«Титаник» по-самарски: теплоход затонул в Волге на глазах у прохожих

Очевидцы засняли происшествие на видео Фото: скриншот

Сегодня утром, в субботу 5 июня, в Самаре произошло серьезное ЧП. На реке Волге в районе острова Поджабный внезапно стал уходить под воду теплоход "Барракуда".

- Судно что-то буксировало и крен пошел на борт. Ну и потихоньку его перевернуло. Затонуло оно полностью. Сейчас на дне лежит, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" очевидец происшествия Владимир К.

По словам нашего собеседника, на борту судна находилось четыре человека. К счастью, они выжили. Местные жители на лодке подоспели к месту событий и пересадили этих людей к себе.

На место происшествия подоспели сотрудники регионального ГУ МЧС и ПСС. Сейчас они обследуют акваторию Волги. Информации по утечке топлива у специалистов нет.

Судно полностью ушло на дно Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Кроме того, к ситуации уже подключились следователи. По их информации, примерно в 10:30 на 1737 километре реки за правой кромкой судового хода судно "Барракуда" производило буксировку земснаряда и пантона. Именно в процессе этого и произошло затопление всех объектов.

- Сейчас по адресу случившегося работают криминалисты и сотрудники транспортной полиции. Проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, - заявили Приволжском следственном управлении на транспорте СК России.

Отметим, что корабль начал тонуть на глазах у самарцев. Многие не постеснялись сравнить произошедшее с трагедией на знаменитом "Титанике". К счастью, здесь жертв удалось избежать.