Не зря поставила камеры: как бизнес-леди помогла полиции найти подозреваемого в изнасиловании школьницы

Похищение школьницы попало в объективы камер на кондитерской фабрике Фото: скриншот

Страшное преступление в маленьком селе

Полицейские поблагодарили за сотрудничество директора кондитерской фабрики села Новый Буян в Самарской области Ирину Сурикову. Благодаря отзывчивой женщине оперативникам удалось в кратчайшие сроки найти человека, подозреваемого в похищении и изнасиловании девятилетней школьницы.

Жуткое преступление было совершено 16 марта 2021 года. Примерно в 12:00 мужчина прямо с улицы забрал ученицу третьего класса и увез ее в неизвестном направлении.

— Маленькая девочка просто шла с портфелем, когда он подъехал на иномарке. Незнакомец усадил потерпевшую в машину и вывез в село Дубовая роща — в лесопосадку. Там он подстелил салфетку, чтобы не оставлять следов, и надругался над ребенком, после помыл водой салон и отвез ее обратно — к школе, — поделились с «КП-Самара» правоохранители.

Пострадавшая была сильно напугана, но рассказала обо всем своим близким. Услышала о произошедшем и бизнес-леди Сурикова.

— Это маленькое село, две улицы и система видеонаблюдения там не развита. Но она на здании своей организации кулинарной камеры поставила и, узнав о преступлении, обратилась к нам. Именно по видеозаписи удалось выйти на подозреваемого, — отмечают силовики.

Неоценимая помощь от мамы двух дочерей

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, поступок Ирины не остался без внимания. Женщину пригласили в областной главк, где начальник управления уголовного розыска Павел Жилюнов поблагодарил ее за неоценимую помощь и вручил благодарственное письмо и памятный подарок.

— Эти вещи станут нашей семейной реликвией. Я как мама дочерей 9 и 19 лет хочу сказать вам спасибо за раскрытое преступление, — заявила Ирина Сурикова.

На видео, которые Ирина передала полиции, видно, как к малышке подъехал черный «Hyundai» с номерами Ульяновской области. Именно в соседнем регионе уже 17 марта предполагаемого педофила и поймали — в его доме в поселке Видный.

За решеткой оказался 39-летний Александр Д. Женат, машинист автокрана на фермерском хозяйстве, раньше никогда в подобных историях впутан не был. Его задержание стало настоящим шоком для близких мужчины.

Подозреваемый шокировал всех близких своим поступком Фото: Соцсети

— Он даже придумал себе алиби. Говорил, что был у брата по делам, а тот действительно думал, что это так, потому что уезжал на время из дома. Но девочка его опознала и улики указывают на него. Мужчина дал признательные показания, — рассказал «Комсомолке» источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас Александру предъявлены обвинения в похищении и изнасиловании. Он арестован и находится в СИЗО. Расследование продолжается, а сотрудники уголовного розыска просят всех брать пример с Ирины Суриковой и обращаться к ним, в случае если вы владеете какой-либо информацией о незаконной деятельности.

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