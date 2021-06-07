«Если не убивать собак, гибнут люди»: почему в России не могут справиться с бездомными животными

Разбираемся в ситуации с бездомными животными в городской среде. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«На ней не было живого места от укусов»

В то злополучное утро самарская пенсионерка Зинаида С. отправилась на прогулку привычным маршрутом: она любила после утреннего чая пройтись по улицам своего района, дойти до небольшого зеленого уголка на окраине, подальше от машин и суеты. Она шла и прокручивала в голове дела, которыми предстояло заняться: убраться дома, приготовить обед, навестить внуков. Но планам сбыться было не суждено: на дорожке рядом с женщиной появилась одна собака, затем другая. Зинаида испугалась, ускорила шаг, стая псов учуяла жертву и радостно бросилась за ней. Пенсионерка побежала в сторону конефермы, но животные были быстрее. Один укус, второй, повалить добычу на землю, впиться в лицо…

Зинаида не умерла на месте. В тот момент тренер конного клуба проезжала мимо, услышала стоны, разогнала собак, вызвала скорую. Но женщина все равно скончалась - уже в больнице, через пару дней, не приходя в сознание. Чуть позже в соцсетях начались обсуждения: мол, женщину загрызли злые алабаи со свинофермы неподалеку. Дочь несчастной пенсионерки даже слушать такие домыслы не хочет. Она уверена: ее мать лишила жизни бродячая стая.

- Мы живем в этом районе Самары и уже не раз писали в администрацию жалобы на этих животных. Больной вопрос! Они бегают по детским площадкам, сбиваются в стаи, об этом поступает много заявлений, но никто на них не реагирует, - разводит руками Ирина. - Когда с мамой случилась трагедия, и она неделю была в реанимации – мы с адвокатом начали собирать заявления жителей, потому что в администрации мне сказали, что у них есть такая папка с жалобами жителей на отлов бездомных собак. Вы не представляете, какой это объём жалоб. Заявлений было накануне в администрацию подано большое количество. Мы написали в прокуратуру Волжского района, прокуратуру Самарской области, уполномоченного по правам человека, губернатору. Даже в приёмную президента...

Зинаида С. стала жертвой стаи бродячих собак.

«Голод от стерилизации не исчезает»

Для Ирины теперь дело чести – отомстить за смерть матери. Не кому-то конкретному, конечно. Просто мечта: привлечь внимание к проблеме и заставить искать пути решения проблемы бродячих собак, потому что те методы, которые есть сейчас – не работают.

- Мы изучили большое количество таких случаев с нападением бездомных собак на людей по всей стране. Полагаем, что это связано, прежде всего, с несовершенством 498-ФЗ, согласно которому собаку отлавливают, вакцинируют, стерилизуют и отправляют в прежнее место обитания. После этого голод у них никуда не уходит и клыки не исчезают. Мы надеемся, что после случившегося государственные органы обратят внимание на существующую проблему и выступят с законодательной инициативой об изменении закона и введут безвозвратный отлов бездомных животных, - говорит адвокат Ирины Елена Ларина.

Но реально ли это? Кажется, к подобным решениям общество не готово: еще или уже, это другой вопрос. Недавно в Госдуму внесли законопроект, который позволил бы региональным властям гуманными методами умерщвлять бездомных животных. Однако его не пустили на обсуждения. А зоозащитники обвинили власти в том, что они «узаконивают убийство». И в этом есть своя правда.

- Вещество, о котором говорят про «безболезненное» убийство является курареподобным препаратом, который вызывает паралич дыхательных путей. Это по вашему безболезненно? И у нас так вся страна жила несколько десятилетий, когда убийство животных было возведено в доблесть. Ежегодно разворовывали по 2 миллиарда рублей на муниципальных контрактах на убийство животных, не ударив пальца о палец, - поделился он с "Комсомолкой" депутат VII созыва Госдумы РФ, председатель комитета по экологии Владимир Бурматов.

Погибшая Зинаида С. с дочерьми.

Убить нельзя – держать негде

Но получается, что жалея собак сегодня убивают людей. Во многих российских городах из-за бездомных собак на улицу боятся выпускать детей: в марте псы напали на школьников в Костроме, в апреле бродячие животные загнали детей на дерево. В Улан-Улэ ребенка уже в последний момент спас случайный прохожий. Нынешний закон РФ не позволяет усыплять даже бешеную собаку. При этом никакой материальной базой для питомников в муниципалитетах он же не предусматривает. Круг замкнулся: убить нельзя, поселить негде.

- Идёт перетягивание одеяла бесконечное в этом вопросе между зоозащитниками и сторонниками радикального уничтожения всех бродячих собак. Например, в Самарской области два года назад исключили одичавших собак, которые живут в лесах, из перечня охотничьих ресурсов. И что теперь с ними делать? Наш профильный комитет проводил круглые столы по этому вопросу, где буквально схватки происходили словесные. Очень эмоционально выступал директор одной из компаний – у него охотничье хозяйство и он занимался одновременно отловом этих собак. Он возмущался тому, что одичавшая собака, хищник, нападающая на животных – под запретом на отстрел. Но зоозащитники улюлюкали во время его выступления, хлопали, смеялись: все его доводы про то, сколько людей гибнет, не были услышаны, - озвучивает свое мнение депутат самарской губдумы Михаил Матвеев.

Единственное решение данной проблемы, по мнению Матвеева – 100-процентный учёт и чипирование всех собак. Постепенное регулирование численности должно привести к тому, что на улице не должно остаться ни одной бродячей собаки. Однако, по словам чиновника, в России такое невозможно – по крайней мере, при нынешнем законодательстве.

Владимир Бурматов же считает, что законы работать могут, а проблема в людях. Корнем зла он называет халатность чиновников, которые не исполняют своих полномочий. И практика ответственности, по словам Бурматова, за такое отношение имеется – в Красноярском крае идёт суд над чиновницей, в результате халатности которой погиб человек. Такая же история в Астраханской области. В Бурятии возбуждено уголовное дело по мошенничеству в отношении местных чиновников, которые растратили 30 миллионов рублей, которые должны были пойти на строительство приютов. Всего имеется порядка 20 уголовных дел за нарушение чиновниками закона об ответственном обращении с животными.

Приюты для животных и чипирование, по мнению некоторых, может стать решением проблемы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Как себя вести, если на вас напала стая собак?

Пока проблема остается нерешенной, у людей возникает вопрос - а что делать? Как себя вести, если на тебя напала стая собак, "Комсомольской правде" рассказала директор приюта для бездомных животных "Надежда" Амаль Баева:

1. Если стая просто лежит, не проявляя признаков интереса или агрессии, то нужно пройти спокойно мимо, не бежать, не орать, руками не махать;

2. Если стая проявляет агрессию и идёт на конфликт - не паниковать. Взять себя в руки, не кричать истерично, демонстрировать спокойствие и уверенность. И главное не бежать, не махать руками. Можно прикрикнуть грубым голосом. Можно матом;

3. Сделать вид, что берешь с пола камень, даже если ничего нет. Собаки если пуганные, они этот жест знают и что потом больно будет, если камень кинут, тоже знают.

Для городских стай этого бывает достаточно, но специалист рекомендует по возможности обходить места столпотворения безнадзорных зверей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

10 марта 2018 года дикая история произошла в Подмосковье. Недалеко от города Искра в поселке Курсаково бродячие собаки насмерть загрызли 18-летнего Олега Ш. Животные напали на парня на Железнодорожной улице - центральной в поселке. Он не дошел до дома своего друга несколько шагов. То, что виноваты именно псы, показали камеры наблюдения. Позже там же от собак серьезно пострадала 26-летняя местная жительница.

В октябре 2019 года жуткая трагедия с участием собак произошла в Перми. Там бесследно исчезла 80-летняя женщина. Очевидцы рассказывали, что она пошла навестить могилу своего умершего пекинеса и, к несчастью, встретилась с дикими псами. Пенсионерку несколько дней не могли найти, а потом в логу, расположенном на территории Мотовилихинского района города, следователи обнаружили ее останки и фрагменты одежды.

17 декабря 2020 года в Ухте свора бродячих собак насмерть загрызла 46-летнюю местную жительницу. Все это случилось на глазах ее супруга. Ему госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами. Свидетели уверяют, что животные вели себя крайне агрессивно и буквально бросались на людей, которые тщетно старались их отогнать.

Совсем недавно трагедия произошла в башкирском селе Сафарово. Рано утром 17 апреля 2021 года собаки набросились на пятилетнего мальчика и загрызли его насмерть. Ребенок просто катался возле своего дома, когда на него накинулись разъяренные звери. Власти муниципалитета пообещали семье погибшего всяческую помощь, но сына родителям уже никто не вернет.

5 апреля 2021 в Камызяке в Астраханской области около дома на улице Дружбы нашли тело неизвестного мужчины. Следователи пришли к выводу, что несчастного растерзали бездомные животные. Как это произошло, еще предстоит уточнить, но точно известно, что смерть человека наступила от массивной кровопотери из-за укушенных ран.

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