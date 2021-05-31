Выпускники уже определились с экзаменами, которые будут сдавать Фото: Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ

В Самаре 31 мая 2021 года стартует кампания по проведению Единого государственного экзамена. Выпускники этого и прошлых годов будут сдавать ЕГЭ по большому количеству предметов. Сегодня 3000 ребят будут штурмовать литературу, географию и химию. Всего в 2021 году в Самарской области экзамены сдают 14795 выпускников. О темпах проведения Единого госэкзамена и новшествах в пресс-центре «КП-Самара» рассказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Впервые в этом году вводится новая практика – школьники, не планирующие после окончания поступать в высшие учебные заведения, могут сдать обычный экзамен в школе, который проще ЕГЭ. Такие экзамены пригодятся тем, кто будет поступать в ссузы или ещё не определился, чем хочет заниматься в жизни. В Самаре насчитывается 834 выпускника, которые уже сдали русский язык и математику на уровне школьного выпускного экзамена. Они прошли 25 и 28 мая.

Для проведения экзаменов в 2021 году министерством образования будет открыт 121 пункт проведения экзаменов, 82 из которых на базе общеобразовательных организаций, а 39 – на дому, в лечебных учреждениях или на базе УФСИН.

Самым популярным в этом году признан русский язык – он нужен выпускникам всех вузов. На втором месте математика профильного уровня – 61%. Далее следует обществознание – 39% выпускников. На четвёртой по популярности позиции стоит физика – её будут сдавать 31% выпускников. Такая востребованность основана на популярности технических ВУЗов в нашем городе, специализирующихся на машиностроении и авиастроении. Самым малочисленным экзаменом признаны китайский и испанский иностранные языки – их будут сдавать по 2 человека.

По словам Акопьяна, новшества ждут и тех выпускников, которые сдают ЕГЭ по информатике – в этом году они будут полностью решаться на персональных компьютерах. Для 1201 выпускника подготовлено 1350 компьютеров – в этом году в 2 раза больше выпускников выбрали информатику для сдачи в форме ЕГЭ.

Особое внимание в этом году, разумеется, будет уделяться противоэпидемическим мерам. В 2021 году выпускников рассадят зигзагообразным образом с сохранением социальной дистанции в полтора метра. В аудиторию вместо привычных 15 человек будут сажать 10. В каждой аудитории работает рециркулятор воздуха. На входе проводится термометрия, открыто несколько входов в пункты проведения экзамена для минимизации угрозы заражения коронавирусом.

Многие родители задаются вопросами – должен ли ребёнок быть в маске, что можно брать с собой на экзамен? Виктор Акопьян успокоил родителей и сообщил, что в средствах индивидуальной защиты должны быть только организаторы экзамена. Сами дети носить маску не обязаны, но если такое желание есть – никто не будет запрещать. С собой достаточно иметь паспорт, чёрную гелевую ручку, а главное – знания.

Безопасность выпускников будут обеспечивать патрули полиции по периметру учебного заведения, где проходит экзамен, а в самих пунктах сдачи будут дежурить участковые. На входах поставят металлодетекторы, кнопки экстренного вызова силовиков, а также систему для передачи сигналов на пульт пожарной охраны.

В завершении пресс-конференции Виктор Акопьян пожелал выпускникам успехов в предстоящей сдаче экзаменов.

- Дорогие ребята, побольше отдыхайте перед экзаменами, как минимум день. Перед входом в пункт сдачи глубоко вдохните, отбросьте волнение. Я желаю вам успеха, удачи, высоких баллов! Будьте конкурентными! - с улыбкой обратился он к выпускникам.

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