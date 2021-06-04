В Самаре полицейские спасли от огня целый дачный поселок

Полицейские спасли семью от пожара Фото: Кадр видео

В Самаре полицейские спасли от огня жителей садового товарищества Сорокину Хутора. Экипаж во время патрулирования улицы ранним утром заметил зарево с густым дымом. Лейтенанты полиции Владимир Урицкий, Иван Елисеев и Рамиз Алиев не раздумывали ни минуты и бросились на помощь. Оказалось, что на одном из участков загорелась надворная постройка, при этом из-за сильного ветра пламя могло переброситься на соседние дома, где спокойно спали люди.

- Полицейские сразу же позвонили в пожарную часть и включили сирены на патрульном автомобиле, чтобы разбудить жителей поселка, - рассказывают в полиции об обстоятельствах ЧП.

Полицейские начали стучать в дверь и будет хозяев дома Фото: Кадр видео

Владимир Урицкий увидел за забором жилой дом.

- Я начал сразу стучать в дверь, в окна. Семья подошла, мы всех отвели подальше и начали тушить огонь, - рассказывает Владимир.

Не дожидаясь прибытия пожарных, полицейские схватили шланги, которыми пользовались на дачном участке хозяева дома, соединили их между собой и начали поливать огонь с крыши соседнего дома. Через минуту на месте уже была пожарная команда - и вместе пожарные и полицейские вскоре потушили огонь и не дали ему охватить весь дачный поселок.

Огонь полыхал вовсю Фото: Кадр видео

Хозяйка дома Виктория Крюкова рассказывает, что ее семья в момент пожара находилась на втором этаже.

- Мы не сразу услышали стук, даже собака не лаяла. А потом спустились, увидели полицейских, огонь, который уже был достаточно близко. Был ветер сильный, уже пламя на дом переходило, - рассказывает она.

- Благодаря вовремя подоспевшей помощи удалось избежать жертв и уберечь значительную часть имущества от пожара. Мы очень благодарны сотрудникам полиции, - поблагодарили полицейских жители дачных домиков. Недавно в Самаре огонь уничтожил несколько домов в другом садово-дачном товариществе, так что жители прекрасно представляли себе, какой беды им удалось избежать.

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