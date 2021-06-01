Кто виноват в крахе кабельного гиганта из Самары?

Самарский кабельный холдинг под грузом налоговых недоимок попал в банкротство и угрозу ликвидации.

Бизнесмен Николай Таран, под управлением которого дошёл до банкротного состояния холдинг "Росскат" и множество других предприятий, затеял новый бизнес.

На выставке "Нефтегаз-2021" состоялось громкое событие - объявлено о создании консорциума "Промышленные технологии рециклинга металлов". В него войдут предприятия из сферы металлообработки и кабельной продукции: "ООО «ТрансЛом», АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ», ЗАО «ФОСФОХИМ», НИИ «Севкабель» и ПТР СЕРВИС. Новости, казалось бы, позитивные, однако определенные опасения вызывают имена тех, кто стоит у руля нового холдинга - это, в первую очередь, бывший собственник и руководитель группы компаний "Росскат" Николай Таран. В числе компаньонов - его бывшие сотрудники и партнёры, в том числе экс-руководитель "РОССКАТ-ЦЕНТР" Юрий Пыченков. Стоит вспомнить, что, например, происходило с "Росскатом" в период, когда им управлял Таран.

Уход от налогов

Самарский кабельный холдинг под грузом налоговых недоимок попал в банкротство и угрозу ликвидации. Что послужило «спусковым крючком» для этой безрадостной ситуации? Николай Таран обвинял во всех бедах налоговую службу и госкомпании - мол, прессинг с их стороны и стал причиной краха «Росската». Претензии были выдвинуты и против банка «Траст», которому пришлось разбираться с непростым грузом прошлых лет.

Однако стоит верить не словам, а фактам - зачастую документы говорят красноречивее любых интервью. Мы решили тщательно исследовать ключевой эпизод истории с «Росскатом» – тем самым претензиям по налоговым недоимкам на сумму 1,9 млрд рублей. В открытом доступе находятся вступившие в силу судебные решения по спорам между ФНС и «Росскатом» (дела №№ А55-1636/2019 и А55-1656/2019), их может изучить любой желающий, и вот что происходило на самом деле.

Оптимизируй это

Фискалы выявили схему оптимизации налога на добавленную стоимость. Согласно законодательству, сумма НДС к уплате считается следующим образом: определяется НДС, заложенный в товарах и услугах, реализованных компанией – «исходящий». Из него вычитается НДС, который входит в цену того, что компания закупила у своих поставщиков. Полученная разница и есть та сумма НДС, которую следует перечислить в бюджет.

Для производства продукции «Росската» требовалось сырье, в том числе лом цветных металлов. Такой товар не облагается НДС и соответственно, за него не получится сделать вычет из «исходящего» НДС, сумма к уплате в бюджет увеличивается. Тогда, как следует из судебных материалов, кабельщики придумали следующий механизм. Применялась «давальческая» схема, или процессинг: якобы предприятие не продает произведенную им кабельную продукцию, а получает сырье от поставщиков, отдает готовый продукт и зарабатывает лишь на услуге переработки. Такая практика действительно широко используется в промышленности, но в данном случае процессинг происходил только на бумаге. Все эти поставщики являлись техническими структурами, на которые ложилась уплата НДС с продажи продукции вместо самого «Росската»

Данные «прокладки» (ООО «ЛОМО», ООО «Ферросплавы», ООО «Металлресурс», ООО «РОССКАТ-Сырье», ООО «РОССКАТ-Сервис и другие) получали средства на операционную деятельность от самого «Росската» посредством транзитных платежей, то есть переброски денег со счета на счет под видом различных займов, выдачи векселей. В итоге, отмечается в судебных решениях, выручка от реализации готовой продукции, облагаемая НДС, подменялась выручкой от услуг по переработке сырья

«Производственная деятельность общества поставлена в зависимость от трех компаний, расположенных удаленно от производственной площадки, не имеющих деловой репутации на рынке металлолома, производственных мощностей, имущества, персонала, не имеющих партнерских связей и неспособных самостоятельно обеспечить своевременные поставки большого объема сырья <…> общество создало схему агрессивного налогового планирования и намеренно включило в цепочку технические компании», - констатировали налоговики, отмечая также, что многие управленцы работали сразу в нескольких компаниях из перечисленных.

Кроме того, также через сеть аффилянтов «Росскат» закупал лом, но по документам он проходил как ТПЖ (токопроводящие жилы), которые уже облагаются НДС, что позволяло существенно экономить на налогах.

Отметим, "бумажный" НДС - довольно популярная схема оптимизации налогов. Но если лет 10-15 назад это "прокатывало" на ура, то в последние годы все передвижения по счетам юрлиц автоматически анализируются специальными программными комплексами налоговой службы (АСК НДС-2 и АСК НДС-3). В текущих реалиях использовать подобный метод ухода от налогов может только весьма недальновидный владелец бизнеса.

Карманный банк

Финансовые транзакции между всеми контрагентами в основном производились через «АвтоВАЗБанк», подконтрольный тому же Тарану, что дополнительно подтверждает искусственный характер схемы. Ведь будь участников «пирамиды» счета в других банках, после нескольких таких манипуляций наверняка бы возникли вопросы у службы финансового мониторинга, после чего хитроумные операции заглохли бы на стартовой фазе. Вдобавок «карманный» банк позволял легко выводить средства с предприятия в пользу лично Тарана. Сумма только по одному из таких эпизодов составила более 213 миллионов рублей.

«ООО «Росскат-Капитал» 11.01.2016 перечисляет денежные средства в размере 213245 тысяч рублей Тарану Николаю Васильевичу с назначением платежа «возврат взноса в уставный капитал». При этом Таран Николай Васильевич 22.05.2015 был переизбран председателем Совета директоров ОАО «АвтоВазБанк», в котором фактически осуществлялся транзит денежных средств. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что денежные средства были выведены через цепочку подконтрольных фирм на личный расчетный счет Тарана Николая Васильевича, а катанка и аноды не приобретались, а действия всех указанных выше организаций, участвовавших в транзите денежных средств в адрес конечного получателя -Тарана Николая Васильевича, являются согласованными», - так описывается один из эпизодов в постановлении апелляционной инстанции.

Предсказуемо деятельность в виде банальной "прокладки" привела к печальному концу. В 2015 году только решение Центробанка о санации и выделении более 18 млрд рублей спасла "АвтоВАЗбанк" от полного банкротства. Спасением занялся "Промсвязьбанк", но уже через два года выручать пришлось его самого, и "АвтоВАЗбанк" был присоединен к "Трасту".

Кто виноват?

Интересно, что в своих интервью Николай Таран клеймит и Центробанк, и налоговую, и крупные госмонополии, но вот о подробностях спора с налоговой предпочитает не распространяться. В одной из таких публикаций, несмотря на внушительный объем, упоминание о сути претензий ФНС ограничилось единственной фразой.

«Проблема налоговых доначислений в участи «Росската» гипертрофирована, предприятие не являлось покупателем продукции, за которую его наказали».

«Гипертрофированная», по его словам, проблема по факту породила цепную реакцию – предприятию отказали в рефинансировании кредитов из-за налоговых рисков, основной кредитор в лице «Сбербанка» отказался пересмотреть ставки по процентам, а ФНС отказало заключить мировое соглашение по уплате взысканной суммы, а также в предоставлении рассрочки по исполнению решения суда. Деньги со счетов «Росската» Сбербанк и фискалы стали списывать в режиме «инкассо», то есть в одностороннем порядке, что лишило холдинг оборотных средств на операционную деятельность.

Более того, «оптимизация» налогов, устроенная Тараном и его командой менеджеров, может вылиться еще более серьезными проблемами. В конце 2019 года была инициирована налоговая проверка за период 2017-2018 годы, по которой сумма претензий, по различным оценкам, составляет около 3,3 млрд рублей.

Ответственность команды Тарана за крах предприятия признали, к слову, даже в правительстве области - там прямым текстом заявили, что неумелый менеджмент погубил завод (который появился в "лихие 90-е" и успешно преодолел это бурное время)

"Несмотря на то что позиции предприятия на рынке все последние годы оставались устойчивыми, а деятельность приносила его акционерам стабильную прибыль, из-за ошибок прежнего менеджмента в финансовом управлении предприятием АО "Росскат" нарастило кредиторскую задолженность и получило претензии со стороны налоговых органов по неуплате значительного объема налоговых платежей в федеральный бюджет", - говорится в официальном сообщении правительства региона.

Лукавит Таран и в утверждениях об отличном финансовом состоянии «Росската» перед передачей его под управление «Траста» - мол, это некомпетентные управленцы получили отличный актив и не смогли его уберечь. Секрет прост – по бумагам на момент перехода к "Трасту" действительно все было гладко, но к этому времени в бухгалтерской отчетности еще не были отражены те самые долги по налогам на 1,9 млрд рублей, к которым банк не имеет никакого отношения.

Фактически же ситуация выглядит следующим образом: не справившись с управлением, Николай Таран попытался скинуть накопленные проблемы путем передачи активов "Трасту" в рамках санации "АвтоВАЗбанка", структуры которого являлись собственниками "Росската". Первое время он продолжал оставаться у руля, но урегулировать ситуацию так и не смог, после чего реанимировать предприятия пришлось уже менеджменту самого "Траста".

Шанс есть

Председатель совета директоров АО "Росскат" Александр Меньщиков раскрыл подробности операции по спасению предприятия:

"План банка по оздоровлению предприятия заключается в выделении имущественного комплекса, который будет осуществлять операционную деятельность. Далее актив, очищенный от долговой нагрузки, будет продан профильному заинтересованному инвестору. Этот сценарий предусматривает проведение процедуры банкротства юридического лица, не означающее закрытие самого производства.

Судя по сообщениям СМИ, уже ведутся переговоры с инвесторами, заинтересованными в приобретении имущественного комплекса предприятия, восстановлении производства и его интеграции в собственный профильный бизнес. Для этого необходимо завершить юридические процедуры банкротства и ликвидации, но и тут бывшие собственники не оставляют попыток торпедировать процессы - видимо, по принципу "так не достанься же ты никому". Компания «Росскат-Капитал», владеющая 6% акций, оспаривает в суде решение о ликвидации, поэтому дополнительные тяжбы могут затормозить запланированную реструктуризацию.

В долгах как в шелках

Еще один эпизод, красноречиво свидетельствующий об управленческих талантах Таран - банкротство ООО "Вертикаль". Компания, связанная с ним и другими бенефициарами "АвтоВАЗбанка", занималась управлением недвижимостью (ТОЦ "Вертикаль" ТЦ и "Сила Спорта") в Самаре. Судя по судебным материалам, ООО также было задействовано в финансовых схемах. Так, "АвтоВАЗбанк" выдавал кредиты под строительство ТОЦ, которые "Вертикаль" вернуть не смогла, накопив в итоге задолженность перед "Трастом" на сумму около 2,7 млрд рублей. Таран, по нашим сведениям, пытался избавиться от поручительства по этим кредитам, включив «Вертикаль» в периметр "Росската" за символическую сумму, однако в результате компания пришла к банкротству, а счета и имущество Тарана арестованы в рамках данного дела.

Это далеко не единственные юрлица, прямо или косвенно подконтрольные Тарану и участвовавшие в схемах вывода денег из "Росската" через "АвтоВАЗбанк", всего, по нашим данным, их насчитывается несколько десятков. К примеру, ЖСК "Пятый элемент" сформировал активы на сумму около 3 млрд рублей, получив их от ООО "Росскат-Сырье" и ООО "Росскат-капитал", затем выступил поручителем по кредитам другой "прокладки" ООО "Евростройбизнес" и занимался вложениями в юрлица, связанные с Тараном: ООО «АВБ Финанс-1», ООО «АВБ Финанс-2», ООО «АВБ Финанс-4», ООО «АВБ Финанс-5», ООО «АВБ Финанс-7», ООО «АВБ Финанс-9», ООО «ТРАСТ», ООО «Вектор», ООО «Галактика», MIRAGE EXPEDITIONS LTD., ООО «РОССКАТ-Сырье». Затем поручительство было расторгнуто и таким образом Таран фактически освободил свои компании от необходимости возвращать кредитные средства.

В этот же период была проведена еще одна крупная сделка. АО «Росскат» передал векселя ЖСК «Пятый элемент», ЖСК «Стройальянс», ООО «Импегната» на сумму более 3,1 млрд рублей в счет оплаты покупки доли в ООО «Импегната» у кипрской CIALLY LTD. Векселя до этого прошли через многократные бухгалтерские транзакции, а в сухом остатке средства из "Росската" были выведены на счет кипрского офшора, как несложно догадаться, подконтрольного Тарану.

Вместо эпилога

Николай Таран, как уже говорилось в начале этой статьи, тем временем создает новый амбициозный проект. Но не станет ли он, вслед за "Росскатом", "АвтоВАЗбанком" и многими другими предприятиями, жертвой неумелого управления и средством пополнения личного состояния топ-менеджеров? Тем более деньги Тарану сейчас очень нужны с учетом ареста имущества, а впереди маячат еще более огромные суммы, поскольку к контролировавшим "АвтоВАЗбанк" лицам предъявлены требования уже на 113 миллиардов.