому, бывало, что ночью она спала там же, где простояла весь день – в углу на полу. Все это время наказания ее не кормили, а в туалет отпускали только тогда, когда Ире было уже невтерпеж.

С папой и бабушкой с его стороны Лизе и Маше общаться было запрещено, но они виделась в школе. Бабушка часто приносила внучкам «вкусняшки» и всегда спрашивала, откуда синяки. Лиза старалась не жаловаться, но иногда все же проговаривалась, что мама бьет ее. Бабушка ругалась с мамой и Лизу наказывали снова, поэтому она предпочитала молчать о своих проблемах.

Перешли границы

30 августа прошлого года мама с отчимом куда-то ушли, Лизу привычно заперли с братиком и сестрой дома. Днем мимо проходила знакомая девочек. Квартира расположена на первом этаже, и подружки какое-то время поболтали через окно. Вечером мама с порога начала ругать Лизу – мол, нечего с подружками болтать, у тебя что – дел мало? Схватила ремень с большой бляшкой и начала хлестать им дочь.

- Я пыталась убежать в другую комнату, но Слава схватил меня за плечи и держал, пока мама била ремнем. В какой-то момент он чуть ослабил хватку, и я упала на колени. После этого мама ударила меня кулаком в лицо. Было очень больно, я плакала, а мама обзывала меня всякими словами. Потом отправила спать. Сестра все видела, но ничего не говорила и не делала. Просто смотрела, - Лиза снова бы промолчала, но на следующий день ее увидела бабушка: под глазами наливались страшные синяки, на руках 14-летней девочки живого места не было.

У Зинаиды Ивановны аж сердце от ужаса прихватило. Она позвонила сыну Саше – отцу Лизы. Тот написал заявлению в полицию. Со 2 сентября прошлого года Лиза живет с ним и его семьей. А на ее маму возбудили уголовное дело.

Никто ничего не видел

- Не знаю, почему Лиза так говорит, все это неправда, - уверяла следователей мама Дарья. - Ни я, ни муж Лизу никогда не били. Бывало, что ругали за провинности, ставили в угол, но никогда не поднимали на нее руку. Она сама, когда нервничала била себя, кусала – это последствия родовой травмы, у нее и диагноз есть. Еще Лизу и Машу била бабушка, когда они бывали у нее в гостях – поэтому я и запретила им общаться.

- Это абсолютная правда, жена очень любила и любит старшую дочь, очень переживает из-за происходящего и ночами не спит, - подтверждал слова Дарьи ее муж Слава. – Девочку наказывали за хулиганство, вранье и воровство денег. Бывало, что ее ставили в угол, а она начинала биться головой о стену. О каком ремне она говорит – ума не приложу. Может быть, вспомнила про мой старый армейский? Так его давно выбросили.

Сестра Маша тоже сказала следователям, что ничего не видела. Врачи, которые изредка видели Лизу, с трудом вспомнили, как она выглядит: мол, это та заторможенная девочка? Ну да, была такая, но она ни на что не жаловалась.

Классный руководитель синяки не увидела, даже когда ее ученица пришла первого сентября, как панда, – с черными кругами под глазами.

Зато о ситуации в семье Лизы знали одноклассники девочки. Они-то и подтвердили полицейским: ее бьют примерно с 2017 года. Она носит одежду с длинным рукавом, джинсы и капюшон, чтобы это скрывать. Один раз у нее была рана на руке, она даже загноилась, Лиза какое-то время с повязкой ходила. Но никогда не жаловалась, просто старалась не говорить о семье.

Сейчас жизнь Лизы изменилась кардинально: она с удовольствием ходит в школу, делает уроки, стала гораздо спокойнее и общительнее. На вопрос о том, хочет ли она вернуться к маме, девочка неизменно и уверенно отвечает «Нет»».

ОФИЦИАЛЬНО

Старший помощник прокурора Красноглинского района Самары Яна Кудряшова:

- Уголовное дело было возбуждено по статье 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней, соединенное с жестоким обращением», расследование завершено, в ближайшее время дело будет направлено для рассмотрения в суд.

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