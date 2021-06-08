«Мама, я боюсь!»: в Самаре пьяная девушка убила трехлетнюю дочку, уронив ее с шестого этажа

Анна часто хвалилась дочкой в социальных сетях, но не уберегла ее Фото: соцсети

В обстоятельствах страшной трагедии разбираются следователи. Сегодня рано утром, 8 июня, во дворе дома № 50Б на улице 3-й проезд в Самаре, погибла 3-летняя девочка. По предварительной версии, к смерти привели неадекватные действия ее пьяной матери.

— Она свесила малышку за майку с шестого этажа, пытаясь ее, наверное, воспитывать. Майка порвалась, девочка упала и умерла. Все видели по камерам, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» местный житель Иван Семенов (личные данные изменены).

Горе-матерью является 23-летняя Анна Р. Биография у нее весьма неоднозначная. Девушка приехала в регион из соседней Ульяновской области — из Димитровграда. Дочку она воспитывала одна. В местном министерстве социально-демографической политики уточняют, что регистрации на территории Самарской области у молодой матери не было, на каких-либо учетах она не состояла.

Девушка приехала в Самару из Димитровграда и снимала тут квартиру Фото: СОЦСЕТИ

Между тем источники в правоохранительных органах делятся, что Анна занималась оказанием интим-услуг за деньги. Полиция разбирается, так ли это на самом деле. Кроме того, ее часто видели в странной компании и в состоянии алкогольного опьянения.

— Камеры подъездные засняли ее за 10 минут до происшествия. Видно, как она пьяная открывает дверь, — отмечает Иван Семенов.

Когда девочка висела вниз головой, она на весь двор кричала «Мама, я боюсь!», но ее Анна, по словам очевидцев, не реагировала. Сразу после падения она выбежал за телом погибшей и занесла его в дом. В подъезде остались следы крови.

По словам местных жителей, Анна вела весьма разгульную жизнь Фото: СОЦСЕТИ

Жильцы дома обратились в полицию. Силовики быстро нашли и задержали подозреваемую.

— По факту убийства малолетнего ребенка, находящегося в беспомощном состоянии, возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемой, —сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Расследование продолжается. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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