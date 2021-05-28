Электросамокаты внесут в черный список: как в Самаре будут бороться с опасным транспортом

В Самаре далеко не везде можно проехать на самокате Фото: Александра БУДАЕВА

«Носятся, как сумаседшие»

Электросамокаты, заполонившие город практически в один день, вызвали у горожан очень разнообразные эмоции. Кто-то обрадовался: надо же, новый городской транспорт, на котором можно ездить без пробок. Кто-то отнесся к затее со скепсисом, подсчитав в уме количество велодорожек в городе. А уже через пару дней тревогу забили пешеходы, которые перестали себя чувствовать в безопасности на тротуарах.

- У знакомой недавно дочку сбили на тротуаре - в больницу попала. Самое страшное, что они носятся по дорожкам и не замечают буквально никого на своем пути, не скидывают скорость. А 20 км/ч - это может привести к значительным травмам и даже к смертельным случаям - рассказывает читательница «КП» - Самара» Людмила Андреева.

- На тротуарах страшно, водители самокатов носятся как сумасшедшие. Но и как их выгонять на дорогу - тоже непонятно. У нас на Осипенко все обочины заставлены машинами. По сути, ехать-то и негде, - делится своими наблюдениями слушательница радио Елена.

«Ждем новых ПДД»

Травматологи тоже новинке не обрадовались: приток пациентов с различными повреждениями по минимальным оценкам вырос раза два. Посчитать точно не получится: самокатеры относятся к пешеходам, отдельно ДТП с ними никто не фиксирует. И такая же ситуация - во всех городах России, куда зашли кикшеринговые компании. Первая радость быстро сменяется недовольством и страхом пешеходов. При этом даже полицейские просто не могут ничего сделать:

- Из логики существующих правил дорожного движения мы относим людей на самокатах к пешеходам. Они должны подчиняться правилам: передвигаться по пешеходным дорожкам, а не по проезжей части. Отсюда и проблема: часто они едут на большой скорости и представляют опасность как для себя так и для окружающих. Мы надеемся, что в ближайшее время примут нормативные документы и внесут изменения в ПДД, чтобы снизить опасность самокатов, - говорит начальник УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области Юрий Некрасов.

Электросамокаты не должны мешать пешеходам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дороги к школе - в черный список?

В департаменте транспорта Самары рассказали, что о проблеме знают хорошо и уже сейчас готовят ряд предложений, которые позволят ситуацию на улицах города урегулировать.

- Сейчас самокаты есть, а правил о регулировании движения на них нет. Чтобы открыть проект кикшеринга, не нужны, по сути, никакие разрешения. Сейчас мы прорабатываем с коллегами вопрос, чтобы все это урегулировать. В первую очередь у нас появятся белый и черный список мест для катания на самокатах: например, на набережной - можно. У школ и детских садов - нет. Также нужно обговорить вопрос парковок, чтобы не бросали самокаты посреди дороги. Конечно же, мы также изучаем опыт других городов. В Москве и Питере ввести такие правила проще - это субъекты РФ. Мы же пока внесли предложения в Министерство транспорта и ждем, чтобы нам законодательно разрешили реализовать свои задумки, - отмечает заместитель главы департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

С ним не совсем согласен директор некоммерческого партнерства «Спортивно-туристический клуб “ВелоСамара” Роман Еремкин. Он напомнил, что сегодня самокаты воспринимаются как городской транспорт и на нем часто именно дети добираются до школы.

- Несколько лет назад мы вносили предложения по организации дорожной инфраструктуры для велосипедистов, по развитию велодорожек и культуры вождения. Наверное, настало время поднять их и как-то реализовать. Потому что проблема гораздо шире и только запретами ничего не добьешься, - считает Роман. При этом он подчеркивает: можно вводить какие-то правила, но сейчас непонятно, как их применять, ведь водителей самокатов даже не возможно никак идентифицировать. Кстати, и над самим списком черных мест надо подумать: возможно, самокатам нечего делать как раз на набережной?

А где кататься?

Во всей ситуации с самокатами есть и еще одна проблема, и имя ей - самарские дороги. Если для автомобилистов их более менее приводят в порядок каждый год, то даже для пешеходов тротуары часто превращаются в трассу для слалома. Кочки, ямы, бордюры - все это не красит жизнь обычного водителя самоката. Более того, сами любители такой езды жалуются: пешеходы тоже ведут себя далеко не идеально. Собачки на поводках, снующие по зигзагу, компании, растянувшиеся по всей ширине тротуара, резко выбегающие откуда-то дети могут стать помехой даже для обычного самоката или быстрого и целеустремленного пешехода.

Получается, что сегодня городу не хватает нормальных велодорожек, которые не обрывались бы в случайном месте, а вели из точки А в точку Б - например, до станций метро.

- Вот только строить велодорожки гораздо дольше, чем открыть пункт кикшеринга. И для того, чтобы изменилась городская среда, должно пройти немало времени, - говорит Юрий Тапилин.

Возможно, решением могло бы стать выделение места для самокатов и велосипедов на выделенных полосах общественного транспорта. Вот только их в Самаре тоже немного.

Пока же электросамокаты гоняют по всему городу и все чаще фигурируют в печальных сводках новостей. Только недавно в Самаре столкнулись велосипед и самокат, водителям авто пока удается как-то уворачиваться от летящих на большой скорости любителей мобильности. Но начинается лето, а значит за рулем таких средств все чаще можно будет встретить нетрезвых граждан.

- У нас получается «накатил и покатил». Самокатеров же регулировать невозможно, и проверить их нельзя. Нужно говорить о культуре езды, обучение проводить, профилактические беседы. А тут сначала сервис появился - а потом начали думать о правилах, - говорит Роман Еремкин.

Мобильный транспорт оказался очень удобным Фото: Михаил ФРОЛОВ

СПРАВКА КП

Сейчас в Самаре работает шесть кикшеринговых сервисов. За аренду нужно заплатить от 35 рублей. Минута пользования стоит от 5 рублей в зависимости от загруженности. Для регистрации в приложении нужно лишь прикрепить свою карту, паспортных данных у пользователей не спрашивают.

ДРУГОЙ ОПЫТ

- В центре Москвы ограничили скорость самокатов до 15 км/ч

- В Екатеринбурге также поступили некоторые сервисы. Участки ограничения скорости уже нанесли на карту приложения.

- Такие правила хотят закрепить законодательно на уровне Госдумы.

ВОПРОС РЕБРОМ

А что будет водителю электросамоката, если он сбил пешехода

Анна Миронова, юрист:

- Пока электросамокаты не признаны в ПДД как транспортное средство, любое обращение в суд будет рассматриваться как спор двух пешеходов. И последствия для водителя самоката будут зависеть от того, насколько серьезный ущерб причинен. При этом нужно зафиксировать факт совершения правонарушения, доказать причастность именно этого человека к ЧП. А для этого сначала обидчика нужно догнать. Проблема еще в том, что у самокатеров отсутствуют любые опознавательные знаки - так что придется находить записи уличных камер, если они есть. Усилий много - ответственность административная. Судья может назначить любую сумму компенсации, не факт, что она будет высокой.

Лучше всего сразу после непризнанного ДТП записать разговор с владельцем электросамоката на видео, найти свидетелей и собрать их телефоны, обратиться к медикам и собрать все доказательства причиненного ущерба, чеки за лечение. .И уже с этими документами обращаться в суд.

А что думаете о всей этой ситуации вы? Нужно ли запрещать самокаты? Строить велодорожки? Или оставить всех в покое? Обсудим на сайте kp.ru.

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