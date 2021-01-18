Даше (имена героев истории изменены. Прим.автора) 13 лет, она живет в небольшом городке в Самарской области, ее папе Михаилу Павловичу 60 лет, маме – Марине Алексеевне – 55 лет. Даша – нежеланный ребенок, поздняя беременность для супругов стала полной неожиданностью. Может быть, поэтому родители не особенно заморачивались с воспитанием девочки, а она тихонько росла сама по себе, стараясь никому не мешать. Никто никогда не слышал от Даши ни единой жалобы на то, что ей плохо. О том, в каких условиях выживает девочка, стало известно совсем недавно. После этого на ее родителей возбудили уголовное дело.Таблетка от всех недугов- Дашу я знаю уже лет пять, она ходит ко мне на уроки игры на фортепиано дважды в неделю, - рассказывала позже следователям учительница музыки муниципальной школы, где занималась малышка, Анастасия Александровна. – Девочка очень старательная, но семья у нее неблагополучная: были времена, когда она постоянно была голодная, неухоженная, но потом ситуация вроде бы наладилась.В музыкальной школе Даша занималась бесплатно, дома сама тренировалась на стареньком пианино, купленном во внезапамятные времена у кого-то с рук. Своими уроками она всегда занималась сама, домашние задания с ней родители не делали, отец приходил на помощь лишь в редких случаях. А с пианино ей и вовсе никто помочь не мог - все задания педагога девочка выполняла самаВ ноябре прошлого года женщина заметила, что ее ученица стала какой-то вялой, несобранной. Она спросила, в чем дело, Даша ответила, что приболела и температурит. Анастасия Александровна позвонила маме девочки, сказала, что ребенка надо лечить, та заявила, что дала ей от температуры парацетамол.- Время шло, Даша продолжала болеть. 18 ноября она сказала, что у нее держится высокая температура – 39 градусов, - вспоминает учитель музыки. – Мы созванивались в этот день несколько раз, ситуация не менялась. Я поняла, что нужно срочно что-то делать: сказала ей, что нужно собрать вещи и ехать в больницу, потом позвонила в «Скорую помощь» и отправила к Дашиному дому мужа, чтобы он встретил медиков и проводил их в нужную квартиру.Опасная ситуацияКогда врачи приехали по указанному адресу, дверь им открыла Даша. Девочка проводила их в комнату, где лежал ее отец-инвалид. Мать в это время пьяная спала за шкафом. Проснулась они лишь через несколько часов, когда ребенка уже госпитализировали в больницу.- В квартире был беспорядок и полная антисанитария, - фельдшер «Скорой помощи» до сих пор находится под впечатлением от увиденного. – На диване лежал отец девочки - инвалид первой группы, мать на наш приезд вообще никак не отреагировала – она спала. Девочка жаловалась на озноб, температуру, боли в горле. Сказала, что лечилась парацетамолом. Горячего питья мы не увидели, ребенок сказал, что за весь день ел только два копченных крылышка, потому что больше в доме ничего не было. Конечно, мы ее забрали в больницу.В приемном покое Дашу осмотрели, после чего госпитализировали с острым бронхитом. После того, как о маленькой пациентке сообщили в полицию, сотрудники ПДН «навестили» ее родителей и пришли к выводу, что оставлять с ними ребенка опасно. Вскоре на Марину Алексеевну и Михаила Павловича возбудили уголовное дело по ст.156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».Полное безразличиеВо время расследования выяснилось, что Даша уже трижды попадала в социально-реабилитационный центр из-за проблем в семье. В конечном итоге органы опеки добились, чтобы ее папа и мама прошли лечение от алкоголизма, после чего ситуация в семье вроде бы наладилась. Как оказалось, не совсем.В 2018 году Михаил Павлович пережил инсульт, после чего стал инвалидом, у него функционировала только одна рука. Уход за лежачим больным лег по большей части на плечи Даши, потому что ее мама целыми днями работала.- Перед уходом мама обычно надевала папе памперс, но когда они заканчивались, я сама помогала ему сходить в туалет. По ночам, если ему становилось плохо, он будил меня, потому что я спала рядом, а мама – на другом диване за шифонером, - простодушно рассказывала о своей жизни Даша следователям. Девочка сама готовила, убиралась, стирала, гладила и даже мыла и брила собственного отца. Ни она сама, ни ее родственники ничего «такого» в этом не видели: мол, ребенок растет самостоятельным, что в этом такого?Следователи посчитали иначе по многим причинам. По словам девочки, она чувствовала себя плохо около месяца, но родители так и не озаботились ее лечением. Все проблемы с обучением ей также приходилось решать самой. Когда учеников перевели на дистанционку, выяснилось, что мобильник Даши не поддерживает интернет-платформы, на которых проводились уроки. Компьютера в доме не было - только старое пианино, на котором и училась девочка, и она договаривалась с одноклассниками, чтобы ходить к ним в гости и заниматься онлайн вместе. При общем доходе семьи около 30 тысяч рублей они не покупали мясо и питались в основном тушенкой. При этом на алкоголь денег всегда хватало. Пока Даша ходила в школу, она питалась там (родители, правда, за это регулярно платили), после перехода на дистанционное обучение, девочка регулярно получала наборы пищевых продуктов. Возможно, благодаря этому, вынужденный скудный рацион питания мало отразился на ее здоровье.Что дальшеДве недели Даша пробыла в больнице, ее обследовали, лечили, после чего отправили в социально-реабилитационный центр. Девочка до сих пор регулярно просится домой и уверяет, что ей жилось хорошо, и папа с мамой о ней заботились. Но вопрос о ее возвращении пока остается открытым.Как рассказали корреспонденту «КП-Самара» в региональной прокуратуре, родители девочки обвиняются в неисполнении обязанностей по воспитанию дочери, недавно уголовное дело передали в суд.- Следствием установлено, что они злоупотребляли алкогольными напитками, не обеспечивали дочь надлежащим питанием, не создали условий для ее полноценного отдыха, а также не принимали мер к ее своевременному лечению, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ прокуратуры Самарской области Ульяна Кудинова.Санкции статьи, по которым судят Марину Алексеевну и Михаила Павловича, предусматривают разные виды наказания: штраф до 100 тысяч рублей, обязательные, исправительные или принудительные работы, а также реальное лишение свободы на срок до трех лет. После вынесения приговора будет также решаться вопрос о том, продолжат ли родители и дальше воспитывать свою дочь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Хочу воспитывать их сама!» В Самарской области женщина пытается вернуть детей, которых у нее отобрали за жесткое обращениеСудам предстоит решить судьбу брата с сестрой, которые в свои 4 года уже испытали на себе человеческую жестокость (подробности)В Самаре под суд отдали воспитателей, которые награждали сирот тумаками и подзатыльникамиВ один из дней воспитатель грубо вытряхнул ребенка из детской коляски во время прогулки (подробности)