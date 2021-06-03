Показываем фотографии с крупного пожара в центре Самары на Арцыбушевской

Два расселенных дома сгорели дотла Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В ночь на 3 июня 2021 года в Ленинском районе Самары произошел крупный пожар на улице Арцыбушевская. Как сообщают в ГУ МЧС по Самарской области, загорелись два рядом стоящих дома на Арцыбушевской, 35 и Рабочей,67.

Пожарные боролись с огнем несколько часов Фото: ГУ МЧС по Самарской области

- Сообщение поступило в 1:35. Пожарные подразделения привлекались по повышенному рангу сложности «1 БИС», - рассказали в региональном МЧС.

На месте работали 62 человека личного состава Фото: ГУ МЧС по Самарской области

По данным пожарных, эвакуация не потребовалась. Погибших пострадавших в результате пожара нет.

Возгорание удалось ликвидировать на площади 650 квадратных метров в 7:12 утра. К тушению пожара привлекались 62 человека личного состава и 25 единиц спецтехники.

Крупный пожар удалось ликвидировать к утру Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Ранее КП-Самара сообщала, что в тоже время оперативному дежурному поступило сообщение о еще одном крупном пожаре на соседней улице. На площади 500 квадратных метров сгорел еще один расселенный дом на Вилоновской, 99. Ликвидацию объявили в 7:14 утра.