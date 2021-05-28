«Поставили не тот укол»: бывший рабовладелец из Колыбеловки рассказал, почему умерла его дочь

Алексей Кошман обещает жаловаться во все инстанции Фото: Александра БУДАЕВА

Алексей Кошман из Колыбеловки – «герой» уже второго по счету скандала. Пять лет назад мужчину судили за то, что он завел себе раба. В этом году он вновь оказался в центре скандала: его семью проверяют на предмет ненадлежащего исполнения родительских обязанностей после того, как в апреле в больнице скончалась годовалая дочка Кошманов. Глава семьи согласился рассказать корреспонденту «КП-Самара», что же стало причиной гибели малышки, по его мнению.

«Незаконное» наказание

Деревня Колыбеловка находится в полутора часах езды от Самары, но это как будто другой мир. Пять лет назад там обнаружилась приемная семья, где мать сажала ребенка на цепь, уходя из дома. Чуть позже стало известно, что лишение свободы в деревне – не редкость: местный житель даже завел себе раба, которому подрезал язык и бил его за проступки монтировкой. За это Алексея Кошмана приговорили к четырем с половиной годам колонии. В апреле он освободился и… теперь снова может стать фигурантом уголовного дела.

В разговоре с корреспондентом «КП-Самара» Алексей Кошман сетует: вот, все писали, что пять лет назад он «раба» на цепь сажал, а такого не было – получается, наговаривают на него. Да, язык подрезал, бил, но так за дело: мужчина якобы пытался показывать свое «достоинство» детям Алексея, вон он и разозлился.

- Меня и сажать-то было нельзя, я же инвалид детства, вторая группа, - возмущается Алексей. – В колонии только хуже всем становится, я буду жалобы писать, только не у нас. У нас-то все в сговоре, никто не поможет. Я вот в больнице недавно лежал, так мне даже лекарства не выделили для лечения, предложили самому их купить.,

Дом семьи Кошманов в Колыбеловке органы опеки признали пригодным для проживания детей Фото: Александра БУДАЕВА

«У нас все хорошо»

Семья Кошманов живет в том же доме, что и пять лет назад. Выглядит он непрезентабельно, но в ответ на запрос редакции «КП-Самара» органы опеки сообщили, что внутри есть все необходимое для детей.

- Я когда в органы опеки обращался, меня спросили: «Чем вам помочь?» Я говорю: фундамент залейте, окна вставьте. Мне сказали, что денег у них нет, а зачем тогда спрашивать? – недоумевает Алексей Кошман.

Семья живет на детские пособия и на пенсию, положенную Алексею как инвалиду. К началу года, кроме папы и мамы, в семье жили еще и 8 детей разного возраста. Младшие – годовалые двойняшки Вера и Сева (имена детей изменены. Прим.автора). В апреле Вера попала в больницу и умерла. Врачи сообщили в правоохранительные органы о том, что ребенок был истощен, после этого было возбуждено уголовное дело по ст.156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка». Но отец девочки ситуацию видит совсем по-другому:

- Девочка умерла, потому что ей нужно было укол поставить. И укол поставили не тот, который надо, - заявил Алексей Кошман корреспонденту «КП-Самара». - Вот вы в больницу когда приходите, у вас спрашивают: вы переносите или не переносите какие-то уколы? А ей поставили укол, который он не подошел. Потом пробили ей легкое. А когда начали «заводить» сердце, у нее пошла кровь.

Алексей Кошман обещает жаловаться во все инстанции и добиваться справедливости. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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