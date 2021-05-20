Экономический университет откроет «Мир в новой реальности»

Большинство мероприятий форума можно будет увидеть в трансляции. Источник фото: группа СГЭУ ВКонтакте

С 24 по 28 мая СГЭУ будет проводить VIII Международный научно-инновационный форум «Мир в новой реальности: вызовы и возможности». И в особенный для себя год 90-летия университет беспрецедентно высоко установил планку организации мероприятия. Самарский форум станет площадкой для диалога научного и бизнес сообществ, талантливой молодежи, коммерческих структур и органов власти. Особенно актуальными обещают быть обсуждения, посвященные инновациям и вызовам современного образования в контексте государственной политики.

В форуме примут участие такие спикеры, как директор департамента государственной политики в сфере высшего образования минобрнауки РФ Татьяна Рябко, руководитель департамента оценки и методологии АНО «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля, министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, управляющий отделением по Самарской области Волго-Вятского главного управления Банка России Марина Мясникова, директор департамента государственной молодежной политики минобрнауки Денис Аширов и другие эксперты самого высокого уровня.

Открыть для себя «Мир в новой реальности» приедут представители ведущих вузов из 20 городов и 7 стран.

Следует отметить, что большую часть мероприятий форума «Мир в новой реальности: вызовы и возможности» можно будет наблюдать в прямой трансляции. Ссылки вы найдете в этом материале. Однако для непосредственного участия в форуме потребуется предварительная регистрация.

Для СГЭУ форум станет еще хорошим поводом поделиться опытом внедрения передовых образовательных проектов и практик. В частности, ректор университета Светлана Ашмарина подробно расскажет о том, как организована в вузе система развития «мягких навыков» студентов. С этим материалом она уже участвовала в дискуссионной панели «Россия - страна возможностей» в рамках «Недели образования» в Москве.

Кстати, Центр компетенций АНО «Россия - страна возможностей» откроется при Самарском государственном экономическом университете уже до конца 2021 года. Соответствующее соглашение было подписано весной, после того, как Светлана Ашмарина успешно представила кейс СГЭУ по формированию и развитию экосистемы образовательных траекторий на сочинском семинаре «На одной волне с университетами».

Из других проектов самарского экономического вузам россии будет интересен «Стартап как диплом», в рамках которого студенты создают в качестве выпускной работы жизнеспособные бизнес-идеи. Особенность проекта в том, что разработка стартапов в нем происходит командами, роли в которых распределены согласно университетским специализациям обучающихся. Поделится СГЭУ и опытом вовлечения представителей бизнес и государственных структур, а также общественных организаций в образовательный процесс.

Подробности программы «Мира в новой реальности» можно найти тут. «Комсомольская правда» будет следить за ключевыми событиями форума.

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