«Они ей полностью содрали скальп»: под Самарой собаки искусали женщину до полусмерти

Животные содрали с пострадавшей всю одежду и обувь Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Страшное ЧП произошло в Самарской области. Рано утром 19 мая в микрорайоне Южный город стая собак напала на 64-летнюю Зинаиду С. Случилось это возле местного конного клуба и только благодаря своевременной помощи его инструктора и других очевидцев женщину удалось своевременно передать врачам.

— Я когда туда подбежала — там лежала женщина в крови, ее буквально разорвали! Они ей полностью скальп содрали! — делится с «КП-Самара» очевидец ужасного происшествия Лидия С..

Пострадавшую в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. По словам знакомых Зинаиды, ее ввели в медикаментозную кому, подключив к искусственной вентиляции легких. У пациента диагностировали огромную потерю крови, огромные рваные раны по всему телу, сломанную правую руку и порванные сухожилия. Сейчас за жизнь потерпевшей борются врачи.

Как рассказала «Комсомолке» Лидия С., жители Южного города неоднократно писали заявления в администрацию по поводу злых собак, которые собак, которые каждый день мотаются по улице Земская и постоянно кидаются на проезжие машины и прохожих. Страдают и те, кто выгуливает своих домашних питомцев, а также лошади из той самой конефермы.

Впрочем, не все готовы называть бродячих псов агрессивными.

— Собак полно бегает бездомных. Отношение к ним разное — кто-то жалуется и хочет всех потравить, кто-то кормит. Видел, как дети с некоторыми играют. В целом, я бы не сказал, что собаки агрессивные, я ни разу не видел, чтобы они даже лаяли на кого-то. Не особо видел и чипированных, не знаю, занимался ли тут кто этим, — отметил другой местный житель Вячеслав С..

По ситуации с Зинаидой меры уже приняты. На 22 мая назначен отлов бездомных собак на территории Южного Города-1, где и пострадала женщина. Как сообщили «Комсомольской правде» в ГУ МВД России по региону, полиция также разбирается во всех обстоятельствах происшествия.