День города Тольятти с 4 по 6 июня 2021: канатоходцы, зоопарад, “Диско-мафия” и много спорта

День города в Тольятти 2021 понравится тем, кто соскучился по массовым мероприятиям Фото: Архив "КП"

День города Тольятти традиционно отмечает в первые выходные июня. В 2021 году праздновать будут 284-й день рождения. И, хотя дата не круглая, горожан ждет обширная трехдневная программа спортивных, культурных, образовательных и патриотических мероприятий. Большая часть их посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина.

Пятница, 4 июня, станет преимущественно спортивным днем. В Центральном районе с 10.00 до 12.00 в рамках празднования Дня города пройдут спартакиада для людей с ограниченными возможностями здоровья и кубок городского округа Тольятти по гребле на байдарках и каноэ. Затем состоятся турнир по пионерболу и чемпионат по легкой атлетике. С 20.00 до 22.00 на площадке у КДЦ “Буревестник” будет работать кинотеатр под открытым небом.

В тот же день на нескольких улицах Автозаводского района развернется городской чемпионат и первенство по велосипедному спорту-шоссе. Стадион “Торпедо” станет еще одной площадкой чемпионата по легкой атлетике. Также с 17.00 до 18.00 на Туполева, 8 будет проходить праздник “Созвездие рекордов”.

В субботу, 5 июня обязательно застанут что-нибудь интересное посетители Центрального парка. С 14.00 в нем будут звучать ансамбли народной музыки, после 16.00 пройдут “Зоопарад”, “Дог-шоу” и выставка уникальных декоративных голубей. Также парк предложит множество развлекательных, познавательных и спортивных активностей для всей семьи. А ближе к вечеру ожидается ретро-дискотека с участием ВИА “Синтез” и танцевальной группы “Вдохновение”.

Утро 5 июня в Автозаводском районе снова будет спортивным. Продолжится чемпионат по велоспорту, а в сквере 50-летия АвтоВАЗа можно будет сдать тесты ГТО. В Парковом комплексе истории техники имени Сахарова с 12.00 до 15.00 ждет интерактивная выставка “Дороги истории - наша Победа”, включающая мастер-классы, импровизированные постановки и концерт. А развлекательная программа развернется в Парке Победы, после 18.00. Здесь также будет чем заняться всей семьей, а выступят для гостей праздника творческие коллективы КЦ “Автоград”.

Не останется в стороне и Комсомольский район. С 17.00 до 18.00 там пройдет турнир по пляжному волейболу. А в Комсомольском парке с 18.00 до 20.00 будет звучать музыка.

Самым же насыщенным станет воскресенье, 6 июня. Во всех районах города с полудня - праздничная программа “Созвездие талантов Самарского края” и спортивные площадки “Планета спортивных игр”. Они предложат участие в творческих конкурсах, мастер-классах, викторинах, соревнования, эстафетах и прочих активностях. Яркие события ожидаются на Центральной площади. С 15.00 там - шоу канатоходцев, проект “Космический песенник Тольятти” и показательные выступления военной части 21208. А в 19.00 начнется праздничная программа с участием местных джазовых и филармонических музыкантов, театра “Колесо”, коллективов КДЦ “Буревестник” и кавер-групп. Параллельно в Комсомольском районе будет идти два концерта: один - в сквере ДЦ “Русич”, другой - на ул. 60 лет СССР, 17, в микрорайоне Поволжский.

Автозаводской район 6 июня сможет похвастаться самой насыщенной программой. С 12.00 на Южном шоссе, 165 развернется экопикник, который предложит мастерские ЗОЖ, экологии, хенд-мейда, искусства. В музее истории техники, также с полудня, - концертные программы, показательные выступления спортсменов и танцоров, выставка “Экспериментальные автомобили”. А на площади ДС “Волгарь” уже с 15.30 будет звучать музыка. Сначала - ансамбль народной песни “Улдары” из Беларуси, затем программа “Созвездие Детского Дома культуры”, а с 19.00 - концерт “Галактика хорошего настроения”. Хедлайнером этого вечера станет московская группа “Диско-мафия”.

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