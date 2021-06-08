«У нас целая папка с жалобами на этих собак»: жительница Самары рассказала, почему ее мать стала жертвой стаи псов

Зинаида любила гулять за городом и именно там встретила голодных животных Фото: Предоставлено "Комсомолке"

19 мая 2021 года в Самаре ранним утром бездомные собаки напали на жительницу Южного города Зинаиду Смехнову, которая отправилась на прогулку. Псы не оставили от женщины живого места. Спустя несколько дней после происшествия она скончалась в больнице, не приходя в себя. Дочь погибшей рассказала «Комсомолке», как все произошло и что сейчас происходит с этим делом.

— Мама не любит городскую суету и машины и поэтому она часто гуляла в полях. После случившегося, мне позвонила конница, которая ее нашла, я сразу прибежала туда, — делится Ирина с «КП-Самара».

Первой увидела израненную Зинаиду тренер конного клуба, которая проезжала мимо, услышала стоны, разогнала собак, вызвала скорую. К сожалению, врачи оказались бессильны.

Собаки нанесли женщине смертельные травмы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Мы живем в этом районе и уже не раз писали в администрацию жалобы на этих животных. Больной вопрос! Они бегают по детским площадкам, сбиваются в стаи, об этом поступает много заявлений, но никто на них не реагирует, — разводит руками Ирина. — Когда с мамой случилась трагедия, и она неделю была в реанимации — мы с адвокатом начали собирать заявления жителей, потому что в администрации мне сказали, что у них есть такая папка с жалобами жителей на отлов бездомных собак. Вы не представляете, какой это объем жалоб. Заявлений было накануне в администрацию подано большое количество. В соцсетях сразу начались обсуждения: мол, женщину загрызли злые алабаи со свинофермы неподалеку. Дочь несчастной пенсионерки даже слушать такие домыслы не хочет. Она уверена: ее мать лишила жизни бродячая стая.

Адвокат Ирины, Елена Ларина вместе со своей клиенткой хочет привлечь внимание к проблеме и заставить искать пути решения проблемы бродячих собак, потому что те методы, которые есть сейчас — не работают. Они хотят обратить на эту ситуацию большое количество внимания и добиться того, чтобы дело не было замято. Тем более в аналогичных случаях нападения на людей в других регионах нашей страны виновные понесли наказание и предстали перед судом. В частности, в Красноярском крае идет суд над чиновницей, в результате халатности которой погиб человек.

— Мы изучили большое количество таких случаев с нападением бездомных собак на людей по всей стране. Полагаем, что это связано, прежде всего, с несовершенством 498-ФЗ, согласно которому собаку отлавливают, вакцинируют, стерилизуют и отправляют в прежнее место обитания. После этого голод у них никуда не уходит, и клыки не исчезают. Мы надеемся, что после случившегося государственные органы обратят внимание на существующую проблему и выступят с законодательной инициативой об изменении закона и введут безвозвратный отлов бездомных животных, — говорит Ларина.

Дети Зинаиды хотят добиться справедливости Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На жалобу, направленную Ириной в день нападения на мать, с просьбой информировать ее о проведенных отловах собак в администрации пока не ответили и информации не предоставили. На данный момент времени виновные не установлены, следствие ведется, и Ирина пока что проходит в деле как свидетель. Однако, после смерти матери, она ожидает, что ее признают потерпевшей. И так как виновные еще не найдены — то и никаких извинений или компенсаций семье погибшей не поступало. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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