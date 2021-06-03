Пожар в Самаре на Арцыбушевской: показываем самые эпичные кадры с места ЧП, где сгорели три дома

Пожар полностью уничтожил постройку 1896 года Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В Самаре, в Ленинском районе, ночью 3 июня 2021 года произошел крупный пожар – сгорели три дома в исторической части города. Сотрудники работали по повышенному рангу сложности. Ликвидировать открытое горение удалось лишь к утру.

Пламя распространилось по зданию за считанные минуты Фото: ГУ МЧС по Самарской области

- Сообщение о возгорании двух домов на Арцыбушевской, 35 и Рабочей, 67 поступило в 1:35. Через несколько минут произошел еще один пожар на соседней улице. В 1:53 поступило сообщение о возгорании дома на Вилоновской, 99, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте работали 62 человека личного состава Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Как сообщили в региональном МЧС, все три дома были расселены. Эвакуация людей не потребовалась. Пострадавших в результате крупных пожаров нет.

Очевидцы в социальных сетях делятся, что от огня пострадали припаркованные рядом автомобили и фасад соседней высотки. Кроме того, некоторые горожане утверждают, что видели двух или трех человек, которые были рядом с домом, а после этого все стало очень быстро разгораться. Местные жители предполагают, что дома сожгли специально, так как рядом ведется строительство высотного жилого комплекса.

Пострадали припаркованные рядом автомобили Фото: СОЦСЕТИ

Как стало известно из открытых источников, сгоревший дом на Арцыбушевской, 35 / Рабочая,67 был построен 125 лет назад. Интересно, что многоквартирный двухэтажный дом по данным МинЖКХ.ру не был признан аварийным. Что не сказать о доме на Вилоновской, который был построен в 1917 году. По данным информации о жилом фонде, его признали аварийным и готовили к сносу.

На месте здания остались обугленные руины Фото: СОЦСЕТИ

Как сообщают в ГУ МЧС по Самарской области, ликвидация открытого горения на Арцыбушевской/Рабочей была объявлена в 7:12, а через пару минут удалось потушить дом на Вилоновской. По словам местных жителей сейчас там еще работают пожарные, которые осуществляют проливку тлеющих частей бывшего строения. Судя по размещенным в сети фотографиям, дома сгорели дотла.

Рядом с местом ЧП стоит уникальная трансформаторная будка в стиле Модерн Фото: СОЦСЕТИ

Интересно, что рядом со сгоревшим зданием на улице Рабочая, 67 в августе прошлого года волонтеры «Том Сойер Феста» вместе с энергетиками отреставрировали уникальную трансформаторную будку в стиле Модерн. Она была построена в середине 20 века и, к удивлению, до сих пор работает, обеспечивая светом жителей центральных улиц Самары. Сейчас неизвестно, как пережила уникальная подстанция ночной пожар в доме по соседству.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В центре Самары ночью дотла сгорели три дома

Пожар произошел в расселенных домах на Арцыбушевской, Рабочей и Вилоновской (подробности)

Показываем фотографии с крупного пожара в центре Самары на Арцыбушевской

Пожар произошел в расселенных домах на пересечении Арцыбушевской и Рабочей (подробности)