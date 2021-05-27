Убивал и взрослых, и детей: каким был самый страшный самарский маньяк Борис Серебряков

Бориса Серебрякова боялись в каждом доме ФОТО: http://историческая-самара.рф

Никто не видел в тихом заводчанине убийцу

В 1971 году в Куйбышеве расстреляли 29-летнего Бориса Серебрякова. Даже сегодня его имя вспоминают с содроганием. Маньяк, которого прозвали «Ночной тварью», убивал детей и взрослых. Милиционер Георгий Князькин, ловивший опасного преступника, рассказал «КП-Самара», каким был этот человек.

Серебряков не коренной волжанин. Он родился в Чечено-Ингушской АССР, долгое время жил с матерью, а в Куйбышев приехал к старшей сестре в 1967 году — после службы в армии. Хоть парень с ней и не поддерживал отношения, но женщина приютила родственника. Правда, не у себя. Будучи главным бухгалтером в строительной организации, она смогла договориться о его заселении в профильное общежитие на улице Сорокина и трудоустройстве рубщиком на кабельном заводе на Безымянке.

Георгий Князькин до сих пор помнит многие подробности дела Бориса Серебрякова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Работа была тяжелой, но Борис справлялся. Более того, он использовал более тяжелый топор, чем коллеги. Силы позволяли. Дружеский отношений Серебряков ни с кем не поддерживал — казался тихим и скромным. Пьяным его тоже никто никогда не видел. Еще он казался отталкивающим.

— Неприятный тип! Безжалостный, похож на гориллу, руки висят. На работу и обратно он ездил на велосипеде. В общежитии вел себя спокойно, внимания к себе не привлекал, ни с кем не конфликтовал. Его знакомые и соседи просто не знали, что за страшный человек с ними живет, — вспоминает Князькин.

Ветеран не преувеличивает. Криминальная деятельность серийного убийцы пугает. Первое его нападение на трамвайного диспетчера Екатерину Харитонову не увенчалось успехом. Она смогла отбиться от незнакомца, который уже без штанов залез к ней в кабинет через окно и пытался ее изнасиловать. Это случилось 5 сентября 1967 года. Уголовное дело завели не сразу, на похожие эпизоды сначала никто не обратил внимание. Ориентировка появилась позже — высокий, крепкий, ходит в рубашке с коротким рукавом.

Серия убийств и паника

Свою первую расправу молодой заводчанин учинил в ночь с 27 на 28 апреля 1969 года. В общежитии на улице Электрифицированной он забил кирпичом семью Зоткиных — мужа, жену и пятилетнего мальчика с ДЦП. Тела обнаружили после пожара, который устроил злодей, воспользовавшись примусом, которые были раньше почти у всех.

Преступник проникал в дома своих жертв через окна ФОТО: http://историческая-самара.рф

Подозреваемого найти не удалось. Год подобных происшествий не наблюдалось, а 9 мая 1970 года в милицию поступило еще одно сообщение.

— В частном доме на Чекистов, 39 нашли мертвыми 77-летнюю гражданку Крылову и ее 30-летнюю квартирантку Васильеву. Их убили топором, — рассказал Георгий Родионович.

Улики указали на корыстный и сексуальный подтекст преступления, а еще оперативники наткнулись на важнейшую зацепку — след от велосипеда.

На месте второго убийства Бориса сейчас ремонтируют автомобили Фото: Михаил ГОРЮНОВ

— Народ стал волноваться, цыгане из Зубчаниновки покупали ружья в магазине «Динамо» на Ленинградской. Все боялись маньяка, — делится наш собеседник. — Некоторые приходили с повинной, брали вину на себя, но их быстро разоблачали.

Душегуба активно искали, а он ночью 5 июня 1970 года отметился очередным зверством. Борис проник в дома № 26 на улице Подгорной и убил четверых — мужа и жену Моломоновых, а также их двоих детей, пятилетнего мальчика и его десятилетнюю сестру. Орудовал снова топором. Позже Серебряков на допросе признается:

— Девочка меня просила: «Дядя, не убивай нас пожалуйста». А ее брат залез под диван. Убил их обоих.

Злоумышленник забрал ценные вещи, в частности часы «Победа» за сто рублей, разлил керосин, бросил зажженную спичку и уехал. Сомнений в том, что этот тот самый маньяк, не оставалось — медики, ехавшие по адресу трагедии, видели в 5 часов утра, как лавочке спал какой-то мужчина, облокотившийся на велосипед.

Казнь в знаменитом СИЗО

Патрулей на улицах стало больше и уже 8 июня 1970 года это дало свои плоды. Подозрительного незнакомца дружинники увидели на улице Электрифицированной. Он попадал под ориентировку.

— Борис зашел в туалет, а велосипед лежал рядом. Витя Кочанов, хороший, крепкий парень хотел задать ему вопросы, а тот взял кирпич и ударил его по голове, — говорит Князькин. — Серебряков бросил велосипед и побежал.

Серебряков заканчивал свою жизнь в знаменитом СИЗО-2 Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Началась погоня, все напоминало остросюжетный фильм. Беглец добрался до окраины Зубчаниновки, перебежал рельсы. Преследователи рисковали попасть под приближающийся грузовой поезд, но машинист сориентировался, притормозил и помог им остаться в гонке:

— Он же перелез через забор завода «Прогресс», сиганул на контейнеры. Там охрана уже знала, что к чему. Женщина-стрелок с наганом сделала два предупредительных выстрела в небо. Подоспели и наши ребята. Серебряков попался.

Задержанный ни с кем не хотел разговаривать, но потом все-таки начал давать показания Князькину и его сослуживцам. Все объяснял в деталях. К тому моменту арестанта уже называли «куйбышевский монстр» и «убийца на велосипеде».

— Ведущие психиатры пытались найти ответ на вопрос, зачем он это делал. В итоге мы пришли к выводу, что его целью были корысть — он все время что-то воровал — и удовлетворение своей поганой похоти, — приоткрывает завесу тайны экс-сотрудник уголовного розыска. — Главному психиатру Куйбышева Яну Вулису Борис признался, что у него была неудачная попытка заняться любовью с женщиной-маляром, она его обматерила и высмеяла. Возможно, это тоже сыграло свою роль.

Серебрякова поместили в знаменитый сызранский СИЗО № 2, которому в 2021 году исполнилось 110 лет. Там в то время содержали перед казнью самых кровожадных и отъявленных преступников страны. Борис пытался сбежать, нападал на конвоиров, но в итоге был расстрелян. Место его захоронения оставили в секрете — чтобы не спровоцировать родных жертв «Ночной твари» или фанатиков подобных личностей.

Мужчину казнили в 29-летнем возрасте ФОТО: http://историческая-самара.рф

Полный подтвержденный список преступлений Бориса Серебрякова

— 3 убийства, 9 погибших;

— 8 покушений на убийство;

— 15 покушений на изнасилование;

— 12 краж;

— 5 покушений на поджоги.

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