Токсичную золу - на стройматериалы и дороги? Самарцам предлагают одобрить технологию мусоросжигания

Мусорные полигоны по всей стране переполнены, но сжигать нерассортированные отходы эксперты не рекомендуют Фото: Алексей БУЛАТОВ

31 мая в Кинеле пройдут общественные слушания по производству установки утилизации твердых коммунальных отходов. На суд общественности вынесут проект технической документации, в том числе материалы экологической экспертизы. Утилизировать мусор авторы проекта собираются с помощью высоких температур. Самарские экоактивисты уже забили тревогу: они подчеркивают, что фактически речь идет об одобрении технологии мусоросжигания, которую впоследствии возможно будет использовать по всей стране. Компания-разработчик уверяет, что установка не нанесет вреда экологии, но с этим согласны не все эксперты. Что именно предлагают одобрить самарцам, чем так важны эти общественные слушания и почему судьбу российского мусоросжигания собираются решить в провинциальном Кинеле, выяснила журналист «КП-Самара».

Сгорит все?

Согласно опубликованной технической документации, заказчиком проведения общественных слушаний выступает столичное ООО «НР Холдинг Рус». Сама установка предназначена для «утилизации и обезвреживание твердых коммунальных отходов путем термической деструкции».

Предполагается, что установки могут выпускаться трех видов, производительностью 175 тысяч тонн, 250 тысяч тонн и 500 тысяч тонн в год. Они предназначены для утилизации стекла, металла, бумаги, картона, дерева, кожи, резины, пластика, органики. Температура сжигания топлива составит 1200 °С.

- Приему отходов должен предшествовать предварительный входной контроль отходов, сопровождающихся паспортами отходов и/или протоколами химического анализа, - говорится в технических документах.

Как заявляют авторы проекта, применение установки позволяет уменьшить первоначальные объемы захоронения мусора, обеспечить их утилизацию и обезвреживание с целью дальнейшего использования. Снижение класса опасности отходов предполагается термическим путем. Авторы проекта говорят о технологических решениях, которые направлены на деструкцию образующихся при сжигании мусора ядовитых диоксинов и фуранов. При этом получается золошлаковая смесь для строительных земляных работ. Параллельно с помощью турбоагрегата вырабатывается электроэнергия. А благодаря системе очистки отходящих газов исключается возникновение и попадание токсичных продуктов сгорания в атмосферу.

«Участок под строительство пока никто не просил»

В мэрии Кинеля журналисту «КП-Самара» заявили: у них отсутствовали основания для отказа в проведении слушаний.

- Установка, представленная в Проекте технической документации, является новой техникой и технологией и представляет собой блочно-модульное изделие. Это не объект капитального строительства и не мусоросжигательный завод, - уверяют в мэрии Кинеля. – Данная установка не соответствует термину «мусорная теплоэлектростанция», поскольку позволяет дополнительно производить готовый продукт, являющийся вторичным материальным ресурсом. Установка может быть транспортирована грузовым транспортом и размещена в любом регионе на промышленной площадке. На данный момент строительство данной установки на территории Кинеля не запланировано, ООО «НР Холдинг Рус» с заявлением о предоставлении земельного участка под строительство или размещение данной установки на муниципальной территории не обращалось. Однако ООО «НР Холдинг Рус» сообщил, что на территории Кинеля зарегистрированы возможные потенциальные клиенты (заказчики), готовые ее купить.

Вот такую установку самарцам предлагают одобрить на общественных слушаниях. Фото: техническая документация

«Локализуем производство на самарской площадке»

Генеральный директор ООО «НР Холдинг Рус» Александр Белобородов проведение общественных слушаний всероссийского уровня в провинциальном Кинеле объяснил просто. Мол, именно в Самарской области находятся заводы, на которых компания собирается производить комплектующие для будущей установки. Саму установку ни в Кинеле, ни где-либо еще в Самарской области компания, по его словам, размещать не намерена.

- Это передовая европейская технология, она очень дорогая, вряд ли кто-то в Самарской области сможет позволить себе такую установку, - заявил Александр Белобородов журналисту «КП-Самара». – Самарскую площадку мы рассматриваем в качестве локализации производства, планируем, что здесь будут изготавливать основную часть комплектующих.

Как заявил Александр Белобородов, в новой установке предусмотрена большая система газоочистки, соответствующая европейским нормативам.

- Раздельный сбор мусора, его предварительная сортировка при использовании этой установки не обязательны, она в состоянии утилизировать и нерассортированные отходы, - пояснил Александр Белобородов. – Да, в Европе все отходы изначально сортируются, но это делается для целей вторичной переработки и не потому, что утилизировать все вместе невозможно.

«Одобрят в Кинеле – используют по всей стране»

Самарские экоактивисты уже бьют тревогу по поводу предстоящих слушаний.

- Сейчас в Кинеле пытаются получить одобрение общественности на технологию мусоросжигания, которую потом можно будет использовать по всей стране, - говорит экоактивист Оксана Шишкина. – При этом говорят о том, что сжигание уменьшит объемы ТКО. Но при сжигании 1 тонны ТКО образуется 5000 м3 газообразных отходов: ПАУ, диоксины, фураны, СО2, которые влияют на здоровье людей. Лоббисты мусоросжигания ссылаются на опыт Европы, забывая сказать, что в Европе более 20 лет внедряется и эффективно работает раздельный сбор отходов. Это позволяет изначально снизить класс опасности поступающих на сжигание отходов и повысить эффективность досортировки смешанных отходов, уровень извлечения из них тех фракций, которые жечь категорически нельзя. Поэтому на европейских заводах технологии очистки отходящих газов уже менее опасные для окружающей среды, чем десять или 20 лет назад. Но и они не дают 100% результата. Населению еще обещают, что проблема свалок будет решена с помощью МСЗ, но при этом имеющиеся полигоны останутся на месте, а сжигать будут новые отходы. Часто россияне соглашаются на сжигание отходов, но только не рядом с их домом, однако золу и шлаки нужно будет захоранивать, потому если не МСЗ, то полигон для золы будет рядом.

Неравнодушные самарцы создали в соцсетях группу, в которой рассказывают о вредных последствиях мусоросжигания, собирают средства на независимое экспертное заключение и призывают земляков активнее участвовать в общественных слушаниях.

Сегодня в России сортируют лишь ничтожную часть отходов Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Без раздельного сбора мусоросжигание – опрометчиво»

Эксперты подтверждают: технология мусоросжигания действительно может нанести серьезный вред экологии и здоровью жителей.

- Объемы отходов только увеличиваются, а мест для полигонов вблизи городов практически не остается. Поэтому технологии минимизации объема отходов разрабатываются уже давно, - прокомментировал журналисту «КП-Самара» председатель всероссийской «Зеленой лиги» эколог Сергей Симак. - Развитые страны еще в 60-х годах прошлого века пытались решать эту проблему путём сжигания. Но оказалось, что это очень дорого и ненадежно, оборудование очень часто выходит из строя, а главное - вызывает сильное загрязнение окружающей среды. Да, можно строить многоступенчатые очистные сооружения, но, во-первых, это в разы удорожает строительство и эксплуатацию, а во-вторых, эти сооружения сами часто выходят из строя. Поэтому в Германии, например, сделана ставка на раздельный сбор отходов с их максимальным вовлечением во вторичную переработку, компостирование, газогенерацию, и лишь около 30% остатка, содержащего некомпостируемые и неперерабатываемые горючие компоненты, действительно, сжигается. В наших условиях, когда в мусор валят все подряд - хоть взрывчатку, в составе сжигаемой смеси неизбежно окажется масса компонентов, образующих широкий спектр токсичных веществ. Да и опыт множества других «грязных» российских предприятий показывает, что в целях экономии на них часто просто отключают очистные, запуская их лишь при проверках. Такой риск, разумеется, всегда есть и при сжигании отходов. А система госнадзора построена так, что реально контролировать то, что происходит на предприятии, не может. Поэтому делать ставку на мусоросжигание, не организовав до этого эффективный раздельный сбор отходов, без надежного внешнего государственного и общественного контроля опрометчиво. Вне зависимости от конкретных технических решений на конкретной проектируемой установке. В случае с данной установкой речь идет не о пиролизе, а именно о сжигании, с выработкой тепла и электроэнергии. И все равно потребуется полигон для зольного остатка. На 100% в стройматериалы зола не уйдет. Хотя бы потому, что таких объемов строительства не предвидится.

«Выдача разрешений займет полтора-два года»

Ранее на федеральном уровне были озвучены намерения о строительстве на территории региона четырех мусоросжигательных заводов, однако в минЖКХ на запрос «КП-Самара» ответили, что таковых в территориальной схеме обращения с отходами не запланировано.

- В территориальной схеме отсутствуют объекты (в том числе перспективные) по утилизации и обезвреживанию твердых коммунальных отходов путем термической деструкции, - заявили журналисту «Комсомолки» в министерстве. – Приоритетными направлениями формирования системы обращения с ТКО в Самарской области являются строительство объектов для обработки ТКО и переработки во вторичное сырье.

Как пояснили в министерстве, заявление от ООО «НР Холдинг Рус» на проведение общественных слушаний поступило 21 апреля, и у мэрии Кинеля действительно не было оснований для отказа в их проведении.

- На данный момент строительство данной установки на территории Кинеля не запланировано, более того, на данную установку отсутствует разрешительная документация, - пояснили в минЖКХ. – В отсутствие разрешительной документации не могут быть заключены договоры с потенциальными клиентами и выбран участок для размещения установки. На запланированных общественных слушаниях будут определены возможные экологические риски и меры по уменьшению и предотвращению воздействия. Этап получения разрешительной документации занимает ориентировочно 1,5-2 года. Окончательное решение по предоставленным на экологическую экспертизу материалам и возможности реализации конкретного проекта принимает Росприроднадзор.

КОНКРЕТНО

Адрес проведения публичных слушаний: г.Кинель, ул. Мира 42 а, актовый зал Время: 31 мая (понедельник) в 11.00

Также можно направить свое мнение дистанционно: на электронную почту Kirill.sheluchenko@yandex.ru или обычной почтой по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Мира 42 а, к.201, отдел административного, экологического и муниципального контроля.

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