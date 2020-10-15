Куда делся «общак»? Блогер Олег Иванец - о Сергее Неверове, бандитском Тольятти и странностях следствия

Блогер Олег Иванец - автор книг "Бандитская Самара" и "Криминальный Тольятти" Фото: Александра БУДАЕВА

В эфире радио КП-Самара блогер Олег Иванец поделился своими мыслями о "неверовских", суды над которыми начались буквально неделю назад. И рассказал много интересного о бандитской жизни Тольятти.

Кто такой Сергей Неверов

Насколько я знаю, Сергей Неверов в конце 80-х освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за нанесение кому-то тяжких телесных повреждений. Сначала у него была своя бригада, он выбрал наиболее правильную политику среди всех тольяттинских группировок, и его ОПС сохранилось до сих пор, хотя и несколько трансформировалось.

Неверов - человек достаточно крутой, авторитетный, темпераментный. Как мне рассказывали, в 90-е многие боялись с ним встречаться, если были неправы. Потому что он был не только хитрый, но и «взрывной».

Надо отдать ему должное – человек из простого уголовника стал не просто крупнейшим бандитом, но и олигархом, его бизнес легализовался, и в нем крутятся миллионы рублей. Конечно, его успех во многом обусловили связи. Его группировка одна из первых начала взаимовыгодное «сотрудничество» с правоохранителями и органами власти с использованием компромата. Чиновников и силовиков «брали на крючок»: кого-то деньгами, кого-то компроматом. В итоге позиции неверовцев быстро укрепились, а почти все уголовные дела в 90-х гг «разруливались» благодаря таким связям «наверху».

Сергей Неверов предположительно живет в Украине Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Чем занимались неверовцы

Нельзя сказать, что бандитам в Тольятти была интересная только одна какая-то отрасль, а другая – нет. Везде, где можно было урвать кусок, большой и жирный, там появлялись бригады. Кто первый успел, тот и урвал. Неверовские везде засветились. Кроме игорного бизнеса и торговли запчастями с АвтоВАЗа, они очень много сил потратили на всевозможные финансовые пирамиды, на которых они заработали огромные деньги. Насколько я знаю, «Онега» – Тольяттинская МММ – это их рук дело. Не знаю, озвучена эта информация или нет, но у меня есть сведения, что именно от «Онеги» к ним шел основной денежный поток.

Как они делили территорию с другими группировками?

Да там, по сути, изначально всего два лица было, все остальные прибивались в качестве союзников то к одному, то к другому. Это Напарник (Владимир Вдовин) и Дима Большой (Дмитрий Рузляев ) – они между собой все делили. При этом важную роль в Тольятти всегда играли КГБ (потом ФСБ) и МВД. Плюс был АвтоВАЗ, который имел очень большую силу в лице Владимира Нестерова, возглавлявшего службу безопасности завода.

Дмитрий Рузляев (Дима Большой) погиб в апреле 1998 года – его машину из автоматов расстреляли четверо киллеров. Фото: tltgorod.ru

Вся оргпреступность контролировалась и координировалась силовиками и властями. Если нужно было кого-то «подвинуть», создавалась новая бригада. К примеру, Сирота (Игорь Сиротенко) – не просто так же возник и на первой же «стрелке» разбил кому-то лицо. Нет, все управлялось «сверху».

Но это не значит, что все преступления 90-х гг были под зорким оком властей и правоохранителей, и они специально это делали. Нет, каждая группировка беспредельничала и выходила из-под контроля, это естественные процессы, причем не только в Тольятти, но и во всей России.

Но, да, именно власти и силовики создали, контролировали и находили общие интересы с бандитами. Если бы этого не было, то группировки вышли бы из-под контроля и, может быть, крови было бы намного больше. Так что я это все не в укор силовикам говорю, возможно, они пытались предотвратить анархию. Может быть, правоохранители даже добились того, что 90-е в Тольятти обошлись малой кровью.

Владимир Вдовин в конце 90-х стал одним из самых могущественных лидеров ОПГ в Тольятти после устранения Димы Большого. Фото: tltgorod.ru

Куда делся Сергей Неверов?

Сергей Неверов уехал на Украину, сменил фамилию, большую часть времени проводит там. Возможно, с его задержанием не слишком усердствуют, потому что, если его возьмут, то, конечно, будут пытаться узнать, с кем он работал. А многие люди остались еще при погонах и при власти. Кроме того, он может рассказать, куда вложены деньги группировки. И тут всплывут фамилии олигархов и коммерсантов Тольятти, которые на деньги банды создали бизнес, легализовали его и сейчас являются добропорядочными бизнесменами, депутатами и активными деятелями «Единой России».

Впрочем, у меня есть информация, что Сергей Неверов периодически бывает в России, встречается, с кем надо. Бывает ли в Тольятти – не знаю.

Будут ли какие-то плюсы от задержания Неверова? Не факт. Возможно, сейчас у нас пытаются посадить и изолировать «оборзевших торпед», которые от его имени начинают творить беспредел. А может быть, сегодняшние «посадки» - это последствия конфликта, который произошел между проНеверовскими и теми, от него «откололся» раньше. Эти люди в свое время заявили: дела с вами, неверовскими, мы прекращаем, но бизнес останется за нами и вам мы «отчислять» ничего не будем. После этого конфликта в 2010 году как раз и начались стрельбы.

Сергей Неверов считается главой ОПС, он объявлен в розыск Фото: Александра БУДАЕВА

Сколько человек входило в группировку Неверова

Численность относительна. Кого считать членом группировки? Если человек выполняет заказ, команду у одной группировки, то уже завтра может работать с другой, послезавтра – с третьей. К какой из них его причислить? Конечно, у правоохранителей был оперативный учет всех активных участников ОПС. Да, возможно, там было 20-30 человек. Но опять же: какие годы мы берем в расчет? Вообще в 90-е гг, если бы Неверову было нужно, он бы и 500 боевиков собрал, я думаю.

Что такое в принципе организованное преступное сообщество? Это не только штаб, но и 10-20 «пятерок», каждая из которых занимается своим бизнесом, отрабатывает свои сферы влияния и отдает деньги вышестоящим боссам.

Те, кто «откололся» от Неверова, проходят по каким-то уголовным делам?

Я не в курсе, возможно, и проходят. Но больше по арбитражным¸ а не уголовным делам – потому что дележка идет на уровне коммерции. Мне говорили, что у Неверова бизнес не только в Тольятти и Самаре, но и в Подмосковье, Краснодарском крае. Мы можем думать, что идет экономический спор, а на самом деле – борьба за неверовское наследство. И, вполне возможно, что те люди, которые откололись от Неверова, остались, скажем так, под оперативным влиянием наших спецслужб. Тогда сейчас речь идет не столько в борьбе с ОПС Неверова, сколько о защите тех, кто «откололся» он нее в свое время.

Неверовцев обвиняли в попытке убийства тольяттинского бизнесмена 29 октября 2013 году у спорткомпекса "Олимп" Фото: Архив "КП"

Нападение на вас в октябре 2014-го было организовано неверовскими?

Я не знаю, но на 90% уверен в ином. Неверный вывод о причастности к этому неверовских, возможно, сделали из моих слов. Я рассказывал, как Аким (Сергей Агеев) смеялся и говорил мне: «Тебя еще не грохнули? Потому что Невер на тебя злой». Но это было несколько по-другому сказано. В духе «если б мне сказали, я бы не промахнулся». Нет, я думаю, Неверов тут не при чем.

Я знаю, кто мог организовать преступление, и даже чем «насолил» этим людям. Я вступил в открытый конфликт с одной из самарских ОПС – «Законовскими» - и после этого я начал получать компромат на людей при погонах, которые эту группировку «курировали». Далее я совершил ошибку и решил этот компромат передать определенным лицам. Не знаю, что произошло после этого: то ли люди оказались ненадежными, то ли произошла утечка. Но я точно знаю, что мне «прилетело» именно за «слив» этой информации. Также я понимаю, что расследование не сдвинется с мертвой точки, пока остаются у власти и при погонах те люди, которые могли быть в этом замешаны.

Владелец группы компаний «ЭкоВоз» Александр Душков пропал 7 сентября 2012 года Фото: Предоставлено "Комсомолке"

А к исчезновению Душкова неверовцы могут быть причастны?

Все, конечно, может быть. Но история о том, что к нему приехали поговорить, а потом увезли и убили – очень странная. Никто не знает, что там произошло. Я думаю, что в ближайшее время нам объявят, что преступление раскрыто. И, скорее всего, его повесят именно на ОПС Неверова.

Сразу скажу честно: я не знаю, кто это сделал. У меня была информация против одного тольяттинского авторитета (не Неверова). Потом нашлись люди, которые указывали на другого бизнесмена и его окружение. Я считаю, что в первую очередь надо смотреть, кому все это было выгодно. Причем не только среди бандитов, но и среди окружения Душкова: кто хотел занять его место или получить его бизнес?

Думаю, мы никогда этого не узнаем, а преступление, в самом деле, повесят на неверовских. Потому что когда идет «зачистка» какой-то группировки, на нее вешают как можно больше «висяков». Поговаривали, что какие-то показания по делу Душкова давал Аким, после чего начальник регионального следственного комитета Валерий Самодайкин говорил: вот снег сойдет, и мы труп найдем. Я когда Акима спросил об этом, у него округлились глаза. А труп так и не нашли.

Сергей Агеев был женат на сестре Сергея Неверова и считался его "правой рукой" Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Знакомство с Сергеем Агеевым

С Акимом (Сергеем Агеевым) мы познакомились уже в 21 веке. Но, конечно, друг о друге мы узнали задолго до этого. Когда я занимался расследованиями в Тольятти, и тянул за какую-то перспективную «ниточку», бывало, на меня выходили люди, чтобы «договориться» или запугать.

Когда я попал тюрьму по делу блогеров, нам довелось познакомиться лично. Когда меня вели под конвоем, навстречу также под конвоем шел какой-то мужчина. Он увидел меня и закричал: «Олег, привет!» Я, честно говоря, испугался, потому что не понял, кто это. Потом присмотрелся: знакомое лицо. Оказалось, что это Аким.

Мы с ним недолго поговорили. Но у него не было никакого недовольства моей персоной. Он беспокоился о семье, но был на позитиве: человек тогда уже смог «спрыгнуть» с пожизненного и получить 18 лет. А он ведь участвовал в убийстве сотрудника милиции в том числе.

Блогеров Дмитрия Бегуна, Наталью Умярову (Миронову) и Олега Иванца судили за вымогательство 3 млн рубле у бизнесмена Сергея Шатило Фото: Архив "КП"

Связь сегодняшнего дело об ОПС Неверова с показаниями Акима

Конечно, все взаимосвязано, «ниточки» же тянутся. Скажу даже больше: очень много информации следователи могут получать не только бандитов, которых они «взяли», но и от чиновников и силовиков, которые осуждены по совершенно иным статьям и за другие преступления. Конечно, не вся информация выставляется на обозрение общественности, но в итоге некоторые высокопоставленные начальники милиции-полиции теряют должности, увольняются, уезжают.

За что неверовские пытались убить своего же - Владимира Сафронова?

Могу только предполагать. Или он начал много говорить, или выбрал не ту тактику, или встал не на ту сторону. Но это лишь версии. Изначально Сафронов был у Неверова водителем, но «поднялся», это обычная практика. Насколько я знаю, известный тольяттинский «авторитет» Дима Большой когда-то был водителем у Напарника, Сергей Гафуров - у Александра Законова или Алексея Рыжова. Все водители или охранники Сергея Михайлова (Михась в Солнцевской ОПГ) стали в итоге авторитетнейшими бандитами.

Владимир Сафронов (фото с сайта tltgorod) получил 7 пуль, но выжил и дал показания против киллеров Фото: Александра БУДАЕВА

После отъезда Неверова в Тольятти оставались близкие ему люди, которым он доверял и через которых он «перекачивал» деньги. Если предположить, что у Сафронова были хорошие отношения с Неверовым, то и он мог претендовать на «кусочек» власти. Мог попытаться что-то сделать, но его остановили при помощи покушения.

Чем сейчас зарабатывает банда Неверова

Да тем же самым, что и другие группировки, виды бизнеса многочисленны. А вложение денег в любой бизнес приносит прибыль, если это большие деньги. У ОПС Неверова было много денег, и они вложены в разные бизнесы. В какие – это вопрос к ФСБ, уж они-то точно знают, где и сколько.

Другой вопрос – стоит ли конфисковать этот бизнес и отдавать бюджету – мне кажется, на это никто не пойдет.

В Самаре судят предполагаемых членов ОПС Неверова: Романа Гореславца, Руслана Гафарова, Алексея Стоволосова и Вадима Жесткова Фото: Александра БУДАЕВА

Неверовцам впервые вменяют участие в организованном преступном сообществе – станет ли это прецедентом?

Это сложная тема. Обвинение в участии в ОПС не всегда выгодно правосудию. Оно же подразумевает не только преступные деяния против личности, но и легализацию денег, полученных преступным путем. А легализация сейчас никому не вменяется. А где же деньги? Они в бизнесе. А чей бизнес, кто им «рулит»? Вряд ли нам об этом расскажут. Я вообще заметил: в последнее время у нас ОПС боятся кому-то вменять, потому что там придется за ниточки тянуть, а они могут привести, куда не надо. Поэтому все ограничивается «личными неприязненными отношениями», которые лежат в основе чуть ли не каждого «громкого» преступления.

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