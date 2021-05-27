Они стреляли каждый день: как похоронена империя бандита из 90-х Димы Большого

Дмитрий Рузляев похоронен на главной аллее Баныкинского кладбища Фото: Александра БУДАЕВА

Баныкинское кладбище – самое старое в Тольятти. Места здесь закончились уже в 80-е, и жителей города хоронить стали на Тольяттинском городском кладбище. А Баныкинское стало «элитным»: сюда могли попасть либо те, у кого там уже были могилы близких родственников и свободное место рядом с ними, либо особо «уважаемые» во всех смыслах персоны, причем по особому разрешению городской администрации.

Так получилось, что здесь упокоились первый гендиректор АвтоВАЗа Виктор Поляков, первый главный конструктор завода Владимир Соловьев, основатель тольяттинского драмтеатра «Колесо» Глеб Дроздов, российский бард Юрий Панюшкин, а еще… целая плеяда бандитов всех мастей. За кладбищенский бизнес гораздо позже осудят смотрителя Александра Тараничева – якобы без ведома администрации он за взятки копал могилы на свой страх и риск.

Между тем, некоторые мемориалы втихую установить было невозможно. К примеру, десятки мраморных изваяний в память о членах так называемой Волговской группировки выделяются на фоне остальных захоронений шикарными памятниками, дорогой отделкой и скульптурами в человеческий рост.

Главная аллея Баныкинского кладбища: слева похоронена "братва", справа - все остальные Фото: Александра БУДАЕВА

«Волга», Маслов, Рузляев

На главной аллее слева от входа за зелеными туями и елками скрывается могила Димы Большого. Это бывший главарь так называемой Волговской группировки.

Банда образовалась еще в 80-е и изначально называлась Волговской, потому что местом сбора «ребят» стала гостиница «Волга», где работали члены группы Александр Маслов и Владимир Карапетян. Последний изначально считался главарем, но в 90-е власть перешла к Маслову – что удивительно, без кровопролития и практически по обоюдному согласию.

Основным «интересом» банды был АвтоВАЗ. Сначала довольствовались продажей краденых автозапчастей, потом начали «подминать» под себя автосервисы, фирмы, которые нелегально выступали посредниками при торговле машинами, плюс пытались внедрить «своих» людей на предприятие, которые открыли бы доступ к большим деньгам.

Александр Маслов стоял у истоков Волговской группировки Фото: Александра БУДАЕВА

В 90-е бандитских группировок в Тольятти было несколько, они поделили между собой город, некоторые заключали «соглашения о сотрудничестве». Концом «мирного» периода стал 1992 год. 16 сентября был убит Владимир Биличенко – союзник Волговской группировки, обосновавшийся на АвтоВАЗе. 7 октября возле гостиницы «Волга» прогремел взрыв, лишь чудом никто не пострадал. А 13 ноября, когда Александр Маслов подъехал к подъезду своего дома на Молодежном бульваре, его уже ждали киллеры. Едва он вышел из машины, как раздались выстрелы. Маслов погиб на месте, его охранник был ранен, но выжил.

В день похорон Александра Маслова на кладбище приехали сотни людей, в том числе чиновники разного ранга. Банду возглавил Дмитрий Руляев, или, как его называли в городе – Дима Большой.

Бандитские войны

Дмитрий Рузляев «правил» до 1998 года, он успешно теснил в криминальных войнах конкурентов и сумел даже внедрить своего человека в Головной центр запасных частей АвтоВАЗа. Доходы группировки выросли до сотен миллионов долларов в год.

Дима Большой похоронен в кругу своих сторонников Фото: Александра БУДАЕВА

В 1994 году Дима Большой фактически бросил открытый вызов «Напарнику» - бесспорному авторитету криминального мира Тольятти, которого даже называли «Папой». 30 мая 1994 года две банды устроили перестрелку прямо возле одного из КПП АвтоВАЗа, что привлекло к Рузляеву внимание правоохранительных органов.

2 февраля 1997 года его задержали по подозрению в причастности в серии убийств. В кармане куртки Рузляева обнаружили пистолет, его задержали. Суд отпустил его под подписку о невыезде, но авторитету группировки был нанесен серьезный удар. 23 марта был убит финансист «волговских» Андрей Мочалкин, 27 июня – Сергей Бакунов, который занял место Мочалкина.

Правоохранительным органам не удалось доказать виновность Димы Большого, и летом 1997 года ему дали 2 года условно за хранение оружия, после чего он начал мстить. В августе выстрелы на улицах города раздавались чуть ли не каждый день. Жертвами становились силовики, бандиты, сотрудники АвтоВАЗа и множество случайных прохожих. Силовики объявили операцию «Циклон», которая немного потрепала мир криминала, но не уничтожила его.

Андрея Мочалкина называли казначеем Волговской группировки Фото: Александра БУДАЕВА

- Милиция даже не сильно напрягались, надеясь, что бандиты сами друг друга уничтожат, - рассказывает главный редактор интернет-издания TLTgorod.ru Сергей Давыдов, который в 90-е и начале «нулевых» как раз работал криминальным корреспондентом. - В принципе, так и получилось. После гибели Димы Большого и задержания киллеров Волговской ОПГ число убийств действительно пошло на спад.

Крах империи

24 апреля 1998 года автомобиль, в котором ехал Дмитрий Рузляев, был обстрелян на ул.Жилина. Глава «волговских» погиб на месте, его водитель Андрей Воронин сумел вызвать «Скорую помощь», но вскоре также скончался. На кладбище они похоронены рядом.

Охранники Димы Большого выжили и даже смогли ранить и передать силовикам одного из киллеров – члена банды Константина Шейкина.

Могила водителя Андрея Воронина находится по левую руку от шефа - Димы Большого Фото: Александра БУДАЕВА

Как говорят источники «Комсомолки», Шейкин в свое время считался правой рукой Напарника, поэтому убийство Димы Большого было ему крайне выгодно. После этого группировка «волговских» фактически распалась: члены группы какое-то время делили власть, поубивали друг друга, а выжившие «разбрелись» по другим ОПГ. Но Напарник и Шейкин вскоре уехали из страны, потому что поняли, что времена меняются.

Десятки убитых бандитов упокоились на Баныкинском кладбище. Неподалеку от Димы Большого расположены могилы двух его финансистов - Андрея Мочалкина и Сергея Бакунова. Чуть дальше лежит Вадим Старцев – после смерти Димы Большого он претендовал на пост главаря, но погиб под пулями тех, кто не был согласен с его кандидатурой.

По правую руку от Дмитрия Рузляева похоронен Сергей Бакунов, заведовавший в группировке финансами Фото: Александра БУДАЕВА

- С тех пор времена поменялись. Сейчас стало проще уничтожить человека финансово. Заказные убийства привлекают слишком много внимания. Зачем убивать человека, если с него можно снять деньги через суд с бОльшей выгодой для себя и в рамках закона, поэтому можно быть спокойным, что тебя не посадят? - размышляет Сергей Давыдов. - Пришло к тому, что я на своем сайте TLTгород много лет составлял так называемый ТОП-10 громких преступлений в Тольятти за прошедший год. И где-то в 2018 году выяснилось, что за весь год впервые за 30 лет в Тольятти не было совершено ни одного убийства с признаками заказного. Ни одного за весь год! В городе, который раньше любили называть криминальной столицей России.

Продолжение следует…

Вадим Старцев претендовал на роль лидера после гибели Димы Большого Фото: Александра БУДАЕВА

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