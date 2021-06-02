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Происшествия2 июня 2021 12:10

Жители Самарской области нашли в лесу авиационные бомбы 1932 года выпуска

На место происшествия выехали сотрудники ОМОН, снаряды были уничтожены там же
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Правоохранители уничтожили снаряды на месте

Правоохранители уничтожили снаряды на месте

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В понедельник 31 мая в дежурную часть управления Росгвардии по Самарской области поступило тревожное сообщение от жителей Хворостянского района региона. Они наткнулись в лесу на несколько крупных бомб и незамедлительно сообщили об этом правоохранителям.

Силовики прибыли на место происшествия и оцепили территорию. Посторонних туда не пускали, ведь артиллерийские снаряды могли представлять опасность.

— По указанном адресу выехала группа разминирования ОМОН. Специалисты провели осмотр и пришли к выводу, что это учебные авиационные бомбы 1932 года выпуска, — сообщили «КП-Самара» в пресс-службе Росгвардии региона.

К снарядам никого не подпускали

К снарядам никого не подпускали

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Находка довоенных времен немало удивила очевидцев, но долго ей любоваться им не пришлось. Взрывотехники ОМОНа уничтожители взрывные устройства с соблюдением всех мер безопасности.

Обследование близлежащих территорий продолжается. Стражи порядка просят граждан, которые находят подобные подозрительные предметы, не прикасаться к ним, а сообщать в силовые структуры. Такие вещи могут быть опасны для жизни и здоровья.

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