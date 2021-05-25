Накопилось за зиму: сотрудники Сызранского НПЗ очистили от мусора 6 000 кв. м прибрежной территории

После зимы и половодья берег снова нуждался в очистке. Фото: АО «Сызранский НПЗ»

Накануне сотрудники АО «Сызранский НПЗ» вышли на экосубботник. Порядок решили навести у береговой линии возле заводских причалов в районе железнодорожной станции Кашпир.

Осенью 2020 года нефтяники уже собирали здесь мусор, но после зимы и половодья берег снова нуждался в очистке. Как отметили участники субботника, к сожалению, далеко не весь сор на побережье природного характера. Этот живописный участок давно облюбовали для отдыха горожане. Вот только зарядившись природными силами, земляки оставляют после себя горы мусора, опасные для экосистемы водоема: почвы, воды, растительности и речных обитателей.

За несколько часов работы заводчане расчистили от следов отдыха людей, сухой травы и коряг шесть тысячах кв. метров прибрежной зоны. С берега в этот день увезли около 12 кубометров отходов - 105 мешков.

Кстати, сейчас на Сызранском НПЗ продолжаются работы по модернизации системы оборотного водоснабжения – ведется реконструкция двух участков блока оборотного водоснабжения, обеспечивающих охлаждение и подачу воды на технологические установки. В этом году Сызранский НПЗ ввел в эксплуатацию передвижной экологический пост контроля воды и почвы. Мобильная лаборатория оснащена современным оборудованием, позволяющим на месте оценить качество природной, сточной, блокооборотной воды, отобрать пробы почвы в соответствии с действующими нормативами, с высокой точностью определить физико-химические свойства воды и почвы.

В 2020 году Сызранский НПЗ приступил к производству нового высокоэкологичного судового топлива RMLS 40, качество которого полностью соответствует требованиям Международной конвенции по предотвращению загрязнения судов (MARPOL).

С берега в этот день увезли 105 мешков мусора. Фото: АО «Сызранский НПЗ»

С заботой о будущем

Бережное отношение нефтяников к природным водным источникам является неотъемлемой частью производственной политики предприятий. «Роснефть» входит в число лидеров среди глобальных нефтегазовых компаний, принимающих участие в международном рейтинге в категории «Водные ресурсы» в рамках проекта CDP. Деятельность Компании получила оценку «В–», что соответствует среднемировому уровню. Всего в рейтинге приняли участие 2 435 компаний, в том числе 109 нефтегазовых компаний из 28 стран. Эффективность экологической политики предприятий «Роснефти» Приволжского федерального округа отмечена и экспертами региональных и всероссийских конкурсов. За последние три года предприятия неоднократно становились победителями конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России».