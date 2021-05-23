В Самаре многоквартирный дом атаковали крысы: рассказываем, что делать, если в доме крысы и как заставить УК заварить мусоропровод

Полчища крыс, размером с кошку, оккупировали территорию дома

В Самаре, в многоквартирном доме на проспекте Карла Маркса, 191 завелись крысы. Целые полчища неприятных особей бегают по двору и подъезду, совершенно не пугаясь людей. Многие жильцы обеспокоены данной ситуацией, но некоторые сами подкармливают грызунов, сами того не осознавая. КП-Самара выяснила, как можно избавиться от крыс и ограничить им доступ к пропитанию.

- В нашем доме есть мусоропровод. Треть жильцов – это пожилые люди, которые в силу возраста не хотят выбрасывать мусор на помойку, которая находится в 50 метрах от подъезда. Поэтому крысы плодятся с невероятной скоростью, ведь у них всегда есть еда в нашем доме, - рассказал журналисту КП-Самара житель дома Илья.

Крысы ищут пропитания рядом с мусорными баками

Вечерние крысиные хороводы вокруг подъезда – зрелище не из приятных, поэтому жильцы дома решили обратиться к своей управляющей компании. Коммунальщики смогли помочь только тем, что поморили крыс, согласно графику дератизации. Но через некоторое время они вернулись вновь.

- Это не прекратиться до тех пор, пока сами жильцы их кормят, выбрасывая мусор в трубопровод. Разговоры с соседями не приводят к результатам, а крысы размножаются и уже бегают по ногам, - говорит Илья.

Главный источник пропитания - мусоропровод

КП-Самара поговорила с руководителем регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктором Часовских. Он рассказал, что делать в ситуации, когда крысы терроризируют многоквартирный дом.

- Первое, что нужно сделать, это провести общее собрание собственников квартир в доме. Мусоропровод является общим имуществом жильцов, поэтому принимать решение должны все вместе. По результатам собрания составляется протокол, который потом передается в УК, - рассказал КП-Самара Виктор Часовских.

Здесь необходимо уточнить, что согласие должны дать абсолютно все действующие собственники. Если некоторые из жильцов будут против данной инициативы, то попытка избавиться от крыс навсегда может обернуться провалом уже на первом этапе борьбы.

- Если полного согласия достичь не удалось, то мусоропровод может быть заварен в судебном порядке. По части 3 статьи 36 Жилищного Кодекса РФ, все собственники вправе пользоваться общим домовым имуществом, а заваривание мусоропровода является фактическим изъятием его из общего пользования, - объяснил Виктор Иванович.

Кроме того, управляющая компания должна периодически проводить дератизацию в доме, согласно статье содержания многоквартирного дома. Если таких действий недостаточно, или дератизация проходит реже, чем это необходимо, то председатель совета дома может обратиться с жалобой в управляющую компанию о том, что появились крысы.

- Управляющая компания, согласно утвержденному регламенту, обязана морить крыс, мышей, тараканов и прочее. Специалисты могут сдвинуть сроки планового уничтожения грызунов или насекомых и сделать это раньше, - рассказал руководитель регионального «ЖКХ-Контроль».

Итак, резюмируя все вышесказанное, определяем последовательность действий при борьбе с крысами в доме:

1) Старший по дому обращается в УК с просьбой провести дератизацию. Управляющая компания сдвигает сроки планового уничтожения грызунов и проводит данные работы.

2) Если это не помогло, то необходимо решить вопрос с источником питания крыс – мусоропроводом. Проводится общее собрание собственников квартир в доме, составляется протокол, что все жильцы согласны на заваривание мусоропровода. Протокол передается в УК, они в свою очередь выполняют работу.

3) Если не все жильцы согласны на данные меры, то можно обратиться в суд.

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