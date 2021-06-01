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Общество1 июня 2021 19:50

Появилась полная программа фестиваля Волгафест-2021 в Самаре

Фестиваль набережных пройдет с 7 по 20 июня 2021 года
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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В этом году Волгафест будет идти две недели Фото: Олег Елкис

В этом году Волгафест будет идти две недели Фото: Олег Елкис

С 7 по 20 июня 2021 года на 2-ой очереди набережной реки Волга в Самаре пройдет масштабный фестиваль Волгафест-2021. Организаторы опубликовали полную программу мероприятий на эти дни, расписанную по часам.

Фестиваль набережных в этом году предложит гостям множество разнообразных активностей, но с учетом всех действующих ограничений. Из-за эпидемиологической обстановки также было принято решение провести Волгафест в течение двух недель, чтобы рассеять поток гостей.

Участники фестиваля смогут попробовать свои силы в традиционной «Регате сюрреалистических конструкций», посетить различные мастер-классы и лектории. Кроме того на Волгафесте будут выступать музыкальные коллективы, которые порадуют гостей отличной музыкой.

Самые основные и яркие события будут проходить по выходным – в субботу и воскресенье. С полной программой Волгафеста-2021 можно ознакомиться по ссылке.