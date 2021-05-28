Малышей мучили годами: в деле об издевательствах над детьми-инвалидами в Самаре появились новые обвинения

Дети были абсолютно беззащитны перед воспитателями Фото: Евгения ГУСЕВА

Уголовное дело в отношении сотрудников Самарского пансионата для детей-инвалидов пополнилось новыми статьями обвинения. Напомним, этой весной неожиданная проверка чиновников и общественников выявила там многочисленные нарушения. К примеру, рваные колготки нянечки прямо при проверяющих стягивали с малышей и пытали одеть их в новую и чистую одежду.

Как позже выяснится на внеочередном заседании Совета по Попечительству в социальной сфере при Правительстве Самарской области, недостатка в финансировании пансионат не испытывал: за прошлый год и первый квартал 2021-го ему выделялось 330 млн рублей, предполагалось, что пять из них пойдут на одежду, 48 млн рублей – на еду. Вот только в меню у воспитанников проверяющие увидели…. салат из репчатого лука с солью и маслом.

- Сейчас идут повальные увольнения персонала. Уходят сами. Думаю, боятся, что про их издевательства над детьми станет известно в ходе расследования уголовного дела, - рассказала в соцсетях исполнительный директор благотворительного фонда «ЕВИТА» Ольга Шелест. Ее организация, как и другие подобные также неоднократно помогали пансионату всем, чем можно.

В пансионате сменили руководителя, уголовное дело возбудили по ст.156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Недавно в качестве свидетеля по нему допросили и Ольгу Шелест.

- Я рассказала про недавнее анонимное письмо, которое пришло в наш фонд пансионата с фотографиями воспитанников пансионата, привязанных к кроватям со связанными руками. В письме указывались и фамилии тех, кто так издевался над детьми, - рассказала Ольга Шелест. - Надеюсь, каждого виновного привлекут к ответственности - в том числе и тех, кто допустил такое отношение к детям.

Реакция не заставила себя долго ждать. Как сообщили корреспонденту «КП-Самара» в региональном Следственном комитете, они возбудили еще два уголовных дел после изучения условий, в которых жили воспитанники Самарского пансионата для детей инвалидов: по ст.293 УК РФ «Халатность» и по ст.117 УК РФ «Истязание».

Сколько сотрудников станут фигурантами этих уголовных дел, пока не ясно, следователи продолжают свою работу.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

330 млн рублей выделялось из бюджета пансионату за 2020-2021 гг

230 млн рублей составлял фонд оплаты труда для сотрудников учреждения

219 детей проживали в пансионате на момент проверки

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