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Происшествия3 июня 2021 14:50

Пожар в Самаре на Арцыбушевской: показываем самые эпичные кадры с места ЧП, где сгорели три дома

Рассказываем, что известно о пожаре в центре города в ночь на 3 июня 2021 года
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Пожар полностью уничтожил постройку 1896 года Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Пожар полностью уничтожил постройку 1896 года Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В Самаре, в Ленинском районе, ночью 3 июня 2021 года произошел крупный пожар – сгорели три дома в исторической части города. Сотрудники работали по повышенному рангу сложности. Ликвидировать открытое горение удалось лишь к утру.

Пламя распространилось по зданию за считанные минуты Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Пламя распространилось по зданию за считанные минуты Фото: ГУ МЧС по Самарской области

- Сообщение о возгорании двух домов на Арцыбушевской, 35 и Рабочей, 67 поступило в 1:35. Через несколько минут произошел еще один пожар на соседней улице. В 1:53 поступило сообщение о возгорании дома на Вилоновской, 99, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте работали 62 человека личного состава Фото: ГУ МЧС по Самарской области

На месте работали 62 человека личного состава Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Как сообщили в региональном МЧС, все три дома были расселены. Эвакуация людей не потребовалась. Пострадавших в результате крупных пожаров нет.

Очевидцы в социальных сетях делятся, что от огня пострадали припаркованные рядом автомобили и фасад соседней высотки. Кроме того, некоторые горожане утверждают, что видели двух или трех человек, которые были рядом с домом, а после этого все стало очень быстро разгораться. Местные жители предполагают, что дома сожгли специально, так как рядом ведется строительство высотного жилого комплекса.

Пострадали припаркованные рядом автомобили

Пострадали припаркованные рядом автомобили

Фото: СОЦСЕТИ

Как стало известно из открытых источников, сгоревший дом на Арцыбушевской, 35 / Рабочая,67 был построен 125 лет назад. Интересно, что многоквартирный двухэтажный дом по данным МинЖКХ.ру не был признан аварийным. Что не сказать о доме на Вилоновской, который был построен в 1917 году. По данным информации о жилом фонде, его признали аварийным и готовили к сносу.

На месте здания остались обугленные руины

На месте здания остались обугленные руины

Фото: СОЦСЕТИ

Как сообщают в ГУ МЧС по Самарской области, ликвидация открытого горения на Арцыбушевской/Рабочей была объявлена в 7:12, а через пару минут удалось потушить дом на Вилоновской. По словам местных жителей сейчас там еще работают пожарные, которые осуществляют проливку тлеющих частей бывшего строения. Судя по размещенным в сети фотографиям, дома сгорели дотла.

Рядом с местом ЧП стоит уникальная трансформаторная будка в стиле Модерн

Рядом с местом ЧП стоит уникальная трансформаторная будка в стиле Модерн

Фото: СОЦСЕТИ

Интересно, что рядом со сгоревшим зданием на улице Рабочая, 67 в августе прошлого года волонтеры «Том Сойер Феста» вместе с энергетиками отреставрировали уникальную трансформаторную будку в стиле Модерн. Она была построена в середине 20 века и, к удивлению, до сих пор работает, обеспечивая светом жителей центральных улиц Самары. Сейчас неизвестно, как пережила уникальная подстанция ночной пожар в доме по соседству.

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