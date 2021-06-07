Семь вещей, которые обязательно нужно увидеть на ВолгаФесте-2021

В фестивальном городке идут последние приготовления к празднику Фото: Михаил ГОРЮНОВ

7 июня в Самаре стартует ВолгаФест-2021. Он будет идти две недели и обещает жителям и гостям города множество сюрпризов. Сегодня организаторы фестиваля рассказали, что необычного будет происходить в эти дни на 2-й очереди набережной Волги. Интересного, действительно, много. Представляем вашему вниманию семь вещей, которые обязательно нужно увидеть на празднике.

Музыка

По словам режиссера фестиваля Сергея Кривчикова, музыки будет очень много. Уже на этой неделе каждый вечер на главной сцене в рамках программы «Пять закатов» можно будет послушать знаменитые коллективы, такие как «Андреграунд», THE MESSER CHUPS и многих других.

Кроме того, приятные мелодии будут слышны со сцены-волны и плавучей сцены. Всего в рамках ВолгаФеста-2021 выступят около 50 коллективов, которые приходили специальный кастинг, чтобы сюда попасть.

На центральной сцене уже сегодня будут выступать музыкальные коллективы Фото: Михаил ГОРЮНОВ

— Рассчитываем, что музыка будет тонко резонировать с душевной организацией нашей самарской набережной и радовать людей. Понятно, что ничего тяжелого здесь не будет, — отметил Кривчиков.

Павильоны соседей

В 2021 году фестиваль вышел за пределы Самары. На набережной будут расположены резиденции городов, которые также находятся на Волге. Будет четыре павильона соседей — Ульяновск, Казань, Саратов и Нижний Новгород. Сейчас их еще возводят, но к 12 июня все появится.

Павильоны волжских городов еще пока не готовы, но скоро все изменится Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Куратор резиденции волжских городов Армен Арутюнов поделился, что они будут работать каждый день. В павильонах проявится уникальность этих краев, спикеры разных направлений культуры расскажут специфику той или иной местности. Интересно, что расположены эти точки будут в таком же порядке, как и на Волге.

Музейная программа

Свои площадки на ВолгаФесте откроют и музеи. Так, здесь расположится филиал Третьяковки. Возле памятника Засекину к 12 июня появится архитектурный клон музея Алабина. По словам директора последнего Андрея Кочеткова, там можно посетить выставку, посвященную истории Самарской губернии. Рассказы про бурлаков, извозчиков и не только — здесь все это можно будет услышать.

Здесь появится копия музея Алабина Фото: Михаил ГОРЮНОВ

В музей модерна жители Самары могут принести какие-нибудь экспонаты из своей личной коллекции, там собирают реликвии, которые люди готовы показать другим. Таким образом организаторы тоже собирают городской образ.

С 12 по 14 июня на музейной площадке будет открыта мастерская юного самарца. Там ребятам предложат воплотить в жизнь образ самарских супергероев. Ими выбраны купец Константин Головкин и архитектор Александр Зеленко.

Арт-программы

Без них не обходится ни один ВолгаФест. 2021 год не станет исключением. Куратор этой части фестиваля Ирина Шарова сообщила, что для показа своих арт-объектов поступило более 80 заявок, проекты 10 финалистов будут реализованы.

Одна из самых необычных и интересных идей у самарских авторов — огромный бинокль в форме многострадального элеватора. Через него можно будет смотреть на Волгу.

Добавим, что заявки пришли из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и прочих городов. Речь идет не только об арт-объектах, но и о различных перфомансах. Так, участники фестиваля будут сооружать лодку-долбленку, смогут заблудиться в лабиринте из дверей и осуществить еще много странных, но увлекательных действий.

Театральная программа

Еще одна добрая традиция фестиваля. Множество театров самых разных направлений будут выступать как на сценах, так и на открытых площадках. Среди гостей с именем — театр хореографии «Река», балет «Москва» и многие другие.

Маркет-площадка тоже традиционно работает на ВолгаФесте Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Ежедневно будут выступать и местные труппы и танцевальные коллектив. Некоторые порадуют своими представлениями прямо на пешеходной зоне или траве.

«Движение навстречу»

Это главной девиз фестиваля. Арт-директор фестивального городка Владимир Гурфинкель рассказал, что долго думали, как реализовать это визуально, и идея о том, что человек идет с одного берега на другой показалась замечательной. Реализует эту задумку один из лучших по ходьбе в высоте — немецкий канатоходец Фридди Кюне — 19 июня в 19:00.

Фестивальный городок

Он расположится на песке и будет жить в постоянном режиме, чтобы акт творчества был наглядным.

— Это такое место, где мы соединим разные стихии — танца, воды, огня, — отмечает Гурфинкель. — Здесь будет работать художник Кристиан Аве, постоянно играть музыка. Это будет девятидневный спектакль, где на человека будет воздействовать все.

Плавучая сцена и другие площадки постепенно обретают свой вид Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Организаторы уверены, что каждый здесь найдет что-то свое. Зрителей порадуют бурлаки, безумные поэты, политические баттлы. Не обойтись и без образовательных программ, где можно будет послушать лекции об архитектуре, социологии, IT и не только.

— В 2021 году мы выходим за пределы набережной Самары. ВолгаФест будет по всем городам на Волге в регионе — Октябрьск, Тольятти, Сызрань. Арт-объекты покажут, что Волга связывает всех нас. Всех приглашаем, будет интересно! — заявила министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш.

Полное расписание фестиваля - на сайте ВолгаФеста-2021.

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