«Так боялся летать, что начал писать в самолетах песни»: незрячий певец из Самары придумал, как победить страх полета

Незрячий певец из Самары буквально бредит самолетами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Даниила Хачатурова в Самаре знают все. Лишившись зрения в юном возрасте из-за онкологии, мальчик не сдался и сегодня ведет активную и насыщенную жизнь. Даня серьезно занимается музыкой, играет на фортепиано и баяне, пишет песни и прекрасно поет - его голос завораживает слушателя с первых же минут. К 14 годам Даня имеет массу дипломов и наград престижных вокальных конкурсов, среди которых – участие в финале проектов «Детское Евровидение» и «Ты Супер». Но как оказалось, не меньше музыки его завораживают самолеты. Даниил закончил дистанционный аудиокурс авиаторов, слушает переговоры пилотов с аэропортами и знает о полетах почти все. 7 июня, перед очередным вылетом на гастроли, мальчик побывал в святая святых самарского аэропорта «Курумоч», пообщался с диспетчерами и попробовал себя в роли спасателя.

Даниил и его мама - частые гости в аэропортах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Нас узнают в аэропортах»

Даниил Хачатуров и его мама Елена проводят в воздухе много времени. Разъезды, конкурсы, гастроли, съемки клипов – иногда летать приходится по несколько раз в неделю. Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Владивосток, Воронеж, Крым, Казань, Ростов-на-Дону – география перелетов стремительно растет.

- Нас уже узнают в аэропортах, и в «Курумоче», и в московских «Домодедово» и «Шереметьево», - рассказывает Елена журналисту «КП-Самара».

Мальчик закончил курсы авиаторов, чтобы преодолеть страх полетов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У Даниила с самолетами – свои собственные отношения. Как признается мальчик, раньше он очень боялся летать, каждый подъем в воздух становился для юного певца настоящим стрессом.

- Во время полета Даня иногда начинал петь, - вспоминает Елена. – Я слушала, и не могла узнать мелодию. Спрашивала – что такое ты поешь, но он только отвечал, что так борется со своим страхом. Очень скоро я перестала задавать вопросы, и только включала в такие моменты диктофон. Потом, уже дома, Даня переслушивал эти мелодии, и они превращались в песни. Так были написаны более десятка композиций – почти все его песни с английским текстом.

Юный певец разузнал подробности работы авиадиспетчеров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Тренируюсь вслепую сажать самолет»

Но потом юный певец нашел другой способ борьбы со своими страхами – записался на дистанционный аудиокурс авиаторов. О том, что он ничего не видит, умолчал – а ну как сочтут неподходящим учеником? Но в итоге Даня стал одним из лучших в своем классе.

- Мы боимся неизвестности, того, о чем не знаем, - пояснил он журналисту «КП-Самара». – Поэтому я решил узнать о полетах все, что возможно. Нашел в сети курсы авиаторов, прослушал все лекции, сначала рассказы гражданских летчиков, потом военных, успешно сдал экзамен и получил сертификат. Теперь знаю о полетах и самолетах достаточно, чтобы не бояться полетов.

Экскурсия по аэропорту "Курумоч" запомнится Даниилу надолго Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После этого Даня буквально «заболел» самолетами. С помощью сайтов-авиасканеров паренек слушает переговоры диспетчеров с пилотами в разных аэропортах и уже разбирается во многих тонкостях авиационного дела.

- Не люблю «Боинги», там плохо слышно, - со знанием дела говорит он. – Так что в основном «сижу» на Airbus. А еще я скачал специальный тренажер и тренируюсь вслепую сажать самолет. Уже получается!

Пожарные доверили Дане нажать на тумблер гидранта для торжественной встречи самолета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Потушил» самолет из пожарного гидранта

7 июня Даня с мамой в очередной раз вылетели из самарского аэропорта «Курумоч» в столицу. А перед этим сотрудники аэропорта устроили знаменитому пассажиру экскурсию в святая святых аэропорта и предоставили возможность вживую пообщаться с диспетчерами. Даниила интересовало буквально все – как диспетчеры «ведут» самолет и передают его друг другу, в какой момент экипаж может взять автоматическое управление полетом в свои руки, что происходит с самолетом после посадки, как его отправляют на стоянку и организуют обслуживание, что произойдет, если в аэропорту вдруг пропадет электричество – и еще десятки вопросов.

Даниил примерил пожарную куртку и каску... Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

... и своими руками "потушил" тренировочный самолет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А еще юный певец смог побывать в СПАСОП - службе поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта «Курумоч». Сначала Даня из кабины пожарной машины принял участие во встрече самолета. «Водяной аркой» спасатели по традиции приветствовали самолет, который должен был отправиться в Геленджик – первый рейс нового для авиакомпании NordStar направления из Самары. Дане была доверена самая важная задача – нажать на тумблер включения гидранта.

А после этого парень отправился на пост СПАСОП, где смог попробовать себя в роли спасателя, примерить куртку с каской и «потушить» специальный тренировочный самолет из настоящего пожарного гидранта. Спасатели рассказали юному посетителю, как устроена их служба.

Дане устроили экскурсию по пожарно-спасательной станции аэропорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спасатели рассказали юному гостю, что гидранты могут работать в разных режимах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- У нас три аварийно-спасательные станции, в каждую точку аэродрома мы должны добираться всего за три минуты после вызова, - рассказал Дане начальник СПАСОП Иван Толстов. – В боевом расчете - 4 машины, по 4 человека экипажа в каждой. Кстати, наши автомобили вмещают гораздо больше воды, чем пожарные машины, которые используются в городе.

Даня признался, что очень впечатлен экскурсией, общением и новыми знаниями.

- Это было здорово! – поделился он впечатлениями.

Новые впечатления надолго останутся в памяти мальчика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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