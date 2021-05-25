«На перемене скучно, зато учителя только мои»: выпускник сельской школы рассказал, каково быть единственным в классе

Айдар - единственный выпускник сельской школы в этом году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Айдару Фаляхову 18 лет. Он мечтает проектировать детали для космических кораблей, которые полетят на Марс, Луну, а может быть и за пределы нашей Галактики. Но пока заканчивает 11 класс в маленькой сельской школе в родном селе Денискино Шенталинского района Самарской области. И даже с соседом по парте о своих космических планах не поговорить: Айдар – единственный ученик в классе, у него нет ровесников ни в родном селе, ни в двух соседних, откуда в его школу тоже привозят ребят. Айдар рассказал журналисту «КП-Самара», каково учиться в одиночестве и почему он не променял свою маленькую школу на большой образовательный центр.

Поначалу у Айдара была одноклассница, но после 9 класса она ушла из школы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«На уроках скучать некогда»

В небольшом аккуратном здании в селе Денискино Шенталинского района царит непривычная для горожан тишина. В коридорах нет суеты даже во время перемены. Шуметь особо и некому: в этой школе грызут гранит науки всего 64 ученика, в каждом классе в среднем 7-10 человек. Самый многолюдный – третий класс, здесь 12 мальчишек и девчонок. Меньше всего повезло одиннадцатикласснику Айдару – он учится один.

На уроке Айдару достается все внимание учителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Ребят одного возраста в моем селе нет, как-то так получилось, - разводит он руками. – С самого первого класса мы учились вдвоем – я и еще одна девочка, Рагида. После девятого класса она ушла в медицинское училище. И я остался один.

На некоторых уроках Айдар сидит в одном кабинете с 10-классниками – их в школе тоже немного, всего четверо. Кабинет один, а вот учебные задания – совсем разные. Айдар признается – на уроках скучать ему совершенно некогда

На уроках Айдару скучать некогда, а вот на переменах скучновато

- Я с самого первого класса понял, что придется учиться самому, делать все задания самостоятельно. Списать-то особо не у кого, отвлекаться на разговоры – тоже, на каждом уроке ты в центре внимания учителя, - вспоминает юноша. – Но никогда даже желания не было халтурить, понимал, что смогу поступить в вуз, только если буду хорошо учиться.

«В большом классе было веселее»

Поучиться в настоящем большом классе на 30 человек Айдару пришлось лишь однажды – полтора года назад за свои достижения в учебе он получил путевку в «Артек» и провел там несколько учебных недель.

Айдар не променял свою маленькую школу на большой образовательный центр

- Находиться среди такого большого количества сверстников было непривычно, но комфортно и гораздо веселее, - рассказывает он. – Здорово, что можно было общаться с ребятами своего возраста, когда учишься один, такого нет. На уроках скучать некогда, но на переменах, конечно, бывает грустно, не с кем поговорить. Я всегда дружил с ребятами постарше, а они сейчас уже закончили учебу и уехали из села…

Портфолио парня буквально ломится от многочисленных дипломов и грамот Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но когда после девятого класса перед Айдаром встал вопрос – уходить из родной школы или заканчивать здесь 11 классов, он без колебаний выбрал Денискино.

- Эту школу пять лет назад закончил мой старший брат, он получил 96 баллов на ЕГЭ по русскому языку, а одна его одноклассница – 100 баллов. Я подумал – зачем мне куда-то уезжать, если здесь есть учителя, которые могут на высоком уровне подготовить меня к экзаменам, - говорит Айдар. – Тем более, что в своей школе знаешь каждого – и учителей, и учеников, атмосфера на уроках уютная, отношение очень хорошее.

Дорога в школу занимает 15 минут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дорога в школу с окраины села занимает у Айдара 15 минут. На занятиях - усиленная подготовка к предстоящему ЕГЭ. Дома - час на отдых, и пора помогать родителям по хозяйству. А потом – снова решать примеры и задачки. Айдар признается – если раньше еще время от времени играл в компьютерные игры, то теперь заниматься этим совершенно некогда – да и неинтересно.

«Только началась геометрия – а мне про векторы и функции!»

В дневнике у Айдара одни пятерки – юноша претендует на золотую медаль. Портфолио буквально ломится от многочисленных грамот и дипломов – Айдар занимается компьютерным 3D моделированием и неоднократно занимал первые места на областных конкурсах.

С шестого класса молодой человек занимается 3d моделированием Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- До пятого класса я занимался танцами в местном ДК, но потом понял, что это совсем не мое, - рассказывает Айдар. – Больше привлекало все, что связано с техническим направлением. И с шестого класса увлекся моделированием.

К 3D моделированию маленького Айдара привлек учитель математики Алмаз Нуртдинов. В школе как раз появилась специальная обучающая программа, 3D принтер и современный фрезерный станок, на котором можно было изготавливать нарисованные модели.

Модель часов, которую спроектировал Айдар, полностью рабочая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Сначала было очень трудно, я почти ничего не понимал. Мы только-только начали проходить геометрию, а тут мне Алмаз Расихович что-то про векторы и функции говорит! – вспоминает Айдар. – Даже хотел бросить, но Алмаз Расихович сказал, что я смогу, верил, что у меня получится. И оказался прав. Сложно оказалось овладеть основами теории, но через полгода, когда понял что и как здесь работает, сразу стало гораздо проще. Сейчас я уже представляю в голове всю вещь целиком и понимаю, как ее спроектировать.

В шестом классе Айдар сумел спроектировать и изготовить резную шкатулку с потайным дном. В седьмом – сложную геометрическую игру «тандрам». В восьмом классе мальчик придумал и создал оригинальные настенные часы. Кстати, они полностью рабочие – механизм Айдар взял из сломавшихся бабушкиных часов. Потом были самолетик, модель «Вечного огня», а настоящим подвигом стали изготовленные в 10 классе миниатюрные шахматы – доска с резными краями и крохотные фигурки. Все эти работы были отмечены призами и дипломами различных конкурсов.

Модели Айдара получали заслуженно высокую оценку на различных конкурсах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- На конкурсах были и гораздо более красивые модели, но жюри оценивало не столько их, сколько знания участников, их понимание технологии изготовления, умение объяснить, что и как он сделал,- рассказывает директор школы Рафик Мингазов.

«Семьи были по 7-8 человек»

Когда-то, в далекие 60-е, в денискинской школе было гораздо больше детей – в рассчитанном на 160 человек здании учились почти пять сотен ребятишек, занятия приходилось проводить в три смены.

Директор Рафик Мингазов вспоминает: было время, когда в школе училось пять сотен ребятишек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Семьи были большие, по 7-8 детей, да и из соседних сел ученики приезжали – или вовсе приходили пешком, - рассказывает директор Рафик Мингазов. - Но потом рождаемость пошла на спад. Уже с 1965 года рождения учеников набиралось по 2-3 класса, с 1969-го – по одному классу. Но в школе продолжали учиться 200-240 ребят. Второй сильный спад произошел в середине 1990-х годов. Было время – в школе было всего 62 ученика. Сейчас ситуация немного выправилась, однако до сих пор есть очень маленькие классы. В этом учебном году мы приняли всего двоих первоклашек. В следующем году ожидаем, что их будет восемь.

У Айдара не осталось ровесников в деревне Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все Денискино можно обойти за полчаса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на небольшой размер и малочисленность учеников, школа отлично оснащена технически – здесь есть новенький компьютерный класс, быстрый интернет, современные станки, футбольное поле, комплекс с уличными тренажерами. А самое главное – учителя. Почти все – местные жители, которые сами выучились в этой школе, получили образование в городе и вернулись в родное село.

Айдар много помогает родителям по хозяйству Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- У нас 14 учителей, даже есть отдельный педагог музыки, - рассказывает Рафик Мингазов. – Приезжая только учитель химии и биологии – она из Кошек, все остальные – наши выпускники.

«Горжусь достижениями учеников»

Педагог Айдара по математике Алмаз Нуртдинов тоже когда-то выучился в денискинской школе и уехал в город.

Алмаз Нуртдинов привил ученику интерес к математике и 3d моделированию

Практически все местные педагоги когда-то закончили здесь школу, выучились в городе и вернулись работать в Денискино Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Поступил в СамГУ на факультет математики, хотел стать айтишником, - рассказал Алмаз журналисту «КП-Самара». – Но потом захотел учить детей, и я вернулся в родную школу. Сначала думал – поработаю немного, наберусь опыта и переведусь в большой образовательный центр. А потом понял, что здесь меня все устраивает. Учеников немного, есть возможность заниматься индивидуально. Мне нравится, когда дети понимают мои объяснения, когда добиваются результата, горжусь их достижениями. В маленьком селе все друг друга знаем, все дружим семьями – в том числе с семьями учеников. Но это не мешает, а совсем наоборот.

Бабушка Айдара очень гордится внуком

В июне Айдару предстоит сдавать ЕГЭ. Парень мечтает поступить в вуз – СамГТУ или Самарский университет, и начать проектировать уже «по-взрослому».

- Моя главная места сейчас – выучиться, получить специальность, связанную с проектированием, и начать работать, - признается Айдар. – Было бы здорово, если бы работа была связана с космической отраслью – очень хочется внести свой, пусть маленьких вклад в освоение космоса.