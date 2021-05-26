Благотворительность и жизнь «Миссис Самара 2019» Анны Моисеевой

Миссис Самара 2019 Анна Моисеева Фото: Личный архив героя публикации

Самарская область всегда славилась своими меценатами и благотворителями. В год 170-летия губернии рассказываем об удивительных жителях региона, которые прославили нашу область на весь мир и сейчас вносят значительный вклад в развитие родного города. В числе таких людей, важных для региона - Анна Моисеева.

В мае победительница конкурса «Миссис Самара 2019», организованного продюсерским центром «LiMa», финалистка конкурса «Миссис Россия Мира 2019» и «Миссис Вселенная 2020» Анна Моисеева празднует свой день рождения. Эта обаятельная девушка с открытым чутким сердцем уже не первый год развивает в Самарской области инициативу волонтерство для помощи детям - инвалидам, занимается организацией благотворительных проектов совместно с известными деятелями культуры и спорта. Журналисты «Комсомолки» чуть подробнее узнали, что вдохновляет Анну и как ей удается совмещать общественную деятельность, спорт, изобразительное искусство и жизнь.

Слушать свое сердце

Анна Моисеева своим примером подтверждает, что счастье внутри нас. Девушка не только излучает свет, но и своими делами стремится помогать людям. Так она участвует в организации мероприятий для детей, оставшихся без попечения родителей, и слабослышащих ребят.

- Мне кажется, что если есть силы и настрой помогать людям, то мы должны это делать всегда, опираясь на свой внутренний ресурс, делать то, что говорит сердце, - отмечает Анна. – К нашим мероприятиям для ребят мы привлекаем известных людей нашего города: бизнесменов, деятелей культуры, неравнодушных людей с открытым сердцем.

«Миссис Самара 2019» Анна Моисеева - член союза профессиональных управляющих «Клуб Директоров Самарской области», а также региональной общественной организации «Союз женщин Самарской области». Это объединение создано для помощи женщинами, защиты их прав, содействия укреплению семьи, материнства и родительства, а также для защиты прав ребенка. Для Анны семья – один из самых важных компонентов счастливой жизни.

- Моя семья – это, прежде всего, моя поддержка, это близкие по духу люди с жизненными ценностями и устоями, которые всегда рядом, - отмечает «Миссис Самара 2019».

Среди наград, которыми была отмечена самарчанка, в 2019 году премия «Человек года» (Анна стала победителем в номинации «Женщина года»), премия «ТОП 100 самых стильных людей России» в 2019 году; В 2020 году - премии «Топ 100 успешных людей России 2020» (в номинации «Бизнес — эксперт года»), награда II Всероссийской премия «Топ 100 успешных людей и компаний России» (победа в номинации «Персона года»).

Как бы Анна ни была занята, для родных она всегда находит время.

Про вдохновение

Многие самарцы знают Анну Моисееву и с другой стороны – ее картины занимают первые места на выставках живописи. Что же вдохновляет «Миссис Самара 2019» на творчество?

-Я - поклонник современного искусства. Благодаря моим друзьям - людям творчества, - научилась видеть в живописи большее. Воспринимать живопись, как возможность дарить людям яркие впечатления о насущном, о том, что нас окружает, - признается Анна. - Главное, делать это с открытым сердцем.

Миссис Самара 2019 Анна Моисеева Фото: Личный архив героя публикации

Еще одна важная часть жизни Анны – спорт. Хрупкая девушка увлекается рафтингом и дайвингом.

- Не только за рубежом, но и в Самаре есть большое количество отличных мест для дайвинга. Рекомендую погружения в таком чудесном живописном месте Самарской области, как Голубое озеро, это незабываемо! А еще я люблю парусный спорт. Рафтингом тоже увлекаюсь с детства.

К здоровому образу жизни у Анны свой подход:

- Практикую цигун (прим.ред. китайская оздоровительная практика) и отношусь к сторонникам качественного подхода к спорту, рациональным нагрузкам и правильному питанию. Ведь в спорте наша жизнь!

Кроме всего этого Анна любит литературу и интересуется модой. Примером своей активной и насыщенной жизни она заряжает и вдохновляет окружающих. И при этом всегда выглядит на отлично. Советов Анна давать не любит, но всегда рада напомнить, что главное - просто всегда быть собой!