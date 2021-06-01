«Не врите ребенку и больше разговаривайте»: многодетные родители рассказали, как найти общий язык с детьми

Найти общий язык с подростком может быть непросто Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Ах, какая это мука – воспитывать» - говорила Фрекен Бок в мультфильме про Карлсона. И действительно, каждый родитель знает, что это порой бывает непросто. 1 июня, в День защиты детей, многодетные родители поделились с журналистом «КП-Самара» своими воспитательными лайфхаками и рассказали, как договориться с самым «трудным» возрастом - подростками.

«Никогда не говорю с детьми с позиции силы»

Антон Рубин, отец четверых приемных детей

- Во-первых, я считаю, что всегда нужно быть честным с детьми. Все эти разговоры про «ложь во спасение», про то, что ребенок еще маленький, чтобы что-то знать, считаю неприемлемыми. Дети знают, что я никогда не буду им врать, и это рождает доверие. А именно доверие – ключ к взаимопониманию и нормальному общению. Не могу сказать, что у нас возникает много конфликтных ситуаций. Конечно, иногда приходится ругать детей, но в отличие от поколения наших родителей я никогда не разговариваю с ними с позиции силы. Если возникает конфликтная или спорная ситуация, мы садимся и разговариваем. Спрашиваю у ребенка, в чем причина проблемы, чем ему помочь. Стараюсь взаимодействовать с детьми не с позиции указующей и наказующей, а с позиции друга.

Антон Рубин стал приемным отцом для четверых детей. Фото: личный архив героя публикации

Например, так мы решили вопрос помощи по дому. Сначала я долго ждал, что дети сами заметят, что мусор пора вынести, а посуду – помыть. Но, конечно, не замечали. Потом пытался напоминать, что это нужно сделать. Но говорить об этом каждый раз – язык отвалится. В результате сели вместе с детьми, обсудили ситуацию на семейном совете, они предложили свои варианты – например, поставить камеры видеонаблюдения, чтобы следить, кто именно не помыл посуду. В результате дети сами предложили составить график дежурств помощи по хозяйству и теперь его придерживаются. Аналогичный подход и при возникновении проблем с учебой. Все обсуждаем и совместно ищем решения.

«Дочь попросила дать ей самой делать свои ошибки»

Мария Комкова, мать шестерых детей

- Спустя 16 лет после рождения старшей дочери, я все еще считаю, что мой опыт воспитания детей очень маленький. Главное, что я поняла – что все дети даже в одной семье могут быть очень разными, и подходить ко всем одинаково нельзя. Не для всех подходит строгость, не каждый ребенок ее примет, не каждый позволит себя направлять. Например, старшая дочь попросила нас дать ей самой делать свои ошибки. Но есть и более податливые дети, которые больше склонны прислушиваться к старшим, которым наставление необходимо. Стараемся к каждому ребенку подходить индивидуально, не навешивать на старших заботы о младших – они делают это только по своей инициативе.

Мария Комкова не препятствует детям самим выбирать свой путь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что касается учебы, то если вижу, что у ребенка нет способностей к чему-то, например, к математике, то не буду его в этом упрекать и непременно требовать результата. Другое дело, если способности есть, но ребенок просто ленится. Тогда разговаривает, направляем, стимулируем учиться.

Конечно, стараемся больше разговаривать с детьми, формировать ценности, говорим, что важно учиться. Но свой путь каждый из них выбирает сам.

«Дети сразу чувствуют фальшь»

Светлана Коновалова, мама троих родных и четверых приемных детей, бабушка семи внуков

- В общении с детьми я считаю главным терпение, выдержку и способность оставаться самим собой. Дети сразу чувствуют фальшь, когда с ними общаются неискренне, наигранно. А еще очень важно много, постоянно разговаривать с ребенком, не отмахиваться от него, не стараться занять его внимание игрушками, телевизором или планшетом. Дети как губка впитывают все, что им говорят родители, все, что они видят вокруг. Даже если информация усваивается и принимается не сразу, потом все, что закладывалось дома, все равно проявится.

Светлана Коновалова воспитала трех дочерей, а потом стала приемной мамой для мальчишек Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С подростками особенно важно разговаривать по-взрослому, не избегать даже самых острых тем. Мы все обсуждаем, в том числе на конкретных примерах – поступки и события в школе, на улице, фильмы, телесюжеты. Спрашиваю у ребят – а если бы такое произошло в нашей семье? Вам бы понравилось? Как бы вы поступили? Подростки в силу возраста часто обижаются - объясняю им, что обида – как опухоль, и жить с ней нельзя.

Знаю, что многие родители приемных детей совершают ошибку: когда берешь ребенка в семью, хочется дать ему все и сразу, много. В результате ребенок становится избалованным и начинает манипулировать родителями. Я сама совершила такую ошибку с первым приемным сыном. И теперь знаю, что все должно быть в меру. И в первую очередь детям нужно общение – если они дома не научатся разговаривать, общаться, то им сложно будет адаптироваться во взрослом мире.

А как вы договариваетесь с подростками?

Обсудим в комментариях

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дочке - куклу, папе - мультиварку: к многодетному отцу-одиночке из Самары приехал настоящий Дед Мороз

Антон Рубин воспитывает четверых приемных детей, которых постоянно пытались разлучить в детдоме (подробности)

«Родители отговаривали рожать»: история Insta-блогерши, которая за 10 лет родила пятерых детей и не жалеет об этом

Популярный блогер Мария Комкова рассказала "КП"-Самара" о том, как решилась на создание такой большой семьи (подробности)