«Хочу к маме, но нельзя»: мальчик, которого держали на цепи в Самарской области, пять лет не может найти семью

Кирилл словно и не помнит, как жил пять лет назад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кириллу 14 лет, он круглый сирота. Мальчик живет в интернате для детей с ограниченными возможностями. У него есть все необходимое, кроме одного: мамы и папы.

- Маму лишили родительских прав. Приемную маму, - поправляет сам себя Кирилл и грустно смотрит в окно.

- Она тебя обижала?

- Да нет, там семейные дела были, - уклончиво отвечает мальчик.

- Ты бы хотел к ней вернуться?

- Конечно. Но знаю, что нельзя.

Каждый ребенок в интернате мечтает, что однажды за ним приедут мама и папа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мальчик на цепи

Кирилл словно и не помнит, как пять лет назад пришел к соседям с цепью на ножке. Так выяснилось, что его приемная мама, уходя из дома, прикрепляла его ногу цепью к кровати. Женщина могла уйти утром, а вернуться вечером.

- А туалет? – спрашивали у ребенка следователи.

- А туалет – в ведро, - тяжело вздыхал мальчик.

Эта история стала достоянием общественности после того, как в августе 2016 года Кирилл каким-то образом сумел выйти из дома и прийти к соседям за помощью. Те вызвали полицию и позвонили журналистам, после этого мальчика у приемной семьи забрали, а его маму отдали под суд, который назначил ей штраф в 7 тысяч рублей. Практику сажания на цепь мама Оксана Гавюк объясняла в то время тем, что мальчик якобы частенько воровал, сбегал из дома, бывал агрессивным и даже как-то пытался поджечь комнату.

Дом Оксаны Гавюк казался одним из самых больших в деревне, рядом с ним была хорошая детская площадка. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

- Кирилл – мальчик очень спокойный и ласковый, ни разу вспышек агрессии у него не видели, - не согласна с такой версией социальный педагог Татьяна Белозерцева, она работает в интернате, где живет «освобожденный». Они также вспоминают: даже будучи под опекой Оксаны Гавюк Кирилл большую часть времени проводил в их учреждении, а к семье приезжал лишь на выходные, праздники и каникулы.

Новая жизнь

Оксана Гавюк и сейчас периодически появляется в интернате. В этом году подарила Кириллу на день рождения смартфон – теперь мальчик регулярно «залипает» и мобильных играх.

Жизнь в интернате размеренная: подъем, утренние процедуры, уборка в комнатах, завтрак, занятия.

Как и многие мальчишки в его возрасте, Кирилл не особенно интересуется учебой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- У нас живут 197 детей в возрасте от 3 до 18 лет, и только десять из них – сироты, у остальных папы и мамы либо лишены родительских прав, либо отправили сюда ребят по заявлению в связи с тяжелой жизненной ситуацией, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» директор образовательного учреждения Наталья Калабекова. - Все дети – с диагнозами, связанными с нарушениями интеллекта. С ними занимаются логопеды, психологи, врачи, мы понемногу корректируем их развитие, и почти все они в итоге успешно поступают в техникумы и колледжи и получают профессию, с которой могут зарабатывать себе на жизнь.

Кирилл в этом году закончил 7 класс, кем он хочет стать, еще не решил. Учеба его слабо интересует, как, впрочем, и многих мальчишек в его возрасте.

- Я люблю в футбол играть, обычно на воротах стою. Бывает, пропускаю мячи, но вообще я нормальный вратарь, - рассказывает о своей нынешней жизни Кирилл. – Люблю еще пазлы собирать, на «велике» кататься. Меня этому там, в приемной семье научили. Вчера с друзьями на озеро бегали купаться, уже совсем не холодно, правда-правда!

Педагоги говорят, что Кириллу нужна семья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Летние приключения

В момент нашего приезда в интернате клуб «Волжская застава» устроил для детей игру в лазертаг. Пока друзья Кирилла бегали, кричали и веселились во дворе, он терпеливо отвечал на вопросы, позировал перед фотокамерой и лишь временами украдкой с тоской смотрел на безудержное веселье за окном.

1 июня воспитанники интерната, в том числе Кирилл, уезжают в детский лагерь «Солнечный берег», где их ждут «заплывы» в речке и песни у костра. Кирилл в прошлый раз был там в 2019 году, поехал бы и в прошлом году, но пандемия помешала.

- Там было весело: мы в футбол и волейбол играли, на дискотеки ходили. С ребятами из других отрядов подружились вроде, но не знаю, будут ли они там в этом году, - немного волнуется мальчик.

Мальчику все же удалось поиграть в лазертаг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воспитанникам интерната в силу их особенностей развития нелегко завязывать отношения и налаживать связи с людьми. Но руководство учреждения старается прилагать максимум усилий для того, чтобы дать им дорогу в жизнь: в 2020 году в проекте «Создай свой стиль» Валентин Юдашкин оценил дизайн платья, которое придумала 14-летняя Оля Колоколова, девочку должны были пригласить на Неделю высокой моды в Москве, но пандемия помешала. В этом году Оля выпускается из интерната, но ее успех вдохновил других детей – они вовсю рисуют свои эскизы, чтобы в июне подать новую заявку на конкурс и открыть себе двери в будущее.

Какое будущее ждет Кирилла, сказать сложно, но он мечтает о семье. И педагоги, работающие с ним согласны: папа и мама могли бы раскрыть его потенциал, хотя это и будет нелегко.

- Да, если бы мне предложили стать частью чьей-то семьи, я бы согласился, - смущенно признается мальчик. Он не говорит вслух, но по глазам видно: «Я просто хочу быть кому-то нужен».

Впереди у мальчика - лето, и он надеется, что его мечты исполнятся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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