Гарри Поттер и мороженое: в Новой Самаре прошел День добра

Мороженого хватило всем! Фото: ГК "Финстрой"

Когда ведущий – волшебник

В микрорайоне Новая Самара прошел большой праздник. Он приурочен сразу к двум праздникам – недавно прошедшему Международному дню защиты детей и Дню мороженого, который будет отмечаться 10 июня.

Во дворе дома №40 в минувшие выходные, кажется, собрались все мальчишки и девчонки микрорайона. Открылся детский праздник самой доброй песней из любимого мультфильма «Приключения поросенка Фунтика».

- В начале июня отмечаются такие добрые детские праздники. Вообще, все, что связано с детством, очень доброе. Поэтому я и выбрала сегодня эту песню – она веселая и позитивная, как наш микрорайон, и я сама, - рассказывает юная певица и жительница Новой Самары Ульяна Жирнова.

Ведущим праздника стал самый добрый волшебник Гарри Поттер. Фото: ГК "Финстрой"

Главным героем и ведущим дворового праздника стал самый добрый волшебник Гарри Поттер. Дети с удовольствием с ним фотографировались и участвовали в предложенных развлечениях. Например, отвечали на вопрос «Что такое доброта». Большинство ребят решили, что это любовь и дружба.

- Сегодня у нас праздник добра. Соседи могут познакомиться друг с другом, если не знакомы, подружиться. Сегодня каждому есть, чем заняться: работает много тематических станций, аниматоры, которые проводят самые веселые конкурсы на любой вкус и возраст, - говорит «Гарри Поттер».

Потанцевали и позанимались спортом

Во время праздника работали несколько тематических станций. Выполняя несложные и очень интересные задания, мальчишки и девчонки получали «доброрубли». Сказочные монетки ребята обменивали на сливочные и шоколадные стаканчики мороженого от САМ-ПО – угощала их добрая принцесса Эльза. Получить «доброрубли» просто: главное веселиться и совершать добрые дела.

Детей и взрослых встречали веселые и красивые аниматоры. Фото: ГК "Финстрой"

- Мы сначала поливали цветы и кусты вместе с Розочкой, потом учились правильно расставлять книги в библиотеке – там работает настоящий профессор Снегг! - делятся впечатлениями шестилетняя Варя и семилетний Артем. Ребята съели по две порции любимого летнего лакомства.

Добрые дела — это просто: полейте дерево у дома. Фото: ГК "Финстрой"

А еще ребята с удовольствием танцевали зумбу вместе с единорогом и занимались спортом вместе с Бэтменом и тренерами фитнес-центра, который недавно открылся в Новой Самаре.

Кто самый сильный, выясняли на спортивной станции. Фото: ГК "Финстрой"

Пять желаний

Традиционные дворовые праздники в Новой Самаре настолько веселые, что сюда даже специально приезжают жители других районов города. Яна с маленькими сыновьями Матвеем и Тимофеем весной была здесь на праздновании Масленицы и с удовольствием вернулась летом.

Добрые дела — это просто: полейте дерево у дома. Фото: ГК "Финстрой"

- Нас пригласили друзья, которые живут здесь. Мы немного им завидуем: здесь часто проходят какие-то веселые мероприятия, так бывает далеко не во всех жилых комплексах. Старшему сыну очень нравится, он с азартом собирал эти монетки, чтобы обменять их на мороженое, - говорит мама Яна.

В уличной библиотеке Новой Самары в День добра работал сам профессор Снегг. Фото: ГК "Финстрой"

Некоторые гости, побывав в Новой Самаре, даже задумываются о переезде. Ведь это современный, чистый и комфортный микрорайон. К тому же, здесь не заскучаешь: различные конкурсы проводятся очень часто. Вот и день добра окончился необычно. На протяжении всего праздника ребята писали свои мечты на бумаге, складывали их в корзинку и завязывали разноцветные ленточки на волшебном дереве, чтобы случилось чудо. Заветные желания нескольких счастливчиков совсем скоро сбудутся. А в роли сказочного волшебника выступит группа компаний «Финстрой».

Танцуют все! Фото: ГК "Финстрой"

- Ребенку очень понравилась эта идея: мы написали его желание, и завязали ленточку. Что попросили, не скажем, это тайна. Будем рады, если выиграем, но если не выиграем – не расстроимся. Настроение у нас уже хорошее, - говорит мама пятилетнего Даниила Юлия.