Мы - не жители Самары, а население “городского округа”

Несколько пожаров в центре Самары ночью 3 июня шокировали горожан Фото: СОЦСЕТИ

Деревянная Самара пережила немало пожаров. В прошлом город выгорал целыми кварталами и даже в 1886 году городской голова Петр Алабин жаловался, что городская пожарная часть настолько несовершенна, что “” ...если бы город был постигнут большим пожаром при условиях, благоприятных его развитию, наша пожарная команда едва ли будет иметь средства спасти город”.

Но то был XIX век, а сегодня, в XXI веке, у нас есть и пожарный водопровод, и современная техника. И, кажется, люди должны быть умнее, но нет.

Сгоревшие дома на Арцыбушевской, это очередной признак болезни, терзающей Самару уже много лет, словно саркома. Вопиющая бесхозяйственность городских властей, наплевательское отношение жителей города к своему наследию, беспринципность застройщиков с их рабами-архитекторами, не способными ни на что, кроме бетонных коробок. Оно и понятно, в угоду дешевизне отметается красота и честь.

И тем более обидно, что у соседей в Казани и Нижнем Новгороде, при всех недостатках, власти реально стараются помочь спасти историю города, совещаются с градозащитниками, вместе ищут и находят способы дать старым домам новую жизнь.

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а, отвечаю на реплику “Дома на Арцыбушевской не были культурным наследием”. Не были. Они стояли много лет расселенными и только в прошлом году волонтер “Том Сойер Феста” Александр Сергеев с друзьями заколотили окна фанерными листами.

Много лет подряд можно было снести дома, расчистить территорию, чтобы жителям соседних новостроек не приходилось ждать беды. Но у чиновников наверняка будет ответ - не было денег. Вот на снос гаражей деньги находятся, а на пустые “бомжатники”, простите, ни копеечки.

Борис Пастернак писал: “Самара — лучший, греховнейший, элегантнейший и благоустроеннейший кусок Москвы, выхваченный и пересаженный на берега Волги”. Это слова о той Самаре, где купцы соревновались в красоте своих зданий. Где даже доходные дома строились так, что их фасады до сих пор вызывают восхищение и, разумеется, совершенно непонятны нынешним строителям, что готовы ради удешевления зашить фасад пенопластом, а вместо лепнины наклеить суррогат на теплоизоляцию. Нынешний предприниматель предпочитает жить за высоким забором на просеках, и, в отличие от прежних купцов, до города ему дела нет.

Согласитесь, приятно читать восторженные отзывы гостей города, как например, восхищение музыканта и путешественника из Екатеринбурга Михаила Лузина: “Я нашел в России скрытый бриллиант. Самара — настоящая столица русского модерна и деревянного зодчества, визуальной избыточности и стиля...”, но это не наша с вами заслуга. Такой Самару создали ее настоящие жители, а не мы, проживающие на территории “городского округа” и неспособные хотя бы сохранить - про приумножение говорить просто стыдно.

Я больше не верю в статус “исторического поселения”, который так и остался на бумаге. Не верю в случайность пожаров, в озабоченность чиновников. Самара гибнет, мутируя в гигантский бетонный микрорайон.

Но я хочу сказать нетерпеливым застройщикам - на дурном месте ничего путного не вырастет. Сколько было выжжено деревянных домов в районе Ленинской, а на их месте теперь сплошь недострои и заросшие котлованы. Которые удивительным образом не передаются под достройку для решения проблемы обманутых дольщиков.

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