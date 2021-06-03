В Самарской области вынесли приговор родителям, которые месяц лечили бронхит дочери парацетамолом

У девочки несколько дней держалась высокая температура, болело горло, но волновалась за нее только учительница музыки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дашу (имена героев изменены. Прим.автора) спасла учительница музыки. Анастасия Александровна оказалась чуть ли не единственным человеком в небольшом городке под Самарой, которому была небезразлична судьба 12-летнего ребенка, пусть и чужого.

Недетские заботы

Даша родилась в неблагополучной семье: при общем доходе в 30 тысяч рублей деньги на выпивку у родителей находились всегда, а на мясо - крайне редко.

Отец Даши, Михаил Павлович, в 2018 году стал инвалидом, и заботы о нем тоже легли на плечи девочки: поменять памперс, помыть, побрить, накормить... Папа, мама и их многочисленные родственники не видели в этом ничего «такого». Даже с учетом того, что именно Дашу отец поднимал посреди ночи, если ему что-то было нужно, а мама спокойно продолжала спать на своем диване за шкафом. Все вокруг считали, что так и должно быть.

Когда Даша заболела, никто не стал «делать из этого трагедии», мама Марина Алексеевна дала ей парацетамол, на том и успокоилась. Дни шли, девочка «таяла» на глазах. Педагог в музыкальной школе, куда ходила Даша, обратила внимание на ее плохое состояние, позвонила маме ребенка, та заявила, что все у них отлично, парацетамол в доме есть.

Еще через пару дней Анастасия Александровна позвонила Даше, чтобы узнать, как она себя чувствует. Услышала тихий уставший голосок, который сказал, что температура опять 39.

Анастасия Александровна вызвала к дому Даши «Скорую помощь», приехавшие медики обнаружили больного ребенка, который за весь день съел лишь пару копченых крылышек, пустой холодильник, лежачего инвалида и пьяную женщину, сладко спящую на диване за шкафом.

Дашу забрали в больницу, где врачи определили у нее острый бронхит, а на ее родителей возбудили уголовное дело.

Не признали вины

Как рассказали корреспонденту «КП-Самара» в областной прокуратуре, после того, как стало известно о том, в каких условиях жила Даша, надзорные органы начали проверку.

- В результате было установлено, что в школе не уделили должного внимания этой семье и профилактической работе с ней, - сообщила старший помощник прокурора Самарской области по взаимодействию со СМИ прокуратуры Ульяна Кудинова. - По результатам проверки прокурором города в адрес директора образовательного учреждения внесено представление. Оно уже рассмотрено, к дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо.

Что до родителей девочки, то им предъявили обвинение по ст.159 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и этой зимой отдали под суд. В апреле обоих признали виновными.

- При рассмотрении уголовного дела государственный обвинитель просил привлечь обоих родителей к уголовной ответственности и назначить им наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей каждому, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в областной прокуратуре. – Суд в итоге решил взыскать с них по 5000 рублей.

Отец Даши с таким решением суда не согласился: ни он, ни его супруга своей вины не признали. Михаил Павлович приговор уже обжаловал в вышестоящую инстанцию.

Вопрос о том, останется ли Даша в семье или ее передадут в соцучреждение, пока остается открытым. Девочка просится обратно к маме и папе и говорит, что прошлая жизнь не была ей в тягость. Но в органах опеки предполагают, что ребенок просто не знает, какие бывают отношения в нормальной семье. Поэтому, возможно, после завершения судов по уголовному делу начнется гражданский процесс - по лишению папы и мамы Даши родительских прав.

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