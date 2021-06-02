«Хотел отомстить за убитого в Сирии дядю»: в Самаре осудили экстремиста-педофила, который хотел стать боевиком

Мухаммад Азимов вместо Сирии попал в тюрьму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вынесли приговор 25-летнему Мухаммаду Азимову. Молодого человека признали виновным сразу в нескольких преступлениях. В его криминальном списке призывы к терроризму и экстремизму, а также к надругательству над детьми.

В поле зрения правоохранителей парень попал несколько лет назад. Он стал размещать на своих страницах в социальных сетях странные посты. Поддерживал ИГИЛ*, оправдывал убийства и деятельность боевиков. Дело он это как в письменном виде, так и с помощью аудиофайлов.

— Он сам хотел стать террористом. Случилось это после того, как дядя Мухаммада, состоявший в рядах группировки, был убит в Сирии в 2015 году. Молодой человек хотел отомстить за его смерть и стал копить деньги на поездку в Сирийскую Республику, а также думать, как туда попасть, — рассказали следователи.

В 2017 году злоумышленник поехал в родную Киргизию, где взял фамилию погибшего близкого — Азимов. Там он оформил загранпаспорт и другие необходимые документы.

Ближе к концу лета 2019 года Мухаммад, все это время активно призывавший к терроризму, решился осуществить свой план и примкнуть к боевикам в Сирии. Он уже собирался в аэропорт, но был задержан — силовики «вели» его уже некоторое время. Азимова поймали 27 августа 2019-го в Жигулевске.

На подозреваемого завели несколько уголовных дел. В ходе расследования выяснилось, что он помимо всего прочего совращал детей. Фигуранту вменили насильственные действия сексуального характера в отношении нескольких девочек, не достигших 16-летнего возраста.

— Суд учел доказательства следствия и признал Азимова виновными по всем вменяемым ему статьям. Установлено, что обвиняемый хотел вступить в ИГИЛ. Приговором ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Также он лишен доступа к интернету сроком на три года, — сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Первые три года и шесть месяцев Мухаммад проведет в тюрьме. Остальную часть наказания он будет находится в исправительной колонии строгого режима.

*запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Самарские мигранты сокрыли спонсировавшего террористов товарища

Группировка, которой он перечислял деньги, организовала в 2003 году взрыв штаб-квартиры ООН в Багдаде (подробности)