Самарские мигранты сокрыли спонсировавшего террористов товарища

Рабочие не откликнулись на призыв помочь боевикам, но и "куда следует" не доложили Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обычные мигранты, строившие торговый центр на окраине Самары, оказались втянуты в историю о финансировании международной террористической группировки.

Волк в овечьей шкуре

Хуршид в России живет уже не первый год. В 2019-м получил выгодную работу – стал прорабом на масштабной стройке на окраине Самары. В бригаду по рекомендации знакомых принял соотечественников Давронбека и Абдурасула.

Хуршид в религии придерживается традиционных взглядов, посещает мечеть, читает намаз, к радикалам относится с опаской, потому что помнит: случись что – и его семья останется без средств к существованию.

Давронбек, попав в бригаду к Хуршиду, первое время вел себя тихо, а примерно через полгода «разговорился», да так, что у товарищей глаза на лоб полезли: о войне с неверными, о создании Исламского государства (организация под этим названием также запрещена в России как террористическая), о том, что «братьям, которые исполняют свой долг» нужна помощь.

- Он еще показывал на своем телефоне переписку с этими людьми о том, что он отправил им 1200 долларов США для покупки снаряжения, на тот момент они участвовали в боях в Сирии, - рассказывали позже следователям коллеги Давронбека.

Неожиданная подстава

Интереса к финансированию далеких «братьев» никто из бригады Хуршида не проявил, и Давронбек несколько поутих. Эта история, возможно, так и осталась бы тайной, если бы мигрант не начал пользоваться не виртуальными счетами, а реальными банковскими картами.

Своя карта у Давронбека была заблокирована, и он воспользовался картой Абдурасула, который в бригаде был маляром. Абдурасулу перечислили деньги «сочувствующие», тот отдал деньги Давронбеку. Так эти двое, плюс их бригадир стали фигурантами уголовных дел.

Давронбека, вероятно, будут судить за финансирование терроризма и вербовку в ряды запрещенной организации (расследование пока не окончено), его товарищей – за то, что не донесли на товарища «куда следует». Хуршиду недавно, к примеру, предъявили обвинение по ст.205.6 «Несообщение о преступлении», точнее о недонесении на лицо, которое содействовало террористической деятельности.

Кто такие «братья»

Оказалось, что «братья», о которых так воодушевленно рассказывал Давронбек – это организация Катиба Таухид валь-Джихад, признанная в России террористической и запрещенной . Члены этой группировки пытались создать Исламское государство на территории Ирака, в 2003 году взорвали в Багдаде штаб-квартиру ООН, а годом позже присягнули на верность известнейшему террористу Усаме бен Ладену.

Давронбек рассказал следователям, что никто в его бригаде не заинтересовался идеями, о которых он рассказывал и что Абдурасул не знал, что за деньги и для каких целей ему перечисляли.

Согласится ли с этой версией суд, пока не ясно. Дата первого заседания по этому делу пока не назначена.

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